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Muhammad Zaki

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Revelado: as quatro posições para as quais José Mourinho exigirá reforços ao retornar ao Real Madrid para uma segunda passagem como técnico dos Blancos

Mercado da bola
J. Mourinho
Real Madrid
La Liga
Benfica

José Mourinho já está elaborando um plano de contratações implacável enquanto se prepara para assumir o comando do Real Madrid pela segunda vez. O técnico português teria identificado quatro áreas-chave do elenco que exigem investimento imediato para acabar com a seca de títulos de dois anos do clube, informando à diretoria que qualquer campanha pelo título deve começar com reforços nas posições de zagueiro central, lateral-direito, lateral-esquerdo e no meio-campo.

  • Reconstruindo a espinha dorsal da defesa

    De acordo com o AS, a principal prioridade do novo técnico é uma reformulação completa da defesa, com Mourinho identificando tanto as posições defensivas centrais quanto as laterais como áreas de maior preocupação. Depois de ver o Real Madrid passar por duas temporadas consecutivas sem conquistar nenhum título, o técnico de 63 anos está determinado a instaurar um novo senso de autoridade ao lado de Antonio Rüdiger. Para isso, ele solicitou a contratação de pelo menos um ou dois zagueiros centrais de alto calibre que possuam as qualidades de liderança que, em sua opinião, têm faltado recentemente.

    A revolução defensiva não para no meio, já que Mourinho também busca sangue novo nas laterais. A contratação de um novo lateral-direito está no topo da lista para oferecer concorrência de verdade a Trent Alexander-Arnold, enquanto a contratação de um novo lateral-esquerdo continua dependendo do futuro de Fran García. A filosofia de Mourinho sempre se baseou em alicerces sólidos, e sua insistência em múltiplos reforços defensivos sugere que ele considera a atual estrutura frágil demais para seu exigente sistema tático.


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    Firmeza no meio-campo e lampejos de criatividade

    Além da defesa, o meio-campo está prestes a passar por uma reformulação significativa, com dois perfis distintos solicitados pelo ex-técnico do Chelsea e da Inter. Mourinho quer um volante tradicional que possa atuar como uma barreira para a zaga, proporcionando o equilíbrio tático e a proteção que permitiram à sua antiga equipe do Real Madrid se destacar no contra-ataque.

    No entanto, não se trata apenas de interromper as jogadas, já que o português também pediu um meia-armador criativo para comandar as ações no terço final do campo. Mourinho está à procura de um jogador técnico capaz de desarmar blocos defensivos baixos e resistentes — um problema que tem atormentado a equipe durante seu recente declínio. Essas contratações para o meio-campo têm como objetivo garantir que a equipe possa dominar tanto com a posse de bola quanto sem ela.



  • Personalidade acima do estrelato

    O relatório também sugere que Mourinho informou à diretoria do clube que não está buscando contratações de grande nome apenas para manter a reputação. Em vez disso, ele exige jogadores que estejam “sedentos por sucesso” e dispostos a “se sacrificar pela equipe”. Sua avaliação das duas últimas temporadas concluiu que o elenco sofreu com a falta de comprometimento e de uma mentalidade coletiva, problemas que ele pretende resolver contratando jogadores com personalidade forte.

    Essa mudança na estratégia de contratação se concentra na preparação física, no ritmo de trabalho e na determinação. Mourinho quer um vestiário cheio de guerreiros, em vez de egos, buscando indivíduos ansiosos por correr e competir por cada resultado. Ao priorizar essas características psicológicas, ele espera erradicar a percepção de fraqueza que levou à demissão de Xabi Alonso e à eventual saída do técnico interino Álvaro Arbeloa.

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    Lidando com o dilema de Vinícius Júnior

    Embora o mercado de transferências seja uma prioridade, Mourinho também enfrenta uma enorme tarefa interna no que diz respeito ao atual craque do clube. O retorno do “Special One” traz consigo uma certa dose de intriga, tendo em vista seus recentes comentários sobre Vinícius Júnior, nos quais questionou a conduta do jogador após uma noite polêmica na Liga dos Campeões contra o Benfica. Mourinho precisará encontrar um ponto de entendimento com o brasileiro para que sua segunda passagem pelo clube seja bem-sucedida.

    Mourinho já passou as últimas semanas realizando uma avaliação aprofundada da dinâmica interna do elenco, incluindo a análise de imagens de jogos importantes e a coleta de informações sobre o que ocorre no vestiário. Ele planeja usar a pré-temporada que se aproxima para avaliar os jogadores pessoalmente antes de tomar decisões finais sobre as saídas. A restauração da ordem é o objetivo principal de Florentino Pérez, que acredita que a agressividade característica de Mourinho é a única cura para o atual mal-estar do clube.