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Revelado: a maneira brutal como Vitor Pereira ficou sabendo da demissão do Nottingham Forest apenas dois minutos antes do vencimento da cláusula de rescisão
O aviso de dois minutos no City Ground
Em um desdobramento que destaca a natureza implacável da liderança de Evangelos Marinakis, a passagem de Pereira pelo Nottingham Forest chegou a um fim repentino e brutal. A TalkSPORTdivulgou detalhes sobre a forma fria com que ocorreu sua saída; segundo a emissora, a decisão foi comunicada apenas dois minutos antes que uma cláusula específica de rescisão em seu contrato expirasse à meia-noite, o que teria tornado sua demissão significativamente mais cara para o clube. Em vez de receber um telefonema de um dos chefões, a notificação chegou a Pereira por e-mail às 23h58.
O técnico de 57 anos estava no cargo apenas desde fevereiro, mas a diretoria do Forest decidiu agir antes do início dos treinos de pré-temporada. A medida foi um choque para muitos, especialmente considerando que o clube havia manifestado interesse em renovar o contrato de Pereira no início deste verão. A reportagem acrescenta que ele já estava planejando os preparativos de pré-temporada do Forest e foi pego de surpresa pela decisão do clube.
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Glasner deve retornar em breve
O Forest agiu rapidamente para identificar um sucessor, com Glasner pronto para assumir o comando. O técnico austríaco está sem clube desde que deixou o Crystal Palace no final da temporada passada, onde teve uma passagem de grande sucesso. Glasner, notavelmente, levou os Eagles à conquista da UEFA Conference League, feito que garantiu a vaga do time na Liga Europa da próxima temporada.
Sua contratação acrescenta uma camada fascinante de ironia ao cenário da Premier League, já que o Forest, na verdade, ocupou a vaga original do Palace na Liga Europa na última temporada. A chegada de Glasner é vista como um grande trunfo para o Forest, que busca dar continuidade ao trabalho iniciado durante a caótica, mas bem-sucedida, temporada 2025-26. O ex-técnico do Eintracht Frankfurt traz um histórico europeu de peso para a região de East Midlands, enquanto o clube se prepara para mais uma temporada na primeira divisão e no futebol continental.
Um mandato de curta duração, marcado por altos e baixos
A saída de Pereira é particularmente surpreendente, considerando os resultados que alcançou durante as 20 partidas que comandou. Ele conseguiu afastar o Garibaldi da ameaça de rebaixamento e conduziu uma campanha memorável até as semifinais da Liga Europa. Embora a equipe tenha sido eliminada pelo rival inglês Aston Villa, o técnico português encerrou sua passagem com um histórico respeitável de oito vitórias, seis empates e seis derrotas.
Felizmente para Pereira, seu período sem emprego pode ser breve, já que, segundo informações da talkSPORT, o Al-Hilal, gigante da Liga Profissional da Arábia Saudita, está interessado em garantir seus serviços com uma oferta de contrato altamente lucrativa em jogo.
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Pereira divulga comunicado após a surpreendente eliminação do Forest
Em comunicado divulgado na quarta-feira à noite, o técnico português confirmou que foi pego de surpresa pela decisão do clube, expressando sua profunda surpresa ao ser demitido: “Embora essa decisão tenha sido uma surpresa total para mim e tenha ocorrido sem qualquer aviso prévio, respeito plenamente o direito do clube de tomar as decisões que acredita serem as melhores para o seu futuro. Naturalmente, estou decepcionado e triste. Eu acreditava sinceramente no que estávamos construindo juntos e parto com um sentimento de orgulho por tudo o que conquistamos nos últimos meses.
“Juntos, tivemos um final de temporada memorável. Garantimos a permanência do clube na Premier League, chegamos às semifinais da Liga Europa e criamos momentos que ficarão comigo para sempre.”
A saída repentina de Pereira e a suposta nomeação iminente de Glasner significam que o Nottingham Forest está contratando seu quinto técnico desde o início da temporada 2025-26; um ano caótico em que Ange Postecoglou substituiu Nuno Espírito Santo em setembro, passando por uma sequência de oito jogos sem vitórias, seguida pela breve passagem estabilizadora de Sean Dyche, de outubro até sua demissão em fevereiro, o que originalmente abriu caminho para a chegada de Pereira apenas três dias depois.