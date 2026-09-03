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Revelado: Barcelona REJEITA atacante surpresa da Premier League de £ 70 milhões no último dia da janela para garantir o atacante do Arsenal Gabriel Jesus
Jesus escolhido em vez de oferta tardia por Woltemade
De acordo com o Mundo Deportivo, Woltemade foi oferecido ao Barcelona quando seu futuro em Tyneside se tornou cada vez mais incerto em meio ao interesse de Atletico Madrid e Borussia Dortmund.
No entanto, o clube catalão descartou rapidamente a proposta, já que o departamento de futebol do Barcelona já havia se comprometido a levar Jesus para a Espanha, o que significou que a disponibilidade tardia do atacante alemão foi imediatamente deixada de lado.
O atacante brasileiro chegou ao Camp Nou vindo do Arsenal por uma taxa fixa inicial de € 10 milhões (£ 8,4 mi), com mais € 4 milhões (£ 3,4 mi) incluídos em possíveis bônus relacionados a desempenho.
- AFP
Sigilo em torno da investida do Arsenal
Enquanto os representantes de Woltemade buscavam desesperadamente uma rota de fuga no último dia da janela, o foco do Barcelona permaneceu totalmente voltado para seu alvo. A rapidez do negócio com o Arsenal pegou muita gente de surpresa, mas as bases já haviam sido lançadas.
Segundo a reportagem, Jesus revelou que estava ciente do forte interesse do Barcelona havia uma semana inteira. O ex-jogador do Manchester City confirmou que as negociações entre os dois clubes aceleraram rapidamente nos bastidores, permitindo que a transferência fosse concluída em total sigilo.
Quando Woltemade surgiu como uma opção no mercado para o Barcelona no fim da semana passada, Jesus já estava praticamente com um pé no Camp Nou. O jogador do Newcastle nunca foi considerado um alvo prioritário pelos gigantes espanhóis.
Uma queda rápida em Tyneside
A pressão frenética de Woltemade por uma saída no verão vem após uma passagem desastrosa pela Premier League. O atacante alto chegou a St James' Park no ano passado, após uma campanha espetacular na Bundesliga pelo Stuttgart, custando £ 70 milhões ao Newcastle. Apesar de ter marcado nove vezes em seus três primeiros meses, sua forma e confiança despencaram dramaticamente em 2026.
Revelado nas categorias de base do Werder Bremen, ele teve dificuldades para se adaptar ao sistema 4-3-3 do ex-treinador Eddie Howe, sem conseguir impressionar nem como centroavante isolado nem como um camisa 10 improvisado. Uma mudança posterior no comando também não conseguiu reverter sua situação na Inglaterra.
Sob o comando do novo técnico Matthias Jaissle, Woltemade despencou na hierarquia ofensiva. Depois de não conseguir causar impacto durante o primeiro mês do novo regime, o jogador de 24 anos passou a ficar atrás de Yoane Wissa, Joe Willock e Will Osula na disputa por uma vaga entre os titulares.
- Every Second Media
Um novo começo na Serie A
Com sua carreira no Newcastle estagnada, Woltemade trocou a Inglaterra pela Itália, acertando um empréstimo com a Juventus até junho de 2027, sem opção de compra incluída. Agora, ele tentará reconstruir sua confiança abalada na Serie A após não corresponder ao enorme preço pago por ele na Premier League.
O técnico da Juventus, Luciano Spalletti, planeja utilizar a formidável presença física e a capacidade do alemão de reter a bola para liderar seu ataque. Já o Barcelona espera que sua decisão de priorizar a experiência comprovada de Jesus em vez de Woltemade renda dividendos imediatos.
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