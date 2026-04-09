Revelado: a posição de Gabriel Martinelli sobre uma possível transferência do Arsenal na janela de transferências de verão

De acordo com o Football Insider, Martinelli está se empenhando para permanecer no Arsenal neste verão, na tentativa de lutar pelo seu futuro sob o comando de Arteta. Apesar da diretoria dos Gunners estar avaliando uma possível saída do atacante para equilibrar as contas, o ponta brasileiro não tem intenção de deixar o clube do norte de Londres durante a próxima janela de transferências.

O ex-jogador do Ituano está prestes a entrar no último ano de seu contrato neste verão, uma situação que costuma gerar especulações sobre transferências. No entanto, fontes indicam que o ponta está desesperado para provar seu valor e recuperar seu status de titular garantido, após ter perdido espaço na equipe nos últimos meses.