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Revelado: Bayern de Munique está pronto para estender o contrato de Harry Kane até 2029, com o atacante estrela aberto a uma mudança de função
Investimento em excelência
O Bayern de Munique não está perdendo tempo para garantir o futuro de seu atacante talismânico. Após o fim da Copa do Mundo, o gigante bávaro deixou claro que Kane continua sendo central em suas ambições. Segundo a Sport Bild, o clube está preparando uma oferta formal de contrato que vai estender sua permanência na Allianz Arena até pelo menos 2029. Com um salário atual de cerca de € 25 milhões por ano, Kane deve seguir como um dos jogadores mais bem pagos do clube, sem qualquer redução salarial planejada apesar de sua idade.
As negociações devem ser conduzidas pelo diretor esportivo Max Eberl e pelo CEO Jan-Christian Dreesen, o homem responsável por levar o capitão da Inglaterra para Munique originalmente. Do lado do jogador, seu pai, Pat, e seu irmão, Charlie, representarão seus interesses na mesa de negociações.
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Grandes ofertas recusadas
A decisão de iniciar essas conversas acontece em meio a um interesse significativo do exterior, o que prova que Kane segue com enorme valorização no mercado global. Barcelona e o Al-Hilal, da Saudi Pro League, teriam consultado a disponibilidade do atacante, mas o jogador não demonstrou interesse em uma transferência.
Em vez de buscar um novo desafio, Kane está focado em seu legado na Alemanha. Ele optou por adiar as conversas até depois de uma temporada extenuante e da Copa do Mundo para garantir que seu foco permanecesse em campo, mas agora sinalizou que está pronto para assinar um novo contrato. O capitão da Inglaterra está atualmente aproveitando férias em família no Caribe e deve se juntar ao elenco de Vincent Kompany no início de agosto, quando as negociações contratuais começarão oficialmente.
Evolução do atacante
Um dos aspectos mais intrigantes das próximas negociações é como o papel de Kane dentro da equipe pode evoluir. À medida que se aproxima dos anos finais de sua carreira na elite, diz-se que o atacante de 33 anos está aberto a adotar uma função mais criativa, de armador. A reportagem acrescenta que Kane está com foco total na Copa do Mundo de 2030, e adaptar seu jogo agora é parte fundamental de seu plano para atuar no mais alto nível pelo maior tempo possível.
Entende-se que Kompany gosta da ideia de ter uma linha de frente versátil. Mesmo com Kane ampliando sua permanência, a reportagem sugere que o clube não descartou contratar outro atacante de elite nas próximas janelas. A visão do treinador envolve um sistema fluido com duas ameaças ofensivas de alto nível, permitindo que Kane recue mais e influencie o jogo com sua excepcional variedade de passes.
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Títulos acima de recordes
A conquista de títulos segue sendo a principal força por trás do compromisso de Kane com Munique. Embora a possibilidade de quebrar o recorde de gols de Alan Shearer na Premier League continue sendo um tema constante para a mídia, o atacante está estabelecido na Baviera e totalmente integrado à cultura do clube. Seu objetivo principal é acrescentar os títulos da Bundesliga e da Champions League ao seu currículo, em vez de focar em marcas estatísticas individuais de volta à Inglaterra.
Enquanto o elenco se prepara para a nova temporada, a resolução da situação contratual de Kane dará um enorme impulso à estabilidade do clube. Evitar uma possível novela de transferência permite que a diretoria foque em mais contratações, sabendo que sua principal referência no ataque está garantida para o futuro próximo.
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