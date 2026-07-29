O Bayern de Munique não está perdendo tempo para garantir o futuro de seu atacante talismânico. Após o fim da Copa do Mundo, o gigante bávaro deixou claro que Kane continua sendo central em suas ambições. Segundo a Sport Bild, o clube está preparando uma oferta formal de contrato que vai estender sua permanência na Allianz Arena até pelo menos 2029. Com um salário atual de cerca de € 25 milhões por ano, Kane deve seguir como um dos jogadores mais bem pagos do clube, sem qualquer redução salarial planejada apesar de sua idade.

As negociações devem ser conduzidas pelo diretor esportivo Max Eberl e pelo CEO Jan-Christian Dreesen, o homem responsável por levar o capitão da Inglaterra para Munique originalmente. Do lado do jogador, seu pai, Pat, e seu irmão, Charlie, representarão seus interesses na mesa de negociações.



