Revelado: as severas punições que Federico Valverde e Aurélien Tchouameni podem enfrentar no Real Madrid após a briga no campo de treinamento que levou o meio-campista uruguaio ao hospital

Apesar das tentativas públicas de minimizar o incidente, o Real Madrid confirmou que ocorreu um grave confronto físico entre Tchouameni e Valverde. A investigação interna do clube se concentra em uma infração disciplinar muito grave, que levou Valverde a precisar de tratamento hospitalar devido a um ferimento na cabeça, com um período de recuperação de até 14 dias. Um instrutor oficial foi designado para supervisionar o processo, que pode resultar na suspensão de ambos os meio-campistas de todas as atividades por até um mês.