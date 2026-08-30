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Muhammad Zaki

Traduzido por

Revelado: capitão do Manchester United, Bruno Fernandes fala sobre situação "desconfortável" no vestiário após substituir repentinamente Harry Maguire como capitão permanente

B. Fernandes
Manchester United
H. Maguire
Premier League

O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, falou sobre o momento "desconfortável" em que foi convidado a assumir a liderança do clube no lugar de Harry Maguire. O meio-campista português admitiu que tinha preocupações sobre a dinâmica entre os dois jogadores antes de uma conversa crucial esclarecer a situação em Old Trafford.

  • Uma mudança repentina de liderança

    Erik ten Hag tomou a decisão ousada de retirar de Maguire a braçadeira de capitão do Manchester United antes da temporada 2023-24, após uma sequência difícil de atuações do defensor da Inglaterra. O ex-treinador acabou entregando a prestigiosa função a Fernandes, que frequentemente havia usado a braçadeira de forma interina.

    Apesar da honra de liderar o Manchester United em definitivo, a transição não aconteceu sem desafios. Fernandes agora explicou que as consequências imediatas da decisão do treinador criaram um clima desconfortável, em grande parte porque ele não havia discutido a mudança repentina com o companheiro de equipe antes.


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  • Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025Getty Images Sport

    Amenizando uma transição “estranha”

    O internacional português confessou que a proposta inicial de Ten Hag o pegou um pouco de surpresa. Em entrevista ao LIFEJACKET, Fernandes detalhou a tensão imediata, afirmando: "Para ser sincero, [quando] me perguntaram se eu queria ser o capitão do clube, foi um pouco constrangedor para mim porque, obviamente, eu ainda não tinha falado com Harry sobre isso."

    No entanto, Maguire rapidamente entrou em cena para aliviar a situação. Ten Hag já havia informado o zagueiro de sua decisão, permitindo que Maguire abordasse diretamente seu sucessor. "Mas ele já sabia antes de mim, então acho que o técnico falou com ele antes de falar comigo", acrescentou Fernandes. "Então ele foi muito bom; veio falar comigo sobre isso e disse que, se tivesse de perder a braçadeira, iria para alguém como eu.

    "Então isso me deixou um pouco mais tranquilo em relação à situação, também porque eu e ele já tínhamos uma relação muito próxima antes, porque ele já era capitão, eu era capitão quando ele não estava lá."


  • Mantendo uma frente unida

    O vínculo entre os dois jogadores parece ter permanecido intacto, apesar da natureza pública da troca de capitania. Fernandes enfatizou que a relação de trabalho entre eles não foi afetada, com ambos os jogadores continuando a assumir responsabilidade pelos padrões da equipe.

    "Então sabíamos que isso manteria a comunicação [sobre] as coisas que precisávamos resolver no vestiário, ou qualquer outra coisa", continuou Fernandes. "E isso não mudou desde então, porque obviamente estou com a braçadeira, mas sempre deixei Harry ciente de que ele também faz parte da braçadeira de capitão, porque acho que ele merece esse respeito por tudo o que fez pelo clube e também por tudo o que fez por mim desde que cheguei ao clube."

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  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    United busca se recuperar contra o Ipswich

    Fernandes e Maguire agora voltarão suas atenções para o próximo desafio do United sob o comando do novo técnico Michael Carrick. O Manchester United enfrenta o Ipswich Town no domingo em busca de uma resposta após a humilhante derrota por 2 a 0 para o Hull City na rodada de abertura.

    Com o United precisando reagir, a liderança de Fernandes será crucial enquanto Carrick tenta começar seu período efetivo no cargo de forma positiva e conduzir a equipe ao tão necessário primeiro resultado da campanha.

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