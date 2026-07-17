Revelado: Argentina fica “chocada” com as substituições de Thomas Tuchel, após ter planejado enfrentar a dupla explosiva da Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo

Ao falar após a derrota, Tuchel abordou a repentina mudança no ritmo do jogo. “Ainda não vi os dados, mas acho que, logo após o gol, o ritmo mudou completamente em termos de posse de bola e chances, e caiu drasticamente”, disse ele. “Ficamos passivos demais dentro da nossa estrutura. Tentei ajudar, não para ficarmos mais passivos com uma defesa de cinco, mas para sermos mais ativos, para sairmos mais rapidamente para os alas, sem abrir espaços entre os quatro zagueiros.

Incentivamos todos a avançarem, a serem mais ativos dentro da estrutura, mas simplesmente tivemos dificuldades. Não conseguíamos mais vencer os duelos, e foi por isso que recuamos cada vez mais, o que nunca foi o plano, mas acabou acontecendo.”

Ele acrescentou que controlar a bola “talvez não esteja no nosso DNA, como está no DNA espanhol, argentino ou brasileiro.”