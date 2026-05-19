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Revelado: Carlo Ancelotti disse a Neymar que ele terá de aceitar um papel de reserva na seleção brasileira e fez uma advertência nas redes sociais antes da decisão sobre a convocação para a Copa do Mundo
As condições para o retorno de Neymar
A convocação de Neymar para a seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo estava longe de ser garantida até que ocorreu uma videochamada decisiva na última quinta-feira.
Segundo a Globo, Ancelotti — ao lado do diretor técnico Rodrigo Caetano — conversou diretamente com o jogador de 34 anos para explicar a nova realidade da seleção. Durante essa reunião, o italiano deixou claro que a era de Neymar como protagonista intocável chegou ao fim.
O ex-técnico do Real Madrid informou a Neymar que ele não usaria mais a braçadeira de capitão e não teria vaga garantida no time titular. Ancelotti explicou que já tem um time titular definido em mente e, atualmente, o atacante não faz parte dele.
Além disso, foi apresentado um novo código de conduta rigoroso, que inclui orientações específicas para limitar sua exposição nas redes sociais, a fim de manter o foco no torneio.
Ancelotti defende a escalação
Apesar da postura firme demonstrada durante as negociações privadas, Ancelotti elogiou publicamente a experiência do atacante veterano, considerando-a um trunfo essencial para os jogadores mais jovens do elenco.
O técnico acredita que a presença de Neymar pode influenciar positivamente o vestiário, mesmo que suas contribuições em campo se limitem a momentos específicos ou a participações decisivas saindo do banco.
“Ele melhorou sua preparação física”, explicou Ancelotti. “Ele será um jogador importante nesta Copa do Mundo. Ele tem experiência nesse tipo de competição, o carinho do nosso grupo; ele pode criar um ambiente melhor neste grupo.”
“Escolhemos Neymar não porque achamos que ele será um bom substituto. Escolhemos Neymar porque acreditamos que ele pode ajudar a equipe, seja por um minuto, cinco minutos, 90 minutos ou até mesmo cobrando um pênalti.”
Uma mudança de atitude
A reação de Neymar teria sido extremamente positiva, com o jogador recebendo a convocação inesperada com um sorriso e a promessa de fazer tudo o que for necessário para ajudar o grupo. Essa disposição em assumir um papel coadjuvante serviu como o sinal verde definitivo para Ancelotti, que não havia convocado o atacante desde que assumiu a seleção em 2025.
Após o anúncio oficial da convocação, Neymar teria enviado uma mensagem de comemoração e gratidão à comissão técnica, repleta de emojis de corações verdes e amarelos.
- Getty Images Sport
O caminho para a Copa do Mundo
Com a integração bem-sucedida de Neymar ao grupo, a Seleção está agora voltando seu foco para os preparativos finais em Teresópolis. A equipe deve se reunir na Granja Comary no dia 27 de maio, antes de disputar um amistoso de despedida contra o Panamá no Maracanã, no dia 31 de maio. Essa será a última oportunidade dos torcedores de verem a equipe em solo nacional antes da partida para os Estados Unidos, no dia 1º de junho.
O Brasil enfrentará o Egito em um último jogo de preparação em Cleveland no dia 6 de junho, antes da estreia no torneio contra o Marrocos em Nova Jersey no dia 13 de junho.