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Revelado: Carlo Ancelotti e os seis treinadores que o Manchester United considerou contratar antes de oferecer o cargo definitivo a Michael Carrick
As metas internacionais revelaram-se inatingíveis
Carrick assumiu inicialmente o comando em Old Trafford como uma solução provisória após a saída de Ruben Amorim em janeiro. Embora sua contratação definitiva por dois anos tenha ocorrido após um brilhante terceiro lugar, os dirigentes do United haviam inicialmente ampliado suas buscas no cenário internacional.
De acordo com o The Athletic, o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, era o principal alvo do regime liderado pela INEOS. Embora o alemão tenha sido “avaliado” durante o inverno, ele acabou comprometendo seu futuro com os Três Leões ao assinar uma extensão de contrato. Da mesma forma, Julian Nagelsmann foi considerado, mas seu foco na campanha da Alemanha na Copa do Mundo tornou as negociações impossíveis.
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Ancelotti e a complicação com o Brasil
Talvez o nome mais ambicioso da lista de candidatos fosse o do ex-técnico do Real Madrid, Ancelotti. O experiente italiano, que já conquistou todos os títulos possíveis no futebol de clubes, era admirado pela diretoria do United, que buscava um sucessor de nível mundial para Amorim.
No entanto, a tentativa foi frustrada pela decisão de Ancelotti de permanecer na seleção brasileira. Com o técnico de 66 anos assinando um novo contrato para comandar a Seleção na próxima Copa do Mundo, os Red Devils foram forçados a procurar em outro lugar por um líder tático.
Alternativas para a Premier League e o custo de Emery
A busca também se concentrou mais perto de casa, com Andoni Iraola, do Bournemouth, e Unai Emery, do Aston Villa, sendo ambos alvo de análise minuciosa. Embora Iraola tenha recebido elogios por seu trabalho na costa sul, os dirigentes do Old Trafford acabaram por considerar que a mudança dos Cherries para o United representava um risco demasiado grande.
Emery representava um problema totalmente diferente. Para tirar o espanhol do Villa Park, o United teria sido forçado a desembolsar uma indenização astronômica de 20 milhões de libras. Além disso, havia preocupações internas sobre se Emery conseguiria repetir seu sucesso em uma estrutura onde não exerceria o mesmo controle total de que desfruta atualmente no Villa.
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Carrick conquista os céticos
Apesar do interesse contínuo em Luis Enrique, do Paris Saint-Germain — considerado indisponível devido à sua busca pelo bicampeonato da Liga dos Campeões —, o clube acabou apostando em Carrick. Isso ocorreu apesar das críticas das lendas do clube, Roy Keane e Gary Neville, que anteriormente argumentaram que o ex-meio-campista não deveria receber o cargo de forma definitiva, independentemente de seus resultados. No entanto, Carrick tornou-se o candidato favorito após levar o United ao terceiro lugar na Premier League e à classificação para a Liga dos Campeões.
“Desde o momento em que cheguei aqui, há 20 anos, senti a magia do Manchester United. Carregar a responsabilidade de liderar nosso clube de futebol tão especial me enche de imenso orgulho”, disse Carrick após ser confirmado como técnico permanente. “Ao longo dos últimos cinco meses, este grupo de jogadores mostrou que é capaz de atingir os padrões de resiliência, união e determinação que exigimos aqui.”