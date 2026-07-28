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Sesko Manchester UnitedGetty
Yosua Arya

Traduzido por

Revelado: Benjamin Sesko ainda está se recuperando de uma lesão na canela enquanto o atacante do Man Utd fica de fora dos dois primeiros jogos da pré-temporada

B. Sesko
Manchester United
Premier League

O avançado do Manchester United Benjamin Sesko está a seguir com sucesso um programa de reabilitação para uma lesão na canela que o afastou dos seus jogos de pré-temporada de abertura. O internacional esloveno agravou o problema contra o Liverpool na época passada, mas está no bom caminho para regressar antes do início da nova campanha da Premier League.

  • Sentindo falta dos jogos de abertura do verão

    Sesko está firmemente no caminho certo para regressar de uma lesão na canela antes da nova temporada da Premier League. O avançado de 23 anos falhou os dois primeiros jogos amigáveis da pré-temporada do United contra o Wrexham e o Rosenborg, enquanto continua a seguir um rigoroso programa de reabilitação. The Sun afirma que a sua recuperação está a progredir perfeitamente de acordo com o plano. A equipa técnica nunca programou a participação do internacional esloveno nessas partidas de exibição de abertura, optando em vez disso por se concentrar inteiramente na sua condição física.

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  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-LIVERPOOLAFP

    Lidando com um problema persistente na canela

    Sesko já estava lidando com uma queixa na canela antes de agravar a lesão durante a emocionante vitória por 3-2 do United contra o Liverpool em 3 de maio. O clube permaneceu notavelmente vago sobre a gravidade do problema na época.

    Consequentemente, a equipe médica decidiu poupá-lo nos três jogos finais da última temporada. Felizmente para o United, espera-se que essas partidas do fim da temporada sejam os únicos jogos competitivos que o avançado perderá. O talentoso avançado oficialmente voltou aos treinos ao ar livre na semana passada e está dando passos significativos em direção a uma recuperação completa.

  • Zirkzee intervém em meio a rumores de saída

    O tempo de Sesko afastado permitiu a Joshua Zirkzee assumir e começar contra o Wrexham e o Rosenborg. O jogador de 25 anos liderou o ataque apesar da forte preferência do United em vendê-lo durante a atual janela de transferências. Garantir uma venda permanente é atualmente visto como algo muito improvável. Os Red Devils exigiriam uma taxa de cerca de £21 milhões para evitar ter um prejuízo financeiro com um jogador que contrataram por £36.5m em julho de 2024. No entanto, um regresso por empréstimo à Serie A continua a ser um desfecho altamente provável. Zirkzee gerou interesse significativo de vários clubes italianos após um período difícil em Manchester.

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  • Benjamin Sesko Manchester United 2025-26Getty

    Preparando-se para a nova campanha

    Sesko agora tem uma chance remota de estar envolvido quando o United enfrentar o Atletico Madrid em Estocolmo no sábado. Se ele ficar de fora, há uma forte expectativa de que comece contra o Paris Saint-Germain em Gotemburgo em 8 de agosto. Após o confronto na Suécia, o United voará para Dublin para um rigoroso campo de treino de seis dias. Depois, eles jogarão contra o Leeds United no Croke Park em 12 de agosto no seu penúltimo amistoso antes de a temporada da Premier League começar contra o Hull City em 22 de agosto.

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