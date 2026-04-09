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Revelado: a posição de Gabriel Martinelli sobre uma possível transferência do Arsenal na janela de transferências de verão
O ponta brasileiro quer continuar no Emirates
De acordo com o Football Insider, Martinelli está se empenhando para permanecer no Arsenal neste verão, na tentativa de lutar pelo seu futuro sob o comando de Arteta. Apesar da diretoria dos Gunners estar avaliando uma possível saída do atacante para equilibrar as contas, o ponta brasileiro não tem intenção de deixar o clube do norte de Londres durante a próxima janela de transferências.
O ex-jogador do Ituano está prestes a entrar no último ano de seu contrato neste verão, uma situação que costuma gerar especulações sobre transferências. No entanto, fontes indicam que o ponta está desesperado para provar seu valor e recuperar seu status de titular garantido, após ter perdido espaço na equipe nos últimos meses.
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Tendo dificuldades para ser titular sob o comando de Arteta
Tem sido um período difícil para Martinelli, que somou apenas nove partidas como titular na Premier League desde o início da temporada 2025-26. Sua queda de rendimento fez com que seus gols e assistências por 90 minutos diminuíssem ligeiramente em comparação com o ano anterior, enquanto o número de chances criadas também registrou um declínio, passando de 1,57 para 0,96 por jogo. Apesar dessas estatísticas, o ponta recentemente demonstrou sua qualidade no cenário europeu. Arteta elogiou seu momento mágico saindo do banco contra o Sporting CP, quando deu a assistência para o gol da vitória de Kai Havertz. É esse tipo de impacto que Martinelli acredita justificar sua vaga no elenco, enquanto o Arsenal busca títulos no país e no exterior.
O Arsenal está considerando uma venda relutante
Embora o jogador esteja comprometido com a causa, o Football Insider afirma que o Arsenal está considerando, com relutância, uma venda, já que busca renovar suas opções de ataque. O clube está interessado em contratar um novo ponta-esquerda para garantir um rendimento mais consistente, o que poderia deixar Martinelli de fora caso chegue uma oferta significativa. Os Gunners gastaram pesadamente na janela de transferências do verão passado e podem precisar transferir vários jogadores do time titular para permanecer em conformidade com as regulamentações financeiras. Com uma série de grandes clubes da Premier League e da Europa acompanhando a situação, a decisão sobre o futuro de Martinelli pode acabar sendo tirada das mãos do jogador pela diretoria do Arsenal.
- AFP
Está prevista uma ampla renovação do elenco
Martinelli não é o único nome de destaque que pode estar de saída, enquanto o diretor esportivo Andrea Berta se prepara para um verão agitado. O lateral Ben White também é considerado um candidato à venda, já que o clube busca recuperar recursos para novos investimentos no elenco. O atacante Gabriel Jesus é outro jogador cujo futuro permanece incerto, após ter enfrentado dificuldades para recuperar sua melhor forma devido a problemas com lesões. A prioridade do Arsenal é evitar a venda de membros indispensáveis do time titular de Arteta, o que coloca os holofotes firmemente sobre os jogadores menos utilizados e aqueles cujas situações contratuais ou desempenho os deixaram vulneráveis aos planos de reestruturação do clube.