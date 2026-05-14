Revelado: a enorme indenização que o Real Madrid terá de pagar ao Benfica caso a cláusula de rescisão do técnico José Mourinho seja acionada

Rui Costa e a diretoria do Benfica não ficam de braços cruzados enquanto os rumores sobre transferências se intensificam. O *Record* acrescenta que o presidente do clube já apresentou uma proposta formal de renovação de contrato a Mourinho. As Águias estão empenhadas em prolongar a sua relação com o gênio tático e garantir estabilidade ao projeto que ele liderou ao longo da temporada.

Apesar da atração de Madrid, o Benfica espera que as condições melhoradas possam convencer o técnico de 61 anos a permanecer em Portugal. No entanto, a decisão cabe inteiramente ao treinador, que manteve suas cartas na manga durante as etapas finais da temporada da Liga Portugal, sabendo que a janela de transferências se aproxima rapidamente.