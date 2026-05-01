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Revelado: a mensagem simples que Casemiro transmite aos companheiros do Manchester United antes de cada jogo e que ajuda a aliviar a pressão
Mainoo revela a rotina simples de Casemiro antes dos jogos
Mainoo contou como Casemiro ajuda os jogadores do Manchester United a manterem a calma antes das partidas com uma mensagem direta. O meio-campista brasileiro supostamente lembra aos companheiros de equipe para aproveitarem o jogo momentos antes do pontapé inicial.
Em entrevista à mídia do clube após assinar um novo contrato de cinco anos, Mainoo explicou que Casemiro faz esse lembrete durante o tradicional aperto de mãos pré-jogo em campo. A mensagem, segundo o jovem meio-campista, ajuda o time a se concentrar em jogar com liberdade, em vez de se preocupar com a pressão de atuar no Old Trafford.
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Mainoo e Casemiro elogiam a influência um do outro
Mainoo afirmou que esse sentimento reflete a alegria de jogar futebol no mais alto nível, independentemente das expectativas em torno do clube. Mainoo revelou a frase simples que Casemiro repete antes das partidas: “Antes de cada jogo, quando damos a volta no campo e apertamos a mão de todos, Casemiro diz: ‘vamos nos divertir. Vamos aproveitar o futebol’. Sabe, é isso mesmo, não é? Você se diverte e adora vencer, mas, no fim das contas, eu jogaria de graça, jogaria no quintal de casa se não estivesse jogando aqui.”
Aprenda muito com os mais velhos
Mainoo não só revelou o “ritual” pré-jogo de Casemiro, como também elogiou a influência do experiente meio-campista em seu desenvolvimento. Ele admitiu que o ex-jogador do Real Madrid e Bruno Fernandes têm sido fontes de inspiração para ele desde que chegou ao time principal.
“Isso foi muito importante para mim, porque aprendi muito com o Casemiro”, acrescentou. “Com ele e com o Bruno, para ser sincero. Principalmente nos treinos, tipo, quando eu tinha 16 ou 17 anos, eu ia treinar e, naquela época, só treinava com o time principal, não jogava partidas – tipo, o treino era o meu jogo.”
“Eu os observava e o ritmo dos treinos era altíssimo. Eu só pensava: como eles conseguem ficar tão calmos nisso? E tipo, o que eles estão fazendo? Eu ia para casa e pensava muito nisso, e tentava colocar as coisas em prática. Mas ainda estou aprendendo até hoje.”
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O United enfrenta decisões cruciais no meio-campo
Espera-se que o Manchester United reavalie suas opções para o meio-campo durante a próxima janela de transferências. Apesar de Casemiro estar tendo uma temporada produtiva, o clube e o jogador concordaram mutuamente em se separar assim que seu contrato expirar, no final desta temporada.
O técnico Michael Carrick reconheceu que as discussões estão em andamento, mas insistiu que ainda não foram tomadas decisões finais sobre contratações. Vários nomes também têm sido associados ao Man Utd, incluindo Elliot Anderson, do Nottingham Forest, e Adam Wharton, do Crystal Palace.