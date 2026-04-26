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Revelado: as duas coisas que precisam acontecer antes que o Manchester United tome qualquer decisão sobre transferências - e ainda não foram abordadas as opções de substituição no meio-campo para a saída de Casemiro
Os dois pilares da estratégia de verão do United
O especialista em transferências Fabrizio Romano revelou que o United está adotando uma abordagem paciente, recusando-se a avançar com qualquer contratação de peso até que duas condições específicas sejam atendidas. Embora o departamento de olheiros do clube tenha identificado vários alvos, a INEOS deseja garantir que todas as peças estruturais estejam no lugar antes de investir fundos significativos no mercado.
Em seu canal no YouTube, Romano explicou a situação atual em Old Trafford, observando que as atividades do clube estão efetivamente em compasso de espera. Ele disse: “No momento, o United ainda não decidiu se vai atrás deste ou daquele jogador. O primeiro passo é a classificação para a Liga dos Campeões. O segundo passo é a decisão sobre a gestão, se irão nomear Michael Carrick ou não. Ele tem chances muito boas, mas só depois disso é que irão ativar as opções para o meio-campo central.”
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A Liga dos Campeões e a questão do treinador
O primeiro obstáculo é puramente matemático, já que o United busca garantir sua vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. A classificação é vista como uma “mera formalidade” nesta fase, mas a diretoria quer ter a certeza financeira de que participará do futebol de elite europeu antes de finalizar os orçamentos. Essa receita é crucial para equilibrar as contas enquanto se busca reforços de alto valor para o time.
O segundo fator, e talvez o mais significativo, é o futuro de Michael Carrick. Embora o ex-meio-campista do United tenha impressionado durante sua passagem, o clube ainda não confirmou oficialmente sua contratação definitiva. A INEOS parece determinada a fornecer a quem quer que esteja no banco na próxima temporada um elenco adaptado às suas necessidades táticas específicas, o que significa que nenhuma contratação será aprovada até que a situação da comissão técnica esteja 100% resolvida.
Reforços para o meio-campo ficam em segundo plano
Uma das questões mais urgentes para a equipe de contratações é encontrar um substituto de longo prazo para Casemiro, cuja saída está prevista como parte da renovação do elenco neste verão. No entanto, apesar da saída iminente do brasileiro, o United ainda não fez abordagens formais a alvos para o meio-campo. O clube está cauteloso em relação à contratação de um jogador que possa não se encaixar na visão do técnico titular.
Além do meio-campo, o United também está priorizando um novo lateral-esquerdo e um atacante experiente para gerar competitividade no terço final do campo. O orçamento para essas contratações será fortemente influenciado pelas vendas de jogadores, com vários membros do elenco atual enfrentando um futuro incerto. Até que o clube saiba exatamente quem fica e quem sai, a busca por substitutos permanece secundária em relação às avaliações internas.
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O risco de ficar para trás em relação aos rivais
Embora a abordagem cautelosa da INEOS tenha como objetivo evitar o recrutamento indiscriminado do passado, crescem as preocupações de que o United possa ficar para trás em relação aos seus rivais da Premier League. O Manchester City já estaria na liderança da disputa pela contratação de Elliot Anderson, estrela do Nottingham Forest, um jogador que despertou interesse em Old Trafford, mas que atualmente permanece fora de alcance devido ao atraso autoimposto pelo clube.
Com quatro competições pela frente na próxima temporada, a necessidade de um elenco forte e equilibrado é mais urgente do que nunca. Quanto mais o clube demorar para confirmar Carrick como técnico e garantir sua vaga na Liga dos Campeões, mais difícil será superar os concorrentes na disputa pelos jogadores mais cobiçados do mercado.