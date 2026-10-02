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tonaliGetty Images
Yosua Arya
Traduzido por

Revelado: agente de Sandro Tonali admite que estrela ficou "triste" após saída chocante do Milan, enquanto segredos da transferência vêm à tona

S. Tonali
Milan
Newcastle
Tottenham
Premier League
Campeonato Italiano

A saída de alto impacto de Sandro Tonali do Milan causou ondas de choque na Serie A, mas a transição para a vida na Premier League esteve longe de ser tranquila para o internacional italiano. Seu representante agora esclareceu o impacto emocional que a mudança teve sobre o meio-campista durante seu período inicial no nordeste da Inglaterra.

  • As dificuldades iniciais de Tonali na Premier League foram reveladas

    Tonali achou difícil se adaptar à vida na Inglaterra depois de deixar o Milan para defender o Newcastle. O internacional italiano cresceu torcendo pelo Milan e teve papel crucial na conquista do título da Serie A.

    Quando o Newcastle ofereceu €67 milhões para garantir sua contratação no verão de 2023, o meio-campista hesitou em aceitar a proposta. Seu agente, Riso, revelou agora que o jogador passou suas primeiras semanas na Premier League profundamente triste com a mudança.

  • Sandro Tonali Newcastle 2025-26Getty

    Agente detalha os motivos por trás da saída do Milan

    Riso afirma que a decisão de deixar a Itália foi motivada por uma mudança no ambiente do Milan. O agente sentiu que o clube estava perdendo sua identidade histórica, o que os levou a procurar outro caminho.

    "Demos o primeiro passo porque percebemos que o Milan estava se tornando diferente", disse Riso ao podcast Colpi da Maestro. "Conheço bem o Milan, e isso não passava as mesmas sensações daquele clube histórico. Conversando com Sandro, consideramos que ir para a Premier League era um desafio fascinante. Ele teve coragem de ir, porque era um dos jogadores mais importantes do time campeão do Scudetto, mas era um visionário."

  • Superando a tristeza inicial na Premier League

    Se adaptar a um novo ambiente sempre foi um processo lento para Tonali. O meio-campista já havia tido dificuldades para causar impacto imediato durante seu primeiro ano no Milan, após subir de patamar vindo do Brescia. Apesar da tristeza inicial no Newcastle United, ele acabou se adaptando e provou seu valor em campo.

    "Foi muito difícil para ele, nas primeiras semanas ele estava triste, mas conseguiu lidar com isso e deixou sua marca, como sempre", explicou Riso.

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  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Transferência recorde para o Tottenham

    O sucesso posterior de Tonali no Newcastle abriu caminho para outra transferência gigantesca. Três anos depois de sua chegada à Inglaterra, o Tottenham pagou impressionantes € 108 milhões para levar o italiano ao norte de Londres.

    Riso reconheceu a enorme pressão que veio com uma mudança tão midiática para o Tottenham Hotspur. "Foi uma transferência maluca pelos valores, mas também pela responsabilidade", admitiu o agente.

    No fim, o representante acredita que Tonali está exatamente onde precisa estar. Embora a saída inicial da Itália tenha sido dolorosa, o jogador agora abraçou totalmente sua nova realidade na Premier League.