Reveladas as quatro prioridades do Manchester United para o mercado de transferências de verão; jogador de longa data pode seguir os passos de Casemiro e deixar o clube

O técnico interino Michael Carrick falou sobre a iminente saída de Casemiro, que anunciou em janeiro que deixará o clube ao término de seu contrato. Apesar da boa fase goleadora do brasileiro, Carrick descartou qualquer esperança de que ele mude de ideia. “O fato de a decisão já ter sido tomada torna as coisas um pouco mais fáceis e todos entendem a situação, na verdade”, explicou Carrick. “O impacto que ele causou tem sido fantástico, sem dúvida, desde que estou aqui e trabalho com ele. E sua influência dentro da equipe, nos momentos decisivos e nos gols. Jogadores vêm e vão. Alguns são maiores, outros talvez mais importantes do que outros em momentos diferentes. Mas não acho que se trate realmente de substituir alguém por alguém igual. Acho que se pode seguir em direções diferentes. Você entende o que o equilíbrio do elenco vai precisar, seja em campo, fora de campo, em termos de liderança ou de posicionamento. Há todo tipo de fatores envolvidos nisso. Case fez coisas realmente muito boas e, certamente, desde que estou aqui, tem sido um prazer absoluto trabalhar com ele.”