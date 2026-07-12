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Revelado: as exigências de Vinícius Júnior nas negociações contratuais com o Real Madrid, enquanto o gigante da La Liga busca evitar incomodar os colegas “Galácticos” Kylian Mbappé e Jude Bellingham
A diferença financeira nas negociações
De acordo com o OKDIARIO, Vinicius está exigindo um salário na casa dos 20 milhões de euros líquidos por temporada, valor que o colocaria no topo da escala salarial do clube. No entanto, a diretoria do Real Madrid está relutante em atender a essas exigências, já que busca manter uma estrutura salarial rígida no vestiário.
Florentino Pérez e José Ángel Sánchez estão determinados a evitar uma situação que possa criar atritos entre as grandes estrelas do elenco. Com jogadores como Kylian Mbappé e Jude Bellingham já recebendo salários significativos, o clube acredita que nenhum indivíduo deve ter permissão para romper o equilíbrio econômico cuidadosamente construído. A mensagem vinda de Valdebebas é firme: o projeto sempre vem antes de qualquer jogador individual, independentemente de seu status em campo.
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Evitar uma novela de transferências no verão
O Real Madrid está desesperado para evitar que a situação contratual se transforme em uma novela interminável que domine as manchetes durante toda a janela de transferências. O clube considera Vinicius um ativo essencial, mas também encara com realismo as condições atuais do mercado. No momento, não há ofertas formais em jogo pelo brasileiro, o que complica a posição do clube nas negociações e, ao mesmo tempo, reforça a necessidade de uma resolução.
Começar a nova temporada com um jogador do calibre dele chegando à reta final de seu contrato é um cenário que os Blancos querem evitar a todo custo. O clube quer resolver a questão rapidamente para garantir que o foco permaneça inteiramente em campo. Consequentemente, ambas as partes estão efetivamente “condenadas a se entender”, já que nem uma venda nem um impasse contratual atendem aos interesses do jogador ou da instituição nesta fase.
Liderança exigente em campo
Além das negociações financeiras, há uma convicção crescente dentro do clube de que Vinicius precisa redescobrir seu foco absoluto nas questões relacionadas ao futebol. Isso ocorre após uma temporada exigente, na qual ele disputou 53 partidas pelo Real Madrid, marcando 22 gols e dando 14 assistências. O clube espera que ele retorne das férias pronto para exercer uma forma de liderança mais positiva e consistente em campo. O consenso interno é que o jogador de 26 anos deve buscar maior regularidade em suas atuações, especialmente em partidas decisivas.
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A influência iminente de Mourinho
À medida que o impasse se prolonga, a chegada de José Mourinho acrescenta mais um elemento de mistério à situação. O técnico português estaria ansioso para trabalhar com um Vinícius totalmente comprometido — que já conquistou três títulos da La Liga e duas Ligas dos Campeões, entre muitas outras honrarias com o Real Madrid —, garantindo que ele esteja totalmente integrado ao esquema tático e livre das distrações causadas pelas disputas contratuais em andamento. A natureza exigente de Mourinho significa que haverá pouco espaço para jogadores que não estejam 100% focados no objetivo coletivo.
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