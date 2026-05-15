Revelado: a surpreendente “reviravolta” que o Arsenal tem reservada para Julián Álvarez, enquanto o líder da Premier League planeja uma investida para contratar o ex-atacante do Manchester City, que atualmente joga no Atlético de Madrid

O interesse do Arsenal em Álvarez está intimamente ligado à incerteza em torno de seus atuais atacantes pela esquerda. O clube está avaliando o futuro de Leandro Trossard e Gabriel Martinelli, enquanto busca renovar sua linha de ataque. Trossard completará 32 anos ainda este ano, o que aumenta a urgência de garantir uma opção mais jovem e de longo prazo, capaz de oferecer rendimento consistente pela ala esquerda. Notícias sugerem que tanto Trossard quanto Martinelli poderiam ser colocados à venda neste verão.

Enquanto isso, as opções de ataque central do Arsenal parecem garantidas. Viktor Gyokeres chegou no verão passado como principal centroavante do clube e se adaptou bem à função após um período inicial de adaptação. Kai Havertz também continua sendo uma figura-chave nos planos de Arteta e está atualmente negociando uma extensão de contrato, fortalecendo ainda mais as opções do Arsenal.