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Revelado: Argentina fica “chocada” com as substituições de Thomas Tuchel, após ter planejado enfrentar a dupla explosiva da Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo
A reorganização defensiva de Tuchel após o gol de Gordon
O gol certeiro de Gordon colocou a Inglaterra na frente no meio do segundo tempo de uma tensa semifinal da Copa do Mundo. Segundo ojornal The Independent, a Argentina havia se preparado especificamente para a entrada de Bukayo Saka ou Noni Madueke, acreditando que sua principal vulnerabilidade residia nos momentos de transição contra jogadores de velocidade pura. Em vez disso, Tuchel respondeu reforçando sua linha defensiva.
Ezri Konsa substituiu Gordon aos 72 minutos, quando a Inglaterra passou a jogar com cinco defensores. Dez minutos depois, Dan Burn e Nico O’Reilly entraram no lugar de Reece James e Declan Rice. Somente após o gol de empate de longa distância de Fernández é que Marcus Rashford e Ivan Toney finalmente entraram em campo. Entre o primeiro gol de Gordon e o gol decisivo de Martínez, a Inglaterra teve apenas 12% de posse de bola.
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Tuchel insiste que a passividade nunca fez parte do plano
Ao falar após a derrota, Tuchel abordou a repentina mudança no ritmo do jogo. “Ainda não vi os dados, mas acho que, logo após o gol, o ritmo mudou completamente em termos de posse de bola e chances, e caiu drasticamente”, disse ele. “Ficamos passivos demais dentro da nossa estrutura. Tentei ajudar, não para ficarmos mais passivos com uma defesa de cinco, mas para sermos mais ativos, para sairmos mais rapidamente para os alas, sem abrir espaços entre os quatro zagueiros.
Incentivamos todos a avançarem, a serem mais ativos dentro da estrutura, mas simplesmente tivemos dificuldades. Não conseguíamos mais vencer os duelos, e foi por isso que recuamos cada vez mais, o que nunca foi o plano, mas acabou acontecendo.”
Ele acrescentou que controlar a bola “talvez não esteja no nosso DNA, como está no DNA espanhol, argentino ou brasileiro.”
Jogadores da Inglaterra questionam a retirada, enquanto a Argentina comemora a oportunidade
A retirada tática não passou despercebida dentro do vestiário da Inglaterra. O capitão Harry Kane observou que simplesmente tentar “segurar” a vantagem de 1 a 0 “não é suficiente neste nível”.
O zagueiro central Marc Guehi ecoou a frustração: “Devíamos ter continuado pressionando. Parecia que, depois que marcamos, a mentalidade passou a ser recuar e defender.”
Por outro lado, segundo as mesmas reportagens, os jogadores da Argentina discutiram longamente a abordagem inglesa durante as comemorações. Eles haviam sido alertados no intervalo sobre a ameaça representada por Saka e Madueke e esperavam que um ou ambos aparecessem. Como nenhum dos dois apareceu, Scaloni se sentiu à vontade para abandonar a cautela defensiva, tirando o lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico e colocando Martínez aos 81 minutos, além de deslocar Nico González — que já havia entrado em campo — para essa função.
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A FA mantém sua confiança em Tuchel, apesar da mais recente eliminação nas semifinais
Apesar da forma como ocorreu a eliminação, a Federação Inglesa de Futebol (FA) continua comprometida com Tuchel, cujo contrato se estende até o Campeonato Europeu de 2028, a ser disputado em casa. O diretor executivo Mark Bullingham expressou, em particular, satisfação com o trabalho geral do alemão, e acredita-se que ele ainda esteja lidando com questões culturais mais profundas dentro do elenco. A Inglaterra precisa agora se reorganizar para a disputa pelo terceiro lugar contra a França — um confronto que nenhuma das duas seleções desejava particularmente —, antes de voltar toda a sua atenção para a Eurocopa.
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