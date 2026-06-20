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Revelado: as três mudanças que a França deve fazer contra o Iraque, com Bradley Barcola tendo sua grande chance na Copa do Mundo
Deschamps reorganiza o time
Os Bleus estrearam na fase de grupos com uma vitória por 3 a 1 sobre o Senegal, na Filadélfia, impulsionados por dois gols precisos do capitão Kylian Mbappé. No entanto, apesar de terem garantido os três pontos, a falta de fluidez ofensiva da França durante o primeiro tempo gerou críticas significativas da mídia. Para corrigir esses problemas estruturais, uma reportagem do jornal francês L’Equipe indica que a comissão técnica está disposta a deixar o ponta Desire Doue de fora, em favor do estilo de jogo direto de Barcola.
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A mídia revela mudanças na escalação
As alterações táticas têm como objetivo renovar o ataque após um início de jogo frustrantemente estático na partida anterior. A França conseguiu apenas um único chute a gol no primeiro tempo, seu menor total em uma partida da fase de grupos da Copa do Mundo desde 1966.
Para injetar criatividade, a comissão técnica pretende escalar Olise como meia-atacante central desde o início, colocando Ousmane Dembélé em sua posição natural na ala direita. Mais atrás, Lucas Digne, do Aston Villa, é o grande favorito para substituir Theo Hernández na lateral esquerda, enquanto Manu Kone, da Roma, entrará no meio-campo para formar dupla com Adrien Rabiot.
O histórico de desempenho aponta para os europeus
As mudanças iminentes destacam a imensa profundidade do elenco à disposição de Deschamps, enquanto sua equipe busca manter sua prolífica sequência de gols. Os campeões da Copa do Mundo de 2018 marcaram gols em 14 partidas internacionais consecutivas em todas as competições, uma sequência espetacular que remonta a março de 2025. Esse desempenho ofensivo consistente contrasta fortemente com as dificuldades defensivas contínuas do Iraque, depois que o país sofreu uma derrota esmagadora por 4 a 1 contra a Noruega em sua partida de estreia.
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A classificação para a fase eliminatória está próxima
A França vai ao Philadelphia Stadium com o objetivo de garantir antecipadamente a classificação para as oitavas de final com uma segunda vitória consecutiva. Diante de uma seleção do Iraque que vem passando por uma sequência desanimadora de três partidas sem vitórias, a equipe de Deschamps é a grande favorita para consolidar sua posição na liderança do grupo. Com o último confronto da fase de grupos contra a Noruega se aproximando, integrar essas mudanças táticas de maneira harmoniosa continua sendo fundamental para os gigantes europeus.