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Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Revelado: a surpreendente “reviravolta” que o Arsenal tem reservada para Julián Álvarez, enquanto o líder da Premier League planeja uma investida para contratar o ex-atacante do Manchester City, que atualmente joga no Atlético de Madrid

J. Alvarez
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O Arsenal está estudando a possibilidade de trazer Julian Álvarez de volta à Premier League, mas, segundo relatos, Mikel Arteta teria um plano tático surpreendente para o atacante do Atlético de Madrid. Os Gunners estão pensando em escalá-lo em uma função bem diferente.

  • O Arsenal planeja a contratação de Álvarez com um toque tático

    De acordo com o FootballTransfers, o Arsenal está se empenhando para contratar Álvarez do Atlético de Madrid, tendo já realizado conversas preliminares com os representantes do jogador. Os Gunners estão estudando uma negociação que poderia trazer o ex-atacante do Manchester City de volta à Inglaterra. No entanto, Arteta não vê Alvarez como um centroavante tradicional. Em vez disso, o técnico do Arsenal planeja escalar o argentino no lado esquerdo do ataque, em vez de no meio. A mudança tática visa resolver as preocupações com as opções atuais do Arsenal na ala esquerda. A versatilidade de Alvarez o torna uma solução atraente, à medida que o clube avalia mudanças em sua linha de ataque.

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  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    Arteta valoriza a versatilidade de Álvarez

    Sabe-se que Arteta admira a flexibilidade tática de Álvarez e sua capacidade de atuar em várias funções no ataque. Acredita-se que essa versatilidade seja fundamental para a estratégia do Arsenal na definição de sua estrutura ofensiva de longo prazo. O técnico valoriza jogadores capazes de se adaptar ao seu sistema e elogiou a capacidade de Álvarez de “desempenhar várias funções na equipe”. Essa adaptabilidade permitiria ao Arsenal utilizá-lo principalmente na lateral, ao mesmo tempo em que ele daria cobertura em toda a linha de frente quando necessário.

  • A incerteza na ala esquerda influencia os planos do Arsenal

    O interesse do Arsenal em Álvarez está intimamente ligado à incerteza em torno de seus atuais atacantes pela esquerda. O clube está avaliando o futuro de Leandro Trossard e Gabriel Martinelli, enquanto busca renovar sua linha de ataque. Trossard completará 32 anos ainda este ano, o que aumenta a urgência de garantir uma opção mais jovem e de longo prazo, capaz de oferecer rendimento consistente pela ala esquerda. Notícias sugerem que tanto Trossard quanto Martinelli poderiam ser colocados à venda neste verão.

    Enquanto isso, as opções de ataque central do Arsenal parecem garantidas. Viktor Gyokeres chegou no verão passado como principal centroavante do clube e se adaptou bem à função após um período inicial de adaptação. Kai Havertz também continua sendo uma figura-chave nos planos de Arteta e está atualmente negociando uma extensão de contrato, fortalecendo ainda mais as opções do Arsenal.

  • Julian Alvarez(C)Getty images

    O Arsenal estuda um grande investimento para o verão

    A contratação de Álvarez exigiria um investimento financeiro significativo. Espera-se que o Atlético exija uma quantia superior a € 100 milhões (£ 87 milhões/$ 116 milhões) pelo jogador da seleção argentina. Segundo relatos, o jogador teria informado ao clube espanhol que não pretende renovar o contrato, o que poderia abrir caminho para uma saída no meio do ano.

    O Arsenal está ciente do interesse de rivais, incluindo PSG e Barcelona, e pode tentar agir logo no início da janela de transferências. Se concretizada, a transferência provavelmente se tornaria a segunda contratação mais cara da história do Arsenal, atrás apenas de Declan Rice, e reforçaria a ambição do clube de fortalecer sua posição no topo do futebol inglês.

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