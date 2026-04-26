Revelado: as duas coisas que precisam acontecer antes que o Manchester United tome qualquer decisão sobre transferências - e ainda não foram abordadas as opções de substituição no meio-campo para a saída de Casemiro

O especialista em transferências Fabrizio Romano revelou que o United está adotando uma abordagem paciente, recusando-se a avançar com qualquer contratação de peso até que duas condições específicas sejam atendidas. Embora o departamento de olheiros do clube tenha identificado vários alvos, a INEOS deseja garantir que todas as peças estruturais estejam no lugar antes de investir fundos significativos no mercado.

Em seu canal no YouTube, Romano explicou a situação atual em Old Trafford, observando que as atividades do clube estão efetivamente em compasso de espera. Ele disse: “No momento, o United ainda não decidiu se vai atrás deste ou daquele jogador. O primeiro passo é a classificação para a Liga dos Campeões. O segundo passo é a decisão sobre a gestão, se irão nomear Michael Carrick ou não. Ele tem chances muito boas, mas só depois disso é que irão ativar as opções para o meio-campo central.”