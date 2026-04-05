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Revelado: a estrela da Premier League a quem o Man Utd recorrerá “caso não consiga contratar Elliot Anderson” — com o rival City forçando os Red Devils a repensar a estratégia
O United volta-se para Tonali enquanto o City lidera a disputa
De acordo com o Football Insider, o United está acompanhando de perto a situação de Tonali no St James' Park, em meio a temores crescentes de que possa perder Anderson. O meia do Forest tem sido a primeira opção para revitalizar o meio-campo, mas o City lidera atualmente a disputa pelo jogador de 23 anos e está confiante em fechar o negócio. Espera-se que o Forest exija uma quantia em torno de 100 milhões de libras (132 milhões de dólares) pelo jogador da seleção inglesa. Dado o poder financeiro superior do City e a necessidade do United de distribuir seu orçamento, o clube reconheceu que é necessário repensar a estratégia para evitar ficar com o elenco reduzido.
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Adequação estratégica para a função de Casemiro
Com o clube desesperado para reforçar o meio-campo sob o comando de Carrick, o jogador da seleção italiana de 25 anos surgiu como a alternativa preferida. O ex-olheiro-chefe do United, Mick Brown, acredita que o meio-campista oferece um perfil específico que se adequaria às necessidades táticas de Old Trafford. Apresentando uma avaliação abrangente da situação, Brown explicou exatamente por que o ex-jogador do AC Milan é visto como o candidato ideal para assumir a função de meio-campista defensivo. “Ele se encaixaria melhor na função de Casemiro do que algumas das outras opções que eles consideraram, e ele realmente impressionou pelo Newcastle nesta temporada”, revelou Brown.
O olheiro revela que Tonali é o principal alvo
Brown explicou exatamente por que os Red Devils estão mudando o foco e planejando uma possível contratação. “Há muitos meio-campistas que o Manchester United tem observado”, disse ele ao Football Insider. “Elliot Anderson, obviamente, é o principal alvo; ele é quem eles realmente querem, mas o Man City também está interessado, então pode ser difícil. Mas se eles perderem o Anderson, Tonali é o nome que mais ouvi mencionar. Ele se encaixaria melhor na função de Casemiro do que algumas das outras opções que eles consideraram e tem impressionado muito pelo Newcastle nesta temporada.”
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O Newcastle enfrenta um verão de incertezas devido à saída de suas estrelas
O Newcastle enfrenta uma janela de transferências cheia de tensão, com crescentes preocupações de que possa perder vários nomes de destaque caso não consiga garantir uma vaga nas competições europeias. Além de Tonali, Bruno Guimarães também tem sido associado a uma saída, deixando o técnico Eddie Howe diante de um possível êxodo em massa. Tonali tem sido um jogador consistente para os Magpies, acumulando 47 partidas e dando sete assistências. No entanto, com seus representantes supostamente avaliando o interesse de vários clubes da divisão desde janeiro — incluindo Arsenal e Liverpool —, o United está pronto para agir se surgir a oportunidade de contratar sua alternativa avaliada em 100 milhões de libras.