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Revelado: a cláusula de rescisão de Cristian Romero que poderia levá-lo a deixar o Tottenham para jogar em dois clubes específicos, enquanto o Atlético de Madrid considera uma nova oferta para o verão
A cláusula secreta que favorece os grandes clubes da La Liga
Apesar de ter sido alvo de intenso interesse do Atlético de Madrid no verão passado, Romero acabou optando por renovar seu contrato com o Tottenham em agosto. Isso ocorreu depois que a diretoria esportiva do Atlético se recusou a pagar os 46 milhões de libras (55 milhões de euros) que o Spurs estava disposto a negociar na época. Para proteger seu ativo, o clube londrino ofereceu ao seu capitão um novo contrato lucrativo válido até 2029, tornando-o a peça-chave do seu projeto na Liga dos Campeões.
Embora Romero tenha renovado seu contrato, o campeão da Copa do Mundo garantiu manter suas opções em aberto quanto a uma transferência para a Espanha. O zagueiro central teria incluído uma cláusula de rescisão específica em seu novo contrato, aplicável apenas a três clubes: Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona.
De acordo com reportagens do MARCAe do TyCSports, embora sua avaliação geral seja estimada pelo Spurs em cerca de € 70 milhões, essa cláusula “preferencial” especial permite que o trio espanhol garanta seus serviços por uma taxa fixa de € 60 milhões. É um claro sinal do jogador para seus pretendentes na La Liga, particularmente o Atlético.
- AFP
O Atlético continua interessado em Romero
A diretoria esportiva dos Colchoneros, agora sob o comando de Mateu Alemany, nunca perdeu de vista o interesse pelo jogador de 27 anos. Diego Simeone continua sendo um admirador declarado de seu compatriota, tendo elogiado publicamente a liderança e o crescimento técnico de Romero após um recente confronto da Liga dos Campeões em Londres.
O próprio Romero pouco fez para desmentir os rumores, mantendo uma relação próxima com os vários argentinos que atualmente integram o elenco do Atlético. Durante partidas europeias recentes, ele foi visto passando tempo com companheiros da seleção e evitou fazer declarações definitivas sobre seu futuro a longo prazo no Tottenham Hotspur Stadium quando questionado pela mídia.
A situação precária do Spurs e o interesse do United
O panorama para o futuro de Romero pode mudar drasticamente dependendo do desempenho do Tottenham no campeonato nacional. Atualmente, o time está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento; um rebaixamento inesperado para a Championship forçaria, quase com certeza, um êxodo das principais estrelas do clube, com Romero liderando as saídas.
No entanto, o Atlético não terá caminho livre para contratar o ex-jogador da Atalanta. O Manchester United também está acompanhando a situação de perto e pode oferecer forte concorrência caso decida igualar as exigências financeiras do lucrativo contrato atual do jogador. A Copa do Mundo que se aproxima em julho também representa um risco para os compradores interessados, já que mais uma atuação de destaque no torneio poderia fazer com que seu valor de mercado subisse além da estrutura atual das cláusulas contratuais.
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Planejamento estratégico sob a liderança de Mateu Alemany
Com a janela de transferências de verão se aproximando, a tarefa de conduzir esta negociação complexa recai sobre Alemany. O executivo deve avaliar se deve acionar a cláusula de € 60 milhões imediatamente ou tentar negociar um valor menor, especialmente se a situação esportiva do Tottenham continuar a se deteriorar.
O compromisso financeiro é significativo, e o salário atual de Romero no Spurs é descrito como substancial, o que significa que o Atlético precisaria equilibrar sua folha salarial para acomodar o argentino. No entanto, a cláusula específica do zagueiro na La Liga continua sendo o caminho mais viável para Simeone finalmente conseguir o reforço defensivo dos seus sonhos.