Revelado: Carlo Ancelotti disse a Neymar que ele terá de aceitar um papel de reserva na seleção brasileira e fez uma advertência nas redes sociais antes da decisão sobre a convocação para a Copa do Mundo

A convocação de Neymar para a seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo estava longe de ser garantida até que ocorreu uma videochamada decisiva na última quinta-feira.

Segundo a Globo, Ancelotti — ao lado do diretor técnico Rodrigo Caetano — conversou diretamente com o jogador de 34 anos para explicar a nova realidade da seleção. Durante essa reunião, o italiano deixou claro que a era de Neymar como protagonista intocável chegou ao fim.

O ex-técnico do Real Madrid informou a Neymar que ele não usaria mais a braçadeira de capitão e não teria vaga garantida no time titular. Ancelotti explicou que já tem um time titular definido em mente e, atualmente, o atacante não faz parte dele.

Além disso, foi apresentado um novo código de conduta rigoroso, que inclui orientações específicas para limitar sua exposição nas redes sociais, a fim de manter o foco no torneio.