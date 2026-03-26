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Revelado: a “janela de transferências ideal” do Manchester United para o verão, com Iliman Ndiaye e Lewis Hall entre os OITO nomes que estão sendo acompanhados
A reformulação do meio-campo continua sendo a prioridade
Os Red Devils estão prestes a passar por uma transição significativa no meio-campo, já que o experiente meio-campista Casemiro deve deixar Old Trafford no final da temporada. Para preencher a lacuna, o United priorizou a contratação de Baleba, do Brighton, segundo a Sky Sports. Embora uma tentativa anterior tenha fracassado, o clube acredita que um acordo está mais viável agora, devido a uma ligeira queda na avaliação do jogador de 22 anos.
A estratégia de contratações vai além de um volante defensivo, com o clube de olho em um “número oito” criativo. Elliot Anderson, do Nottingham Forest, surgiu como a principal opção para essa função, embora o United enfrente forte concorrência do rival Manchester City pela contratação do versátil meio-campista.
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Em busca do perfil perfeito
Já estão sendo avaliadas opções alternativas, caso os alvos principais se mostrem difíceis de ser contratados. João Gomes, do Wolves, é visto como uma solução econômica, especialmente porque seu time enfrenta o risco de rebaixamento, enquanto Adam Wharton, do Crystal Palace, continua sendo uma opção nacional de grande potencial.
No terço final do campo, o foco mudou para Yan Diomande, sensação do RB Leipzig. O jogador de 19 anos, da seleção da Costa do Marfim, tem se destacado na Bundesliga com 10 gols e sete assistências nesta temporada, oferecendo o perfil específico de ponta-direita que falta atualmente ao United. Para complementar essa energia jovem, o clube também está de olho em Ndiaye, do Everton, que está tendo mais uma temporada produtiva e marcou na recente goleada de 3 a 0 dos Toffees sobre o Chelsea.
A profundidade da defesa e a solução para a lateral esquerda
Hall, do Newcastle United, é o principal candidato para resolver os problemas persistentes do United na lateral esquerda. Após uma temporada brilhante que lhe rendeu uma convocação para a seleção inglesa sob o comando de Thomas Tuchel, Hall é visto como o concorrente ideal para Luke Shaw, especialmente com a passagem de Tyrell Malacia pelo clube chegando ao fim.
Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt, também está sendo monitorado como uma opção secundária. O alemão de 22 anos tem se destacado na Bundesliga, contribuindo com oito participações em gols nesta temporada. A diretoria do United está empenhada em fechar qualquer negócio rapidamente para evitar os aumentos de preço normalmente associados ao desempenho na Copa do Mundo.
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E agora?
Antes de se concentrar totalmente no mercado de transferências, o Manchester United buscará encerrar a temporada com força total — especialmente porque o time almeja uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. Os Red Devils ocupam atualmente a terceira posição na tabela, com 55 pontos, apenas um ponto à frente do Aston Villa, quarto colocado, e seis pontos à frente do Liverpool, que ocupa atualmente a quinta posição. O próximo compromisso será contra o Leeds United, no dia 13 de abril, após a pausa para os jogos internacionais.