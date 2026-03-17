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Reveladas as quatro prioridades do Manchester United para o mercado de transferências de verão; jogador de longa data pode seguir os passos de Casemiro e deixar o clube
Uma reformulação estratégica em Old Trafford
A comissão técnica do United, liderada por Omar Berrada e Jason Wilcox, estaria planejando uma grande campanha de contratações para reformular o elenco principal. De acordo com o The Sun, a preocupação mais urgente é no meio-campo central, onde o clube planeja contratar dois novos jogadores para suprir a falta de profundidade no elenco. Com apenas três opções experientes disponíveis no meio-campo, a equipe de contratações tem acompanhado de perto os talentos nacionais para oferecer concorrência a Kobbie Mainoo e Manuel Ugarte. Além do meio-campo, os Red Devils estão em busca de um novo lateral-esquerdo e zagueiro central, bem como de um goleiro reserva.
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Carrick reflete sobre a troca de comando
O técnico interino Michael Carrick falou sobre a iminente saída de Casemiro, que anunciou em janeiro que deixará o clube ao término de seu contrato. Apesar da boa fase goleadora do brasileiro, Carrick descartou qualquer esperança de que ele mude de ideia. “O fato de a decisão já ter sido tomada torna as coisas um pouco mais fáceis e todos entendem a situação, na verdade”, explicou Carrick. “O impacto que ele causou tem sido fantástico, sem dúvida, desde que estou aqui e trabalho com ele. E sua influência dentro da equipe, nos momentos decisivos e nos gols. Jogadores vêm e vão. Alguns são maiores, outros talvez mais importantes do que outros em momentos diferentes. Mas não acho que se trate realmente de substituir alguém por alguém igual. Acho que se pode seguir em direções diferentes. Você entende o que o equilíbrio do elenco vai precisar, seja em campo, fora de campo, em termos de liderança ou de posicionamento. Há todo tipo de fatores envolvidos nisso. Case fez coisas realmente muito boas e, certamente, desde que estou aqui, tem sido um prazer absoluto trabalhar com ele.”
O dilema defensivo
Embora a saída de Casemiro seja certa, o futuro de Harry Maguire continua sendo um dos principais assuntos em pauta. O jogador de 33 anos tem sido titular constante sob o comando de Carrick e pode voltar a ser convocado para a seleção inglesa, mas está nos últimos meses de contrato, com o jornal The Sun informando que as negociações para a renovação estão em andamento. O histórico de lesões na defesa do United tornou o reforço nessa área vital; Lisandro Martínez perdeu 90 partidas durante sua passagem pelo clube, e Matthijs de Ligt está fora de ação desde novembro. Além disso, com o contrato de Luke Shaw expirando no ano que vem e as preocupações sobre sua resistência para um calendário europeu mais intenso, um lateral-esquerdo especializado é prioridade na agenda.
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Uma disputa pelas jovens promessas da Premier League
O United estaria interessado em Adam Wharton, do Crystal Palace, para preencher a vaga no meio-campo. O jogador de 22 anos quer disputar a Liga dos Campeões, o que o United pode oferecer, já que atualmente ocupa a terceira posição na Premier League. Devido às exigências salariais, o clube pode evitar uma disputa de lances com o Manchester City por Elliot Anderson, do Nottingham Forest. Outros candidatos incluem Alex Scott, do Bournemouth, e Carlos Baleba, do Brighton. Nas últimas oito partidas da temporada, a classificação do clube na liga determinará seu apelo no mercado e sua capacidade de executar este ambicioso plano de quatro pontos.
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