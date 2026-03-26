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Everton v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Revelado: a “janela de transferências ideal” do Manchester United para o verão, com Iliman Ndiaye e Lewis Hall entre os OITO nomes que estão sendo acompanhados

Mercado da bola
Manchester United
Premier League
C. Baleba
I. Ndiaye
L. Hall
Y. Diomande
E. Anderson
N. Brown
A. Wharton
J. Gomes

O Manchester United está se preparando para uma janela de transferências de verão movimentada, com oito alvos principais identificados para renovar o elenco. Desde a substituição de Casemiro até a solução do dilema da lateral esquerda, os Red Devils estão tentando agir com antecedência para garantir talentos de destaque da Premier League e da Bundesliga antes que os valores no mercado disparem.

  • A reformulação do meio-campo continua sendo a prioridade

    Os Red Devils estão prestes a passar por uma transição significativa no meio-campo, já que o experiente meio-campista Casemiro deve deixar Old Trafford no final da temporada. Para preencher a lacuna, o United priorizou a contratação de Baleba, do Brighton, segundo a Sky Sports. Embora uma tentativa anterior tenha fracassado, o clube acredita que um acordo está mais viável agora, devido a uma ligeira queda na avaliação do jogador de 22 anos.

    A estratégia de contratações vai além de um volante defensivo, com o clube de olho em um “número oito” criativo. Elliot Anderson, do Nottingham Forest, surgiu como a principal opção para essa função, embora o United enfrente forte concorrência do rival Manchester City pela contratação do versátil meio-campista.

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  • Iliman Ndiaye Everton 2025-26Getty

    Em busca do perfil perfeito

    Já estão sendo avaliadas opções alternativas, caso os alvos principais se mostrem difíceis de ser contratados. João Gomes, do Wolves, é visto como uma solução econômica, especialmente porque seu time enfrenta o risco de rebaixamento, enquanto Adam Wharton, do Crystal Palace, continua sendo uma opção nacional de grande potencial.

    No terço final do campo, o foco mudou para Yan Diomande, sensação do RB Leipzig. O jogador de 19 anos, da seleção da Costa do Marfim, tem se destacado na Bundesliga com 10 gols e sete assistências nesta temporada, oferecendo o perfil específico de ponta-direita que falta atualmente ao United. Para complementar essa energia jovem, o clube também está de olho em Ndiaye, do Everton, que está tendo mais uma temporada produtiva e marcou na recente goleada de 3 a 0 dos Toffees sobre o Chelsea.

  • A profundidade da defesa e a solução para a lateral esquerda

    Hall, do Newcastle United, é o principal candidato para resolver os problemas persistentes do United na lateral esquerda. Após uma temporada brilhante que lhe rendeu uma convocação para a seleção inglesa sob o comando de Thomas Tuchel, Hall é visto como o concorrente ideal para Luke Shaw, especialmente com a passagem de Tyrell Malacia pelo clube chegando ao fim.

    Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt, também está sendo monitorado como uma opção secundária. O alemão de 22 anos tem se destacado na Bundesliga, contribuindo com oito participações em gols nesta temporada. A diretoria do United está empenhada em fechar qualquer negócio rapidamente para evitar os aumentos de preço normalmente associados ao desempenho na Copa do Mundo.

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    E agora?

    Antes de se concentrar totalmente no mercado de transferências, o Manchester United buscará encerrar a temporada com força total — especialmente porque o time almeja uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. Os Red Devils ocupam atualmente a terceira posição na tabela, com 55 pontos, apenas um ponto à frente do Aston Villa, quarto colocado, e seis pontos à frente do Liverpool, que ocupa atualmente a quinta posição. O próximo compromisso será contra o Leeds United, no dia 13 de abril, após a pausa para os jogos internacionais.

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