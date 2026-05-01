Revelado: a mensagem simples que Casemiro transmite aos companheiros do Manchester United antes de cada jogo e que ajuda a aliviar a pressão

Mainoo não só revelou o “ritual” pré-jogo de Casemiro, como também elogiou a influência do experiente meio-campista em seu desenvolvimento. Ele admitiu que o ex-jogador do Real Madrid e Bruno Fernandes têm sido fontes de inspiração para ele desde que chegou ao time principal.

“Isso foi muito importante para mim, porque aprendi muito com o Casemiro”, acrescentou. “Com ele e com o Bruno, para ser sincero. Principalmente nos treinos, tipo, quando eu tinha 16 ou 17 anos, eu ia treinar e, naquela época, só treinava com o time principal, não jogava partidas – tipo, o treino era o meu jogo.”

“Eu os observava e o ritmo dos treinos era altíssimo. Eu só pensava: como eles conseguem ficar tão calmos nisso? E tipo, o que eles estão fazendo? Eu ia para casa e pensava muito nisso, e tentava colocar as coisas em prática. Mas ainda estou aprendendo até hoje.”