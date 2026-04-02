Reveladas as exigências salariais de Ibrahima Konaté no Liverpool, enquanto o jogador, em disputa contratual, pressiona por um aumento salarial significativo em meio a rumores de transferência para o Real Madrid

O Liverpool está envolvido em negociações difíceis com Konaté, já que o jogador de 26 anos pressiona por um aumento salarial significativo. Embora, segundo relatos, seja mais provável que ele permaneça em Merseyside do que saia, as negociações sobre um novo contrato esbarraram em um impasse devido a divergências salariais entre o clube e os representantes do jogador. Os representantes do ex-jogador do RB Leipzig acreditam que seus termos atuais, de cerca de £ 150.000 por semana, não correspondem à sua importância para a equipe, de acordo com o The Athletic. Florian Wirtz, por exemplo, ganharia cerca de £ 250.000 por semana. Mas, embora as negociações continuem paralisadas, as perspectivas de saída do zagueiro parecem menos certas do que eram há alguns meses.