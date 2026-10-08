Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Manchester United v Crystal Palace - FA Youth CupGetty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

Revelado: as QUATRO exigências impressionantes que JJ Gabriel fez ao Manchester United antes do pedido surpreendente de saída

J. Gabriel
Manchester United
Premier League

O Manchester United enfrenta uma batalha significativa para manter a joia da base JJ Gabriel depois que o adolescente pediu, de forma surpreendente, o cancelamento de seu registro. Apesar de ser visto como um futuro pilar do time principal, os representantes do jogador de 16 anos teriam apresentado uma série de exigências ousadas antes de a relação azedar.

  • United rejeita pedido de saída de joia do clube

    O Manchester United rejeitou um pedido formal dos representantes de JJ Gabriel para cancelar o registro do adolescente. O prodígio de 16 anos havia sido apontado como um futuro pilar do clube, com um caminho claro até o time principal já estabelecido. De acordo com o Manchester Evening News, o United fez um esforço considerável para fazê-lo se sentir valorizado, organizando uma apresentação a Sir Alex Ferguson e realizando uma reunião com o ex-chefe Ruben Amorim para delinear seu futuro.

    Apesar de ter atuado pelo time principal de Michael Carrick durante a pré-temporada e de participar regularmente dos treinos da equipe principal, o estafe de Gabriel optou por forçar uma saída repentina. O pedido de rescisão contratual deixou o United lutando para manter um talento que conquistou o prêmio de Jogador da Temporada da U18 Premier League na última campanha e começou a nova temporada com um hat-trick na UEFA Youth League.


  • imago-sport-1082806695.jpgCrystal Pix

    Exigências por números de camisa e treinos com o time principal

    Embora o United tenha mantido as conversas em sigilo, relatos indicam que o estafe de Gabriel apresentou condições rígidas para permanecer em Manchester. De acordo com a ESPN, o clube havia inicialmente aceitado um pedido para dar ao adolescente a camisa 77 na atual temporada. O Manchester United também tomou a medida incomum de pedir à Premier League que permitisse ao jogador de 16 anos usar "Gabriel JR" nas costas.

    Sky Sports afirma que a família de Gabriel também adotou uma posição firme em relação à rotina diária dele em Carrington. O meia-atacante teria sido orientado a não se reapresentar para a pré-temporada ao lado do restante do elenco sub-21. Em vez disso, seus representantes esperavam que ele treinasse exclusivamente com a equipe principal, considerando inaceitável um retorno à estrutura da academia para o jovem tão bem avaliado.


  • Ultimatos por tempo de jogo e exigências salariais enormes

    As exigências dos representantes de Gabriel também se estendiam ao seu envolvimento competitivo. O Manchester Evening News informou que o estafe do jogador solicitou uma garantia mínima de 20 minutos em campo em três partidas específicas contra Sabah, Brighton e Bournemouth. O United rejeitou firmemente esse ultimato, o que levou o adolescente a ser omitido tanto da lista A da Champions League quanto do elenco relacionado para a Carabao Cup.

    As expectativas financeiras se mostraram outro obstáculo significativo. O The Times informa que o Bayern de Munique monitora de perto a situação, mas segue profundamente relutante em atender às exigências salariais de sete dígitos do adolescente. Se Gabriel tivesse permanecido em Manchester, ele estaria apto a assinar um pré-contrato, mas os substanciais ultimatos financeiros e esportivos de seu estafe paralisaram completamente as negociações.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Retiro de treinos na Catalunha em meio ao interesse europeu

    Com o United se recusando a encerrar seu registro, Gabriel está oficialmente impedido de se juntar a um clube rival inglês até o próximo verão. Para forçar a situação, o adolescente se mudou para o exterior para manter a forma física. O prodígio de 16 anos está supostamente treinando com um técnico particular no British School Stadium, em Castelldefels, Barcelona.

    Uma lucrativa transferência para a Europa segue como sua rota de escape mais provável, desde que ele tenha um passaporte europeu por meio dos pais. O Barcelona supostamente está ansioso para capitalizar suas visitas frequentes à cidade, enquanto pesos-pesados como Real Madrid e Bayern de Munique seguem monitorando o impasse.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Tottenham crest
Tottenham
TOT