De acordo com o Mundo Deportivo, Woltemade foi oferecido ao Barcelona quando seu futuro em Tyneside se tornou cada vez mais incerto em meio ao interesse de Atletico Madrid e Borussia Dortmund.

No entanto, o clube catalão descartou rapidamente a proposta, já que o departamento de futebol do Barcelona já havia se comprometido a levar Jesus para a Espanha, o que significou que a disponibilidade tardia do atacante alemão foi imediatamente deixada de lado.

O atacante brasileiro chegou ao Camp Nou vindo do Arsenal por uma taxa fixa inicial de € 10 milhões (£ 8,4 mi), com mais € 4 milhões (£ 3,4 mi) incluídos em possíveis bônus relacionados a desempenho.



