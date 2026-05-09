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Reveladas as exigências de José Mourinho para o Real Madrid: o técnico do Benfica "quer controle total" e "grande influência nas contratações" caso assuma o cargo
As negociações sobre o retorno se intensificam
O Real Madrid acelerou a sua tentativa de contratar Mourinho depois que representantes do gigante espanhol se reuniram com a equipe do técnico no início desta semana para intensificar as negociações sobre o seu retorno. O técnico português, que levou o clube a um título de liga recorde em 2012, surgiu como o principal candidato de Florentino Pérez para liderar uma reconstrução urgente no verão. O diretor-geral José Ángel Sánchez é a força motriz por trás da contratação, buscando um vencedor comprovado para estabilizar um projeto que entrou em declínio após duas temporadas sem títulos importantes.
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A jogada de poder de Mourinho
De acordo com uma reportagem da Sky Sport, o técnico de 63 anos está pronto para voltar, mas estabeleceu condições inegociáveis no que diz respeito à hierarquia tradicional do clube. Mourinho estaria exigindo “controle total e grande influência nas transferências” antes de assinar um contrato que encerraria sua atual passagem pelo Benfica. Embora sua relação com Pérez continue sólida, o presidente deve agora decidir se concede esses poderes autoritários, algo que ele já negou a outros candidatos ao cargo de técnico.
Um vestiário dividido
A urgência por uma mudança na comissão técnica foi agravada por um clima tóxico no centro de treinamento de Valdebebas, que recentemente culminou em violência física entre jogadores experientes. Os meio-campistas Federico Valverde e Aurelien Tchouameni se envolveram em uma briga grave que resultou na hospitalização de Valverde. Esse ambiente tenso levou o capitão do clube a reclamar publicamente sobre a existência de “espiões” dentro do elenco, confirmando que uma reformulação total do elenco é agora considerada inevitável pela diretoria.
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O Clássico decide o destino no campeonato nacional
O Real Madrid enfrenta uma difícil viagem a Barcelona neste domingo, sabendo que qualquer resultado que não seja uma vitória acabará matematicamente com suas escassas esperanças de reconquistar o título da liga. Fora de campo, o clube deve decidir se aciona a cláusula de rescisão de Mourinho no Benfica, no valor de 3 milhões de euros, que entra em vigor nos primeiros 10 dias após o término da temporada portuguesa. Espera-se que uma decisão final sobre a contratação seja tomada logo após o Clássico, enquanto Pérez avalia conceder a Mourinho a autoridade sem precedentes necessária para renovar o elenco atual.