Revelado: a maneira brutal como Vitor Pereira ficou sabendo da demissão do Nottingham Forest apenas dois minutos antes do vencimento da cláusula de rescisão

Em um desdobramento que destaca a natureza implacável da liderança de Evangelos Marinakis, a passagem de Pereira pelo Nottingham Forest chegou a um fim repentino e brutal. A TalkSPORTdivulgou detalhes sobre a forma fria com que ocorreu sua saída; segundo a emissora, a decisão foi comunicada apenas dois minutos antes que uma cláusula específica de rescisão em seu contrato expirasse à meia-noite, o que teria tornado sua demissão significativamente mais cara para o clube. Em vez de receber um telefonema de um dos chefões, a notificação chegou a Pereira por e-mail às 23h58.

O técnico de 57 anos estava no cargo apenas desde fevereiro, mas a diretoria do Forest decidiu agir antes do início dos treinos de pré-temporada. A medida foi um choque para muitos, especialmente considerando que o clube havia manifestado interesse em renovar o contrato de Pereira no início deste verão. A reportagem acrescenta que ele já estava planejando os preparativos de pré-temporada do Forest e foi pego de surpresa pela decisão do clube.