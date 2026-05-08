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Revelado: as severas punições que Federico Valverde e Aurélien Tchouameni podem enfrentar no Real Madrid após a briga no campo de treinamento que levou o meio-campista uruguaio ao hospital
O Real Madrid abre investigação sobre o incidente envolvendo Valverde e Tchouameni
Apesar das tentativas públicas de minimizar o incidente, o Real Madrid confirmou que ocorreu um grave confronto físico entre Tchouameni e Valverde. A investigação interna do clube se concentra em uma infração disciplinar muito grave, que levou Valverde a precisar de tratamento hospitalar devido a um ferimento na cabeça, com um período de recuperação de até 14 dias. Um instrutor oficial foi designado para supervisionar o processo, que pode resultar na suspensão de ambos os meio-campistas de todas as atividades por até um mês.
- AFP
A dupla pode ser suspensa por um mês
O processo disciplinar exige que o instrutor recém-nomeado redija uma acusação formal com base nos depoimentos das testemunhas e nas provas coletadas no campo de treinamento. Assim que essas acusações forem oficialmente notificadas, o francês e o uruguaio terão um prazo específico para apresentar sua contestação ao investigador. De acordo com uma reportagem do Mundo Deportivo, os jogadores podem enfrentar “10 a 30 dias de suspensão do trabalho e do salário” caso as acusações internas sejam confirmadas.
Graves consequências aguardam as estrelas do Uruguai e da França
A decisão de abrir um processo formal indica que a diretoria do clube considera a briga uma “situação muito grave”, que exige um tratamento jurídico rigoroso. Além da perda imediata de rendimentos, os jogadores podem enfrentar penalidades financeiras adicionais impostas pelo clube pelos danos causados ao ambiente profissional da equipe. Espera-se que esse processo interno se estenda por várias semanas, e ainda não está claro se as suspensões desportivas resultantes serão aplicadas durante a atual temporada ou adiadas para a próxima.
- AFP
O El Clásico decisivo pelo título
O Real Madrid precisa agora enfrentar uma sequência de jogos de alta pressão sem Valverde, enquanto a ameaça iminente da suspensão de Tchouameni cria um vazio significativo no meio-campo comandado por Álvaro Arbeloa. A coesão do elenco enfrenta um teste imediato neste domingo, no El Clásico de alto risco contra o Barcelona, onde uma derrota coroaria oficialmente seus rivais como campeões da La Liga. Com o processo disciplinar prestes a ser concluído, a diretoria deve avaliar como reintegrar a dupla, mantendo os rigorosos padrões do clube durante este momento crítico.