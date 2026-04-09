Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Arsenal v Athletic Club: Emirates CupGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Revelado: a posição de Gabriel Martinelli sobre uma possível transferência do Arsenal na janela de transferências de verão

Mercado da bola
Arsenal
G. Martinelli
Premier League

Gabriel Martinelli estaria determinado a permanecer no Arsenal neste verão, apesar de o clube estar considerando uma possível venda do jogador da seleção brasileira. O jogador de 24 anos passou por uma temporada difícil no Emirates Stadium, mas continua convencido de que pode desempenhar um papel importante no projeto de longo prazo de Mikel Arteta.

  • O ponta brasileiro quer continuar no Emirates

    De acordo com o Football Insider, Martinelli está se empenhando para permanecer no Arsenal neste verão, na tentativa de lutar pelo seu futuro sob o comando de Arteta. Apesar da diretoria dos Gunners estar avaliando uma possível saída do atacante para equilibrar as contas, o ponta brasileiro não tem intenção de deixar o clube do norte de Londres durante a próxima janela de transferências.

    O ex-jogador do Ituano está prestes a entrar no último ano de seu contrato neste verão, uma situação que costuma gerar especulações sobre transferências. No entanto, fontes indicam que o ponta está desesperado para provar seu valor e recuperar seu status de titular garantido, após ter perdido espaço na equipe nos últimos meses.

    • Publicidade
  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tendo dificuldades para ser titular sob o comando de Arteta

    Tem sido um período difícil para Martinelli, que somou apenas nove partidas como titular na Premier League desde o início da temporada 2025-26. Sua queda de rendimento fez com que seus gols e assistências por 90 minutos diminuíssem ligeiramente em comparação com o ano anterior, enquanto o número de chances criadas também registrou um declínio, passando de 1,57 para 0,96 por jogo. Apesar dessas estatísticas, o ponta recentemente demonstrou sua qualidade no cenário europeu. Arteta elogiou seu momento mágico saindo do banco contra o Sporting CP, quando deu a assistência para o gol da vitória de Kai Havertz. É esse tipo de impacto que Martinelli acredita justificar sua vaga no elenco, enquanto o Arsenal busca títulos no país e no exterior.

  • O Arsenal está considerando uma venda relutante

    Embora o jogador esteja comprometido com a causa, o Football Insider afirma que o Arsenal está considerando, com relutância, uma venda, já que busca renovar suas opções de ataque. O clube está interessado em contratar um novo ponta-esquerda para garantir um rendimento mais consistente, o que poderia deixar Martinelli de fora caso chegue uma oferta significativa. Os Gunners gastaram pesadamente na janela de transferências do verão passado e podem precisar transferir vários jogadores do time titular para permanecer em conformidade com as regulamentações financeiras. Com uma série de grandes clubes da Premier League e da Europa acompanhando a situação, a decisão sobre o futuro de Martinelli pode acabar sendo tirada das mãos do jogador pela diretoria do Arsenal.

  • FBL-ENG-FACUP-SOUTHAMPTON-ARSENALAFP

    Está prevista uma ampla renovação do elenco

    Martinelli não é o único nome de destaque que pode estar de saída, enquanto o diretor esportivo Andrea Berta se prepara para um verão agitado. O lateral Ben White também é considerado um candidato à venda, já que o clube busca recuperar recursos para novos investimentos no elenco. O atacante Gabriel Jesus é outro jogador cujo futuro permanece incerto, após ter enfrentado dificuldades para recuperar sua melhor forma devido a problemas com lesões. A prioridade do Arsenal é evitar a venda de membros indispensáveis do time titular de Arteta, o que coloca os holofotes firmemente sobre os jogadores menos utilizados e aqueles cujas situações contratuais ou desempenho os deixaram vulneráveis aos planos de reestruturação do clube.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU