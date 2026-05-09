Reveladas as exigências de José Mourinho para o Real Madrid: o técnico do Benfica "quer controle total" e "grande influência nas contratações" caso assuma o cargo

O Real Madrid enfrenta uma difícil viagem a Barcelona neste domingo, sabendo que qualquer resultado que não seja uma vitória acabará matematicamente com suas escassas esperanças de reconquistar o título da liga. Fora de campo, o clube deve decidir se aciona a cláusula de rescisão de Mourinho no Benfica, no valor de 3 milhões de euros, que entra em vigor nos primeiros 10 dias após o término da temporada portuguesa. Espera-se que uma decisão final sobre a contratação seja tomada logo após o Clássico, enquanto Pérez avalia conceder a Mourinho a autoridade sem precedentes necessária para renovar o elenco atual.