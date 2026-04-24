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Revelado: a única qualidade que diferencia Cristiano Ronaldo dos demais jogadores, já que o maior de todos os tempos português é cotado para brilhar na Copa do Mundo de 2026
Hierro descarta preocupações com a idade
Ronaldo se prepara para fazer história neste verão como o primeiro jogador a disputar seis edições diferentes da Copa do Mundo. Apesar das preocupações em relação à sua idade, o capitão português tem mantido um desempenho de alto nível na Liga Profissional da Arábia Saudita, marcando 24 gols e dando duas assistências em 25 partidas nesta temporada. Sua boa fase tem sido fundamental para manter o Al-Nassr na liderança da tabela, atualmente com oito pontos de vantagem sobre o rival Al-Hilal.
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O profissionalismo define o veterano
Tendo trabalhado de perto com o atacante em Riade, Hierro acredita que a condição física e a resiliência mental de Ronaldo continuam inigualáveis no futebol moderno. O ex-jogador da seleção espanhola sugere que, desde que o atacante evite lesões graves, sua convocação para a seleção de Roberto Martínez é inegável.
Em entrevista ao canal egípcio ON Sport sobre a longevidade e a forma física do capitão, Hierro disse: “Acredito que Cristiano Ronaldo ainda é capaz de competir no mais alto nível. O que ele tem mostrado até agora, tanto no clube quanto na seleção, demonstra isso claramente. Não vejo motivo para deixar Cristiano de fora da Copa do Mundo, desde que ele mantenha sua forma física e continue a atuar nesse nível.
“É verdade que a idade e possíveis lesões podem ter algum impacto, mas Cristiano é conhecido por cuidar muito bem do corpo e por estar sempre preparado. Estou confiante de que ele contribuirá muito para Portugal e terá um bom desempenho na Copa do Mundo.”
Um modelo único de disciplina
A admiração de Hierro vem de ter testemunhado a rotina diária e a garra competitiva que permitiram a Ronaldo acumular a marca recorde de 143 gols em 226 partidas pela seleção de seu país. O ex-capitão do Real Madrid destacou que a sede de sucesso do atacante não diminuiu, apesar de sua vasta coleção de troféus e de já ser um veterano.
Ao detalhar a qualidade específica que diferencia o pentacampeão da Bola de Ouro de seus colegas, Hierro acrescentou: “Trabalhar com Cristiano Ronaldo é uma experiência excepcional em todos os sentidos. Não estamos falando apenas de um grande jogador, mas de um modelo único de profissionalismo e disciplina. O que realmente o destaca é sua paixão constante. Apesar da idade, ele ainda tem o mesmo desejo de vencer, marcar gols e melhorar.”
- AFP
Teste de inauguração em Houston
Portugal inicia a sua campanha no Grupo K contra a República Democrática do Congo no dia 17 de junho, no NRG Stadium, antes de enfrentar o Uzbequistão e a Colômbia na fase de grupos. O foco imediato de Ronaldo será manter o seu ritmo de gols, já que ele pretende chegar ao torneio como o principal destaque da seleção nacional. Dada a sua atual forma no campeonato e seu papel de liderança, ele continua sendo a maior ameaça para as defesas adversárias nesta competição norte-americana.