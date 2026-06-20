Revelado: as três mudanças que a França deve fazer contra o Iraque, com Bradley Barcola tendo sua grande chance na Copa do Mundo

As alterações táticas têm como objetivo renovar o ataque após um início de jogo frustrantemente estático na partida anterior. A França conseguiu apenas um único chute a gol no primeiro tempo, seu menor total em uma partida da fase de grupos da Copa do Mundo desde 1966.

Para injetar criatividade, a comissão técnica pretende escalar Olise como meia-atacante central desde o início, colocando Ousmane Dembélé em sua posição natural na ala direita. Mais atrás, Lucas Digne, do Aston Villa, é o grande favorito para substituir Theo Hernández na lateral esquerda, enquanto Manu Kone, da Roma, entrará no meio-campo para formar dupla com Adrien Rabiot.