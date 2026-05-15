Getty Images Sport
Traduzido por
Revelado: a surpreendente “reviravolta” que o Arsenal tem reservada para Julián Álvarez, enquanto o líder da Premier League planeja uma investida para contratar o ex-atacante do Manchester City, que atualmente joga no Atlético de Madrid
O Arsenal planeja a contratação de Álvarez com um toque tático
De acordo com o FootballTransfers, o Arsenal está se empenhando para contratar Álvarez do Atlético de Madrid, tendo já realizado conversas preliminares com os representantes do jogador. Os Gunners estão estudando uma negociação que poderia trazer o ex-atacante do Manchester City de volta à Inglaterra. No entanto, Arteta não vê Alvarez como um centroavante tradicional. Em vez disso, o técnico do Arsenal planeja escalar o argentino no lado esquerdo do ataque, em vez de no meio. A mudança tática visa resolver as preocupações com as opções atuais do Arsenal na ala esquerda. A versatilidade de Alvarez o torna uma solução atraente, à medida que o clube avalia mudanças em sua linha de ataque.
- Getty Images
Arteta valoriza a versatilidade de Álvarez
Sabe-se que Arteta admira a flexibilidade tática de Álvarez e sua capacidade de atuar em várias funções no ataque. Acredita-se que essa versatilidade seja fundamental para a estratégia do Arsenal na definição de sua estrutura ofensiva de longo prazo. O técnico valoriza jogadores capazes de se adaptar ao seu sistema e elogiou a capacidade de Álvarez de “desempenhar várias funções na equipe”. Essa adaptabilidade permitiria ao Arsenal utilizá-lo principalmente na lateral, ao mesmo tempo em que ele daria cobertura em toda a linha de frente quando necessário.
A incerteza na ala esquerda influencia os planos do Arsenal
O interesse do Arsenal em Álvarez está intimamente ligado à incerteza em torno de seus atuais atacantes pela esquerda. O clube está avaliando o futuro de Leandro Trossard e Gabriel Martinelli, enquanto busca renovar sua linha de ataque. Trossard completará 32 anos ainda este ano, o que aumenta a urgência de garantir uma opção mais jovem e de longo prazo, capaz de oferecer rendimento consistente pela ala esquerda. Notícias sugerem que tanto Trossard quanto Martinelli poderiam ser colocados à venda neste verão.
Enquanto isso, as opções de ataque central do Arsenal parecem garantidas. Viktor Gyokeres chegou no verão passado como principal centroavante do clube e se adaptou bem à função após um período inicial de adaptação. Kai Havertz também continua sendo uma figura-chave nos planos de Arteta e está atualmente negociando uma extensão de contrato, fortalecendo ainda mais as opções do Arsenal.
- (C)Getty images
O Arsenal estuda um grande investimento para o verão
A contratação de Álvarez exigiria um investimento financeiro significativo. Espera-se que o Atlético exija uma quantia superior a € 100 milhões (£ 87 milhões/$ 116 milhões) pelo jogador da seleção argentina. Segundo relatos, o jogador teria informado ao clube espanhol que não pretende renovar o contrato, o que poderia abrir caminho para uma saída no meio do ano.
O Arsenal está ciente do interesse de rivais, incluindo PSG e Barcelona, e pode tentar agir logo no início da janela de transferências. Se concretizada, a transferência provavelmente se tornaria a segunda contratação mais cara da história do Arsenal, atrás apenas de Declan Rice, e reforçaria a ambição do clube de fortalecer sua posição no topo do futebol inglês.