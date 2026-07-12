Revelado: as exigências de Vinícius Júnior nas negociações contratuais com o Real Madrid, enquanto o gigante da La Liga busca evitar incomodar os colegas “Galácticos” Kylian Mbappé e Jude Bellingham

De acordo com o OKDIARIO, Vinicius está exigindo um salário na casa dos 20 milhões de euros líquidos por temporada, valor que o colocaria no topo da escala salarial do clube. No entanto, a diretoria do Real Madrid está relutante em atender a essas exigências, já que busca manter uma estrutura salarial rígida no vestiário.

Florentino Pérez e José Ángel Sánchez estão determinados a evitar uma situação que possa criar atritos entre as grandes estrelas do elenco. Com jogadores como Kylian Mbappé e Jude Bellingham já recebendo salários significativos, o clube acredita que nenhum indivíduo deve ter permissão para romper o equilíbrio econômico cuidadosamente construído. A mensagem vinda de Valdebebas é firme: o projeto sempre vem antes de qualquer jogador individual, independentemente de seu status em campo.