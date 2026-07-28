Sesko já estava lidando com uma queixa na canela antes de agravar a lesão durante a emocionante vitória por 3-2 do United contra o Liverpool em 3 de maio. O clube permaneceu notavelmente vago sobre a gravidade do problema na época.

Consequentemente, a equipe médica decidiu poupá-lo nos três jogos finais da última temporada. Felizmente para o United, espera-se que essas partidas do fim da temporada sejam os únicos jogos competitivos que o avançado perderá. O talentoso avançado oficialmente voltou aos treinos ao ar livre na semana passada e está dando passos significativos em direção a uma recuperação completa.