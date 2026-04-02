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Reveladas as exigências salariais de Ibrahima Konaté no Liverpool, enquanto o jogador, em disputa contratual, pressiona por um aumento salarial significativo em meio a rumores de transferência para o Real Madrid
O Reds está em negociações contratuais com a estrela da defesa
O Liverpool está envolvido em negociações difíceis com Konaté, já que o jogador de 26 anos pressiona por um aumento salarial significativo. Embora, segundo relatos, seja mais provável que ele permaneça em Merseyside do que saia, as negociações sobre um novo contrato esbarraram em um impasse devido a divergências salariais entre o clube e os representantes do jogador. Os representantes do ex-jogador do RB Leipzig acreditam que seus termos atuais, de cerca de £ 150.000 por semana, não correspondem à sua importância para a equipe, de acordo com o The Athletic. Florian Wirtz, por exemplo, ganharia cerca de £ 250.000 por semana. Mas, embora as negociações continuem paralisadas, as perspectivas de saída do zagueiro parecem menos certas do que eram há alguns meses.
- AFP
O Real Madrid acompanha o impasse em Anfield
O dinheiro não é o único fator; diz-se também que Konate está avaliando o interesse de outros times, especialmente caso o Liverpool não consiga se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada. A incerteza chamou a atenção do Real Madrid, que busca reforços defensivos após uma série de lesões de longa duração no Bernabéu. Os Blancos vêm acompanhando o jogador da seleção francesa há algum tempo, considerando-o uma importante aquisição para a defesa do time.
Estabilidade defensiva em risco para o Slot
A perda do jogador da seleção francesa seria um grande golpe tático para Arne Slot. O técnico holandês tem contado fortemente com a parceria entre Konaté e Virgil van Dijk para manter uma linha defensiva alta. Se Konaté deixar Anfield a título gratuito neste verão, o Liverpool será forçado a entrar no mercado em busca de um novo zagueiro central experiente — embora já tenha garantido a contratação do jovem prodígio do Rennes, Jeremy Jacquet.
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E agora?
Enquanto nos bastidores continuam a trabalhar no novo contrato de Konaté, os jogadores de Slot manterão o foco na reta final da temporada. Os Reds ocupam atualmente a quinta posição na Premier League, seis pontos atrás do terceiro colocado, o Manchester United. Agora, eles se preparam para enfrentar o Manchester City nas quartas de final da FA Cup, antes de voarem para Paris para enfrentar o Paris Saint-Germain na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões na próxima semana.