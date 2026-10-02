Tonali achou difícil se adaptar à vida na Inglaterra depois de deixar o Milan para defender o Newcastle. O internacional italiano cresceu torcendo pelo Milan e teve papel crucial na conquista do título da Serie A.

Quando o Newcastle ofereceu €67 milhões para garantir sua contratação no verão de 2023, o meio-campista hesitou em aceitar a proposta. Seu agente, Riso, revelou agora que o jogador passou suas primeiras semanas na Premier League profundamente triste com a mudança.