Revelado: a lista de gols de Harry Kane fez com que seus companheiros de equipe “rissem dele”, enquanto um colega formado na base do Tottenham cita a “única pessoa” que acreditou no atacante recordista

Kane passou pela base do Arsenal desde os seis anos de idade, tendo também feito um teste no Watford, antes de chegar ao Tottenham em 2004. Sua habilidade para balançar as redes foi percebida desde cedo, mas havia dúvidas se essas qualidades poderiam ser transferidas para o futebol profissional.

As passagens por empréstimo pelo Leyton Orient, Millwall, Norwich e Leicester não causaram grande impacto, mas Tim Sherwood viu potencial suficiente no promissor atacante para lhe dar sua grande chance no Spurs — com tempo de jogo regular a partir de abril de 2014.

A partir daí, não houve mais volta: a temporada 2014-15 rendeu 31 gols em todas as competições e o prêmio de Jovem Jogador do Ano da PFA. Em 2023, quando chegou o dia de deixar o norte de Londres, Kane havia se tornado o maior artilheiro de todos os tempos do Spurs, com 280 gols marcados.

Ele também é o maior artilheiro que a seleção inglesa já teve, marcando 78 gols pelos Três Leões, além de ter marcado 137 gols pelo Bayern de Munique em 140 partidas pelo gigante alemão – conquistando dois títulos da Bundesliga.