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Revelado: as QUATRO exigências impressionantes que JJ Gabriel fez ao Manchester United antes do pedido surpreendente de saída
United rejeita pedido de saída de joia do clube
O Manchester United rejeitou um pedido formal dos representantes de JJ Gabriel para cancelar o registro do adolescente. O prodígio de 16 anos havia sido apontado como um futuro pilar do clube, com um caminho claro até o time principal já estabelecido. De acordo com o Manchester Evening News, o United fez um esforço considerável para fazê-lo se sentir valorizado, organizando uma apresentação a Sir Alex Ferguson e realizando uma reunião com o ex-chefe Ruben Amorim para delinear seu futuro.
Apesar de ter atuado pelo time principal de Michael Carrick durante a pré-temporada e de participar regularmente dos treinos da equipe principal, o estafe de Gabriel optou por forçar uma saída repentina. O pedido de rescisão contratual deixou o United lutando para manter um talento que conquistou o prêmio de Jogador da Temporada da U18 Premier League na última campanha e começou a nova temporada com um hat-trick na UEFA Youth League.
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Exigências por números de camisa e treinos com o time principal
Embora o United tenha mantido as conversas em sigilo, relatos indicam que o estafe de Gabriel apresentou condições rígidas para permanecer em Manchester. De acordo com a ESPN, o clube havia inicialmente aceitado um pedido para dar ao adolescente a camisa 77 na atual temporada. O Manchester United também tomou a medida incomum de pedir à Premier League que permitisse ao jogador de 16 anos usar "Gabriel JR" nas costas.
Sky Sports afirma que a família de Gabriel também adotou uma posição firme em relação à rotina diária dele em Carrington. O meia-atacante teria sido orientado a não se reapresentar para a pré-temporada ao lado do restante do elenco sub-21. Em vez disso, seus representantes esperavam que ele treinasse exclusivamente com a equipe principal, considerando inaceitável um retorno à estrutura da academia para o jovem tão bem avaliado.
Ultimatos por tempo de jogo e exigências salariais enormes
As exigências dos representantes de Gabriel também se estendiam ao seu envolvimento competitivo. O Manchester Evening News informou que o estafe do jogador solicitou uma garantia mínima de 20 minutos em campo em três partidas específicas contra Sabah, Brighton e Bournemouth. O United rejeitou firmemente esse ultimato, o que levou o adolescente a ser omitido tanto da lista A da Champions League quanto do elenco relacionado para a Carabao Cup.
As expectativas financeiras se mostraram outro obstáculo significativo. O The Times informa que o Bayern de Munique monitora de perto a situação, mas segue profundamente relutante em atender às exigências salariais de sete dígitos do adolescente. Se Gabriel tivesse permanecido em Manchester, ele estaria apto a assinar um pré-contrato, mas os substanciais ultimatos financeiros e esportivos de seu estafe paralisaram completamente as negociações.
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Retiro de treinos na Catalunha em meio ao interesse europeu
Com o United se recusando a encerrar seu registro, Gabriel está oficialmente impedido de se juntar a um clube rival inglês até o próximo verão. Para forçar a situação, o adolescente se mudou para o exterior para manter a forma física. O prodígio de 16 anos está supostamente treinando com um técnico particular no British School Stadium, em Castelldefels, Barcelona.
Uma lucrativa transferência para a Europa segue como sua rota de escape mais provável, desde que ele tenha um passaporte europeu por meio dos pais. O Barcelona supostamente está ansioso para capitalizar suas visitas frequentes à cidade, enquanto pesos-pesados como Real Madrid e Bayern de Munique seguem monitorando o impasse.
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