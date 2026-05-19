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Mohamed Saeed

Traduzido por

Revelado: Carlo Ancelotti disse a Neymar que ele terá de aceitar um papel de reserva na seleção brasileira e fez uma advertência nas redes sociais antes da decisão sobre a convocação para a Copa do Mundo

Neymar
Brasil
Copa do Mundo
C. Ancelotti

Carlo Ancelotti incluiu Neymar em seus planos para a Copa do Mundo de 2026, mas o experiente atacante foi obrigado a aceitar um papel significativamente menos importante no elenco da Seleção. O técnico italiano realizou uma videoconferência decisiva com o craque do Santos para deixar as coisas bem claras antes de confirmar a lista final de 26 convocados.

  • As condições para o retorno de Neymar

    A convocação de Neymar para a seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo estava longe de ser garantida até que ocorreu uma videochamada decisiva na última quinta-feira.

    Segundo a Globo, Ancelotti — ao lado do diretor técnico Rodrigo Caetano — conversou diretamente com o jogador de 34 anos para explicar a nova realidade da seleção. Durante essa reunião, o italiano deixou claro que a era de Neymar como protagonista intocável chegou ao fim.

    O ex-técnico do Real Madrid informou a Neymar que ele não usaria mais a braçadeira de capitão e não teria vaga garantida no time titular. Ancelotti explicou que já tem um time titular definido em mente e, atualmente, o atacante não faz parte dele.

    Além disso, foi apresentado um novo código de conduta rigoroso, que inclui orientações específicas para limitar sua exposição nas redes sociais, a fim de manter o foco no torneio.

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  • Ancelotti defende a escalação

    Apesar da postura firme demonstrada durante as negociações privadas, Ancelotti elogiou publicamente a experiência do atacante veterano, considerando-a um trunfo essencial para os jogadores mais jovens do elenco.

    O técnico acredita que a presença de Neymar pode influenciar positivamente o vestiário, mesmo que suas contribuições em campo se limitem a momentos específicos ou a participações decisivas saindo do banco.

    “Ele melhorou sua preparação física”, explicou Ancelotti. “Ele será um jogador importante nesta Copa do Mundo. Ele tem experiência nesse tipo de competição, o carinho do nosso grupo; ele pode criar um ambiente melhor neste grupo.”

    “Escolhemos Neymar não porque achamos que ele será um bom substituto. Escolhemos Neymar porque acreditamos que ele pode ajudar a equipe, seja por um minuto, cinco minutos, 90 minutos ou até mesmo cobrando um pênalti.”


  • Uma mudança de atitude

    A reação de Neymar teria sido extremamente positiva, com o jogador recebendo a convocação inesperada com um sorriso e a promessa de fazer tudo o que for necessário para ajudar o grupo. Essa disposição em assumir um papel coadjuvante serviu como o sinal verde definitivo para Ancelotti, que não havia convocado o atacante desde que assumiu a seleção em 2025.

    Após o anúncio oficial da convocação, Neymar teria enviado uma mensagem de comemoração e gratidão à comissão técnica, repleta de emojis de corações verdes e amarelos.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    O caminho para a Copa do Mundo

    Com a integração bem-sucedida de Neymar ao grupo, a Seleção está agora voltando seu foco para os preparativos finais em Teresópolis. A equipe deve se reunir na Granja Comary no dia 27 de maio, antes de disputar um amistoso de despedida contra o Panamá no Maracanã, no dia 31 de maio. Essa será a última oportunidade dos torcedores de verem a equipe em solo nacional antes da partida para os Estados Unidos, no dia 1º de junho.

    O Brasil enfrentará o Egito em um último jogo de preparação em Cleveland no dia 6 de junho, antes da estreia no torneio contra o Marrocos em Nova Jersey no dia 13 de junho.

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