O Manchester United rejeitou um pedido formal dos representantes de JJ Gabriel para cancelar o registro do adolescente. O prodígio de 16 anos havia sido apontado como um futuro pilar do clube, com um caminho claro até o time principal já estabelecido. De acordo com o Manchester Evening News, o United fez um esforço considerável para fazê-lo se sentir valorizado, organizando uma apresentação a Sir Alex Ferguson e realizando uma reunião com o ex-chefe Ruben Amorim para delinear seu futuro.

Apesar de ter atuado pelo time principal de Michael Carrick durante a pré-temporada e de participar regularmente dos treinos da equipe principal, o estafe de Gabriel optou por forçar uma saída repentina. O pedido de rescisão contratual deixou o United lutando para manter um talento que conquistou o prêmio de Jogador da Temporada da U18 Premier League na última campanha e começou a nova temporada com um hat-trick na UEFA Youth League.



