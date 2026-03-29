Reveladas as condições da cláusula de rescisão de Bruno Fernandes, enquanto o Manchester United faz um apelo ao capitão do clube

Para convencer Fernandes de que seu futuro continua em Manchester, o United aposta na recente recuperação da equipe sob o comando de Michael Carrick. O time está atualmente a caminho de voltar à Liga dos Campeões, uma competição na qual Fernandes, curiosamente, teve pouca participação, somando apenas 19 partidas ao longo de seus seis anos no Old Trafford. Fontes do clube acreditam que demonstrar que o projeto está indo na direção certa é a única maneira de afastar o interesse da Liga Profissional da Arábia Saudita e de outras equipes de elite europeias.

Há também o apelo emocional de seu legado. Embora os títulos possam ser mais fáceis de conquistar no PSG ou no Bayern de Munique, acredita-se que ganhar um troféu importante com o United tenha mais valor pessoal para o capitão. Apesar de seu brilhantismo individual, ele tem apenas uma FA Cup e uma Copa da Liga para mostrar por seus anos de serviço, e está desesperado para adicionar uma medalha da Premier League ou da Liga dos Campeões àquela coleção antes de chegar ao crepúsculo de sua carreira.