Revelado: a cláusula de rescisão de Cristian Romero que poderia levá-lo a deixar o Tottenham para jogar em dois clubes específicos, enquanto o Atlético de Madrid considera uma nova oferta para o verão

Apesar de ter sido alvo de intenso interesse do Atlético de Madrid no verão passado, Romero acabou optando por renovar seu contrato com o Tottenham em agosto. Isso ocorreu depois que a diretoria esportiva do Atlético se recusou a pagar os 46 milhões de libras (55 milhões de euros) que o Spurs estava disposto a negociar na época. Para proteger seu ativo, o clube londrino ofereceu ao seu capitão um novo contrato lucrativo válido até 2029, tornando-o a peça-chave do seu projeto na Liga dos Campeões.

Embora Romero tenha renovado seu contrato, o campeão da Copa do Mundo garantiu manter suas opções em aberto quanto a uma transferência para a Espanha. O zagueiro central teria incluído uma cláusula de rescisão específica em seu novo contrato, aplicável apenas a três clubes: Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona.

De acordo com reportagens do MARCAe do TyCSports, embora sua avaliação geral seja estimada pelo Spurs em cerca de € 70 milhões, essa cláusula “preferencial” especial permite que o trio espanhol garanta seus serviços por uma taxa fixa de € 60 milhões. É um claro sinal do jogador para seus pretendentes na La Liga, particularmente o Atlético.