Revelado: as quatro posições para as quais José Mourinho exigirá reforços ao retornar ao Real Madrid para uma segunda passagem como técnico dos Blancos

De acordo com o AS, a principal prioridade do novo técnico é uma reformulação completa da defesa, com Mourinho identificando tanto as posições defensivas centrais quanto as laterais como áreas de maior preocupação. Depois de ver o Real Madrid passar por duas temporadas consecutivas sem conquistar nenhum título, o técnico de 63 anos está determinado a instaurar um novo senso de autoridade ao lado de Antonio Rüdiger. Para isso, ele solicitou a contratação de pelo menos um ou dois zagueiros centrais de alto calibre que possuam as qualidades de liderança que, em sua opinião, têm faltado recentemente.

A revolução defensiva não para no meio, já que Mourinho também busca sangue novo nas laterais. A contratação de um novo lateral-direito está no topo da lista para oferecer concorrência de verdade a Trent Alexander-Arnold, enquanto a contratação de um novo lateral-esquerdo continua dependendo do futuro de Fran García. A filosofia de Mourinho sempre se baseou em alicerces sólidos, e sua insistência em múltiplos reforços defensivos sugere que ele considera a atual estrutura frágil demais para seu exigente sistema tático.



