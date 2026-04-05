De acordo com o Football Insider, o United está acompanhando de perto a situação de Tonali no St James' Park, em meio a temores crescentes de que possa perder Anderson. O meia do Forest tem sido a primeira opção para revitalizar o meio-campo, mas o City lidera atualmente a disputa pelo jogador de 23 anos e está confiante em fechar o negócio. Espera-se que o Forest exija uma quantia em torno de 100 milhões de libras (132 milhões de dólares) pelo jogador da seleção inglesa. Dado o poder financeiro superior do City e a necessidade do United de distribuir seu orçamento, o clube reconheceu que é necessário repensar a estratégia para evitar ficar com o elenco reduzido.