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Revelado: a enorme indenização que o Real Madrid terá de pagar ao Benfica caso a cláusula de rescisão do técnico José Mourinho seja acionada
O custo de trazer Mourinho de volta
A saída de Mourinho do Estádio da Luz exigiria que o Real Madrid pagasse uma indenização de quase 7 milhões de euros ao Benfica, segundo o jornal Record. Esse valor específico foi o valor final da indenização acordado entre o técnico e a diretoria do clube, servindo como uma proteção para o time de Lisboa caso seu renomado treinador fosse contratado por seus antigos empregadores. Essa cláusula está em vigor dentro de um prazo muito específico. De acordo com relatos, a indenização deve ser paga caso qualquer uma das partes decida rescindir o contrato atual dentro de um prazo de 10 dias após a última partida da temporada atual.
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O Benfica luta para manter o seu jogador
Rui Costa e a diretoria do Benfica não ficam de braços cruzados enquanto os rumores sobre transferências se intensificam. O *Record* acrescenta que o presidente do clube já apresentou uma proposta formal de renovação de contrato a Mourinho. As Águias estão empenhadas em prolongar a sua relação com o gênio tático e garantir estabilidade ao projeto que ele liderou ao longo da temporada.
Apesar da atração de Madrid, o Benfica espera que as condições melhoradas possam convencer o técnico de 61 anos a permanecer em Portugal. No entanto, a decisão cabe inteiramente ao treinador, que manteve suas cartas na manga durante as etapas finais da temporada da Liga Portugal, sabendo que a janela de transferências se aproxima rapidamente.
Florentino Pérez continua evasivo
Enquanto as especulações continuam a circular, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, solicitou à comissão eleitoral que inicie o processo para novas eleições presidenciais no clube. O dirigente de longa data busca manter o controle da instituição após uma temporada de resultados abaixo do esperado em campo, mas se recusa a confirmar abertamente se uma mudança de treinador é iminente.
Quando pressionado sobre se Mourinho está perto de fechar acordo para retornar, Pérez teve o cuidado de evitar promessas diretas. “Quanto à chegada de Mourinho, ainda não estamos nessa fase do processo; estamos focados em garantir que o Real Madrid pertença aos seus sócios”, explicou. “Não vou falar sobre treinadores ou jogadores. Estou concorrendo para devolver os ativos do clube aos seus sócios.”
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Planejamento de sucessão no Luz
Enquanto o Benfica aguarda a resposta de Mourinho, o clube já começa a sondar o mercado em busca de possíveis substitutos, caso a transferência para o Real Madrid se concretize. O técnico do Fulham, Marco Silva, surgiu como principal candidato para assumir o comando em Lisboa, caso surja uma vaga. O trabalho de Silva na Premier League chamou a atenção da diretoria do Benfica, que o considera um técnico capaz de manter a competitividade do clube.