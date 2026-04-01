Reveladas as comissões dos agentes da Premier League: Chelsea lidera, enquanto os clubes da primeira divisão gastam a quantia recorde de 460 milhões de libras com intermediários

O Chelsea voltou a ser o clube que mais gastou com comissões de intermediários, desembolsando a colossal quantia de 65,1 milhões de libras entre fevereiro de 2025 e fevereiro de 2026. Este é o terceiro ano consecutivo em que o clube do oeste de Londres lidera a lista, elevando seus gastos totais com agentes a aproximadamente 200 milhões de libras nos últimos três anos de avaliação.

O alto valor surge em um momento delicado para os Blues, que anunciaram recentemente um prejuízo antes dos impostos de £ 262 milhões para a temporada 2024-25 — o maior da história da Premier League. O clube apontou o volume sem precedentes de movimentação de jogadores como fator principal, observando que registrou o maior número de vendas de jogadores na história da liga, alienando talentos no valor de quase £ 300 milhões para garantir a conformidade com os regulamentos da UEFA.