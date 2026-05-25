Revelado: Carlo Ancelotti e os seis treinadores que o Manchester United considerou contratar antes de oferecer o cargo definitivo a Michael Carrick

Carrick assumiu inicialmente o comando em Old Trafford como uma solução provisória após a saída de Ruben Amorim em janeiro. Embora sua contratação definitiva por dois anos tenha ocorrido após um brilhante terceiro lugar, os dirigentes do United haviam inicialmente ampliado suas buscas no cenário internacional.

De acordo com o The Athletic, o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, era o principal alvo do regime liderado pela INEOS. Embora o alemão tenha sido “avaliado” durante o inverno, ele acabou comprometendo seu futuro com os Três Leões ao assinar uma extensão de contrato. Da mesma forma, Julian Nagelsmann foi considerado, mas seu foco na campanha da Alemanha na Copa do Mundo tornou as negociações impossíveis.