O internacional português confessou que a proposta inicial de Ten Hag o pegou um pouco de surpresa. Em entrevista ao LIFEJACKET, Fernandes detalhou a tensão imediata, afirmando: "Para ser sincero, [quando] me perguntaram se eu queria ser o capitão do clube, foi um pouco constrangedor para mim porque, obviamente, eu ainda não tinha falado com Harry sobre isso."

No entanto, Maguire rapidamente entrou em cena para aliviar a situação. Ten Hag já havia informado o zagueiro de sua decisão, permitindo que Maguire abordasse diretamente seu sucessor. "Mas ele já sabia antes de mim, então acho que o técnico falou com ele antes de falar comigo", acrescentou Fernandes. "Então ele foi muito bom; veio falar comigo sobre isso e disse que, se tivesse de perder a braçadeira, iria para alguém como eu.

"Então isso me deixou um pouco mais tranquilo em relação à situação, também porque eu e ele já tínhamos uma relação muito próxima antes, porque ele já era capitão, eu era capitão quando ele não estava lá."



