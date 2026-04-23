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Revelado: a lista de gols de Harry Kane fez com que seus companheiros de equipe “rissem dele”, enquanto um colega formado na base do Tottenham cita a “única pessoa” que acreditou no atacante recordista
A trajetória de Kane: como o atacante recordista chegou ao topo
Kane passou pela base do Arsenal desde os seis anos de idade, tendo também feito um teste no Watford, antes de chegar ao Tottenham em 2004. Sua habilidade para balançar as redes foi percebida desde cedo, mas havia dúvidas se essas qualidades poderiam ser transferidas para o futebol profissional.
As passagens por empréstimo pelo Leyton Orient, Millwall, Norwich e Leicester não causaram grande impacto, mas Tim Sherwood viu potencial suficiente no promissor atacante para lhe dar sua grande chance no Spurs — com tempo de jogo regular a partir de abril de 2014.
A partir daí, não houve mais volta: a temporada 2014-15 rendeu 31 gols em todas as competições e o prêmio de Jovem Jogador do Ano da PFA. Em 2023, quando chegou o dia de deixar o norte de Londres, Kane havia se tornado o maior artilheiro de todos os tempos do Spurs, com 280 gols marcados.
Ele também é o maior artilheiro que a seleção inglesa já teve, marcando 78 gols pelos Três Leões, além de ter marcado 137 gols pelo Bayern de Munique em 140 partidas pelo gigante alemão – conquistando dois títulos da Bundesliga.
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A única pessoa que nunca duvidou de Kane se chama
Questionado sobre se aqueles que trabalharam ao seu lado na academia do Spurs poderiam ter previsto o que Kane viria a se tornar, M’Poku — que agora integra o time Yanited de Angry Ginge na Baller League UK — disse ao GOAL: “Se eu dissesse que sim, estaria mentindo, mas uma das coisas que sempre vimos em Harry Kane era que ele marcava muitos gols. Ele sempre marcava muitos gols. Ele sempre foi um artilheiro e, depois, tornou-se um jogador completo.
“Isso é justo para ele, porque ele se esforça ao máximo para ser quem é hoje. Mas a única pessoa que viu algo em Harry Kane que todos nós conhecemos é [o ex-diretor de treinamento da academia e desenvolvimento de jogadores do Tottenham] John McDermott.”
Por que os companheiros de equipe do Spurs riram das metas iniciais de Kane
McDermott, que passou 15 anos trabalhando com futuras estrelas no Spurs, ajudou a colocar Kane no caminho para a grandeza. O próprio Kane, no entanto, sempre esteve convencido de que se tornaria alguém especial.
Poucos ao seu redor compartilhavam dessa opinião, e M’Poku acrescentou, quando questionado sobre por que Kane conseguiu — reescrevendo os livros de história ao longo do caminho — enquanto outros ficaram para trás: “Porque Harry era tão ambicioso, tão determinado. Ele sabia o que queria e sabia o que precisava fazer para chegar ao mais alto nível.
“Lembro-me de uma das vezes em que estávamos no Spurs e todos nos pediram para fazer um exercício, tipo escrever onde você quer estar, o que você quer fazer.
“Harry Kane escreveu: ‘Quero ser o artilheiro da Inglaterra, o artilheiro disso e daquilo’. Lembro que alguns dos companheiros de equipe riram dele. Era tipo: ‘Do que você está falando?’ Mas ele tinha objetivos e fez de tudo para alcançá-los.”
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Não há sinais de que Kane, em busca de títulos, esteja perdendo o ritmo
Kane, que sempre se manteve um herói humilde ao longo de sua carreira nacional e internacional, nunca careceu de autoconfiança. Foi preciso um pouco de sorte — já que ele se encontrou no lugar certo, na hora certa, sob o comando dos treinadores certos —, mas ele soube aproveitar ao máximo as oportunidades para impressionar.
Não há sinais de que Kane vá desacelerar, já que ele se prepara para completar 33 anos após comandar a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, com muito ainda por conquistar. M’Poku, que é 15 meses mais velho que seu ex-colega, encerrou sua carreira profissional repleta de viagens, mas continua em forma participando de competições de futebol de seis na Copper Box Arena.
A Baller League vai ao ar ao vivo todas as segundas-feiras à noite, a partir das 17h, no www.youtube.com/@BallerLeagueUK.