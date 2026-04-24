Revelado: a única qualidade que diferencia Cristiano Ronaldo dos demais jogadores, já que o maior de todos os tempos português é cotado para brilhar na Copa do Mundo de 2026

Tendo trabalhado de perto com o atacante em Riade, Hierro acredita que a condição física e a resiliência mental de Ronaldo continuam inigualáveis no futebol moderno. O ex-jogador da seleção espanhola sugere que, desde que o atacante evite lesões graves, sua convocação para a seleção de Roberto Martínez é inegável.

Em entrevista ao canal egípcio ON Sport sobre a longevidade e a forma física do capitão, Hierro disse: “Acredito que Cristiano Ronaldo ainda é capaz de competir no mais alto nível. O que ele tem mostrado até agora, tanto no clube quanto na seleção, demonstra isso claramente. Não vejo motivo para deixar Cristiano de fora da Copa do Mundo, desde que ele mantenha sua forma física e continue a atuar nesse nível.

“É verdade que a idade e possíveis lesões podem ter algum impacto, mas Cristiano é conhecido por cuidar muito bem do corpo e por estar sempre preparado. Estou confiante de que ele contribuirá muito para Portugal e terá um bom desempenho na Copa do Mundo.”