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Revelado: as quatro posições para as quais José Mourinho exigirá reforços ao retornar ao Real Madrid para uma segunda passagem como técnico dos Blancos
Reconstruindo a espinha dorsal da defesa
De acordo com o AS, a principal prioridade do novo técnico é uma reformulação completa da defesa, com Mourinho identificando tanto as posições defensivas centrais quanto as laterais como áreas de maior preocupação. Depois de ver o Real Madrid passar por duas temporadas consecutivas sem conquistar nenhum título, o técnico de 63 anos está determinado a instaurar um novo senso de autoridade ao lado de Antonio Rüdiger. Para isso, ele solicitou a contratação de pelo menos um ou dois zagueiros centrais de alto calibre que possuam as qualidades de liderança que, em sua opinião, têm faltado recentemente.
A revolução defensiva não para no meio, já que Mourinho também busca sangue novo nas laterais. A contratação de um novo lateral-direito está no topo da lista para oferecer concorrência de verdade a Trent Alexander-Arnold, enquanto a contratação de um novo lateral-esquerdo continua dependendo do futuro de Fran García. A filosofia de Mourinho sempre se baseou em alicerces sólidos, e sua insistência em múltiplos reforços defensivos sugere que ele considera a atual estrutura frágil demais para seu exigente sistema tático.
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Firmeza no meio-campo e lampejos de criatividade
Além da defesa, o meio-campo está prestes a passar por uma reformulação significativa, com dois perfis distintos solicitados pelo ex-técnico do Chelsea e da Inter. Mourinho quer um volante tradicional que possa atuar como uma barreira para a zaga, proporcionando o equilíbrio tático e a proteção que permitiram à sua antiga equipe do Real Madrid se destacar no contra-ataque.
No entanto, não se trata apenas de interromper as jogadas, já que o português também pediu um meia-armador criativo para comandar as ações no terço final do campo. Mourinho está à procura de um jogador técnico capaz de desarmar blocos defensivos baixos e resistentes — um problema que tem atormentado a equipe durante seu recente declínio. Essas contratações para o meio-campo têm como objetivo garantir que a equipe possa dominar tanto com a posse de bola quanto sem ela.
Personalidade acima do estrelato
O relatório também sugere que Mourinho informou à diretoria do clube que não está buscando contratações de grande nome apenas para manter a reputação. Em vez disso, ele exige jogadores que estejam “sedentos por sucesso” e dispostos a “se sacrificar pela equipe”. Sua avaliação das duas últimas temporadas concluiu que o elenco sofreu com a falta de comprometimento e de uma mentalidade coletiva, problemas que ele pretende resolver contratando jogadores com personalidade forte.
Essa mudança na estratégia de contratação se concentra na preparação física, no ritmo de trabalho e na determinação. Mourinho quer um vestiário cheio de guerreiros, em vez de egos, buscando indivíduos ansiosos por correr e competir por cada resultado. Ao priorizar essas características psicológicas, ele espera erradicar a percepção de fraqueza que levou à demissão de Xabi Alonso e à eventual saída do técnico interino Álvaro Arbeloa.
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Lidando com o dilema de Vinícius Júnior
Embora o mercado de transferências seja uma prioridade, Mourinho também enfrenta uma enorme tarefa interna no que diz respeito ao atual craque do clube. O retorno do “Special One” traz consigo uma certa dose de intriga, tendo em vista seus recentes comentários sobre Vinícius Júnior, nos quais questionou a conduta do jogador após uma noite polêmica na Liga dos Campeões contra o Benfica. Mourinho precisará encontrar um ponto de entendimento com o brasileiro para que sua segunda passagem pelo clube seja bem-sucedida.
Mourinho já passou as últimas semanas realizando uma avaliação aprofundada da dinâmica interna do elenco, incluindo a análise de imagens de jogos importantes e a coleta de informações sobre o que ocorre no vestiário. Ele planeja usar a pré-temporada que se aproxima para avaliar os jogadores pessoalmente antes de tomar decisões finais sobre as saídas. A restauração da ordem é o objetivo principal de Florentino Pérez, que acredita que a agressividade característica de Mourinho é a única cura para o atual mal-estar do clube.