Getty Images
Traduzido por
Reveladas as condições da cláusula de rescisão de Bruno Fernandes, enquanto o Manchester United faz um apelo ao capitão do clube
Apelo desesperado dos Red Devils ao seu capitão
Nas últimas semanas, a diretoria do United manteve conversas diretas com o jogador da seleção portuguesa para deixar claro que deseja que ele continue sendo o ponto central da equipe, segundo o Manchester Evening News. Isso representa uma mudança significativa em relação ao ano anterior, quando Fernandes sugeriu em uma entrevista que o clube “queria que eu saísse”, uma avaliação que não foi contestada por todos em Old Trafford na época. O meio-campista de 32 anos vem apresentando um desempenho sensacional, registrando 16 assistências na Premier League nesta temporada. Atualmente, ele está a apenas quatro assistências do recorde histórico de uma única temporada, compartilhado por Thierry Henry e Kevin De Bruyne.
- Getty
A rota de fuga para o exterior de 57 milhões de libras
Embora a posição do United seja firme, Fernandes detém um trunfo significativo nas negociações. Foi revelado que seu contrato contém uma cláusula de rescisão de aproximadamente 57 milhões de libras (75,9 milhões de dólares), embora essa opção esteja disponível exclusivamente para clubes do exterior. Esse detalhe coloca grandes clubes europeus como o Paris Saint-Germain em alerta máximo, especialmente porque o gigante francês já havia tentado levá-lo para a Ligue 1 no verão de 2024. Espera-se que ele avalie todas as suas opções após a Copa do Mundo.
A Liga dos Campeões é fundamental
Para convencer Fernandes de que seu futuro continua em Manchester, o United aposta na recente recuperação da equipe sob o comando de Michael Carrick. O time está atualmente a caminho de voltar à Liga dos Campeões, uma competição na qual Fernandes, curiosamente, teve pouca participação, somando apenas 19 partidas ao longo de seus seis anos no Old Trafford. Fontes do clube acreditam que demonstrar que o projeto está indo na direção certa é a única maneira de afastar o interesse da Liga Profissional da Arábia Saudita e de outras equipes de elite europeias.
Há também o apelo emocional de seu legado. Embora os títulos possam ser mais fáceis de conquistar no PSG ou no Bayern de Munique, acredita-se que ganhar um troféu importante com o United tenha mais valor pessoal para o capitão. Apesar de seu brilhantismo individual, ele tem apenas uma FA Cup e uma Copa da Liga para mostrar por seus anos de serviço, e está desesperado para adicionar uma medalha da Premier League ou da Liga dos Campeões àquela coleção antes de chegar ao crepúsculo de sua carreira.
- Getty Images Sport
Planos de contingência e possíveis substitutos
Se o impensável acontecer e Fernandes decidir seguir outro caminho, o United já está sendo associado a substitutos de peso para preencher a lacuna criativa. Notícias sugerem que Cole Palmer está cada vez mais desiludido no Chelsea e poderia ser o alvo número um da nova equipe de contratações dos Red Devils.