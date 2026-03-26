Revelado: a “janela de transferências ideal” do Manchester United para o verão, com Iliman Ndiaye e Lewis Hall entre os OITO nomes que estão sendo acompanhados

Os Red Devils estão prestes a passar por uma transição significativa no meio-campo, já que o experiente meio-campista Casemiro deve deixar Old Trafford no final da temporada. Para preencher a lacuna, o United priorizou a contratação de Baleba, do Brighton, segundo a Sky Sports. Embora uma tentativa anterior tenha fracassado, o clube acredita que um acordo está mais viável agora, devido a uma ligeira queda na avaliação do jogador de 22 anos.

A estratégia de contratações vai além de um volante defensivo, com o clube de olho em um “número oito” criativo. Elliot Anderson, do Nottingham Forest, surgiu como a principal opção para essa função, embora o United enfrente forte concorrência do rival Manchester City pela contratação do versátil meio-campista.