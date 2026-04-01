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Reveladas as comissões dos agentes da Premier League: Chelsea lidera, enquanto os clubes da primeira divisão gastam a quantia recorde de 460 milhões de libras com intermediários
O Chelsea mantém a liderança apesar das perdas financeiras
O Chelsea voltou a ser o clube que mais gastou com comissões de intermediários, desembolsando a colossal quantia de 65,1 milhões de libras entre fevereiro de 2025 e fevereiro de 2026. Este é o terceiro ano consecutivo em que o clube do oeste de Londres lidera a lista, elevando seus gastos totais com agentes a aproximadamente 200 milhões de libras nos últimos três anos de avaliação.
O alto valor surge em um momento delicado para os Blues, que anunciaram recentemente um prejuízo antes dos impostos de £ 262 milhões para a temporada 2024-25 — o maior da história da Premier League. O clube apontou o volume sem precedentes de movimentação de jogadores como fator principal, observando que registrou o maior número de vendas de jogadores na história da liga, alienando talentos no valor de quase £ 300 milhões para garantir a conformidade com os regulamentos da UEFA.
- AFP
O Aston Villa e o Manchester City seguem o exemplo
O Aston Villa subiu para o segundo lugar na tabela de gastos, com despesas com agentes atingindo 38,4 milhões de libras. A equipe de Unai Emery registrou o maior aumento ano a ano entre todos os clubes, com os custos subindo 13,4 milhões de libras. Curiosamente, esse aumento ocorreu apesar de um gasto relativamente modesto com transferências, de 69 milhões de libras, com o clube atribuindo os custos a um grande volume de renegociações de contratos e novos registros de profissionais.
O Manchester City ocupou o terceiro lugar na lista, pagando 37,4 milhões de libras. No entanto, ao contrário de muitos de seus rivais, o gigante de Manchester viu seus gastos nessa área caírem significativamente. O City conseguiu reduzir seus pagamentos a agentes em £ 14,8 milhões em comparação com o ano anterior, quando gastou £ 52,1 milhões. Foi um dos únicos oito clubes da divisão a registrar uma redução nas comissões de intermediários, ao lado de Brentford, Fulham, Manchester United, Nottingham Forest, West Ham, Newcastle e Leeds.
As grandes empresas veem os custos dispararem em todas as áreas
A tendência de aumento dos custos se estendeu a outros membros dos “Seis Grandes”, com Arsenal e Liverpool registrando saltos significativos em seus gastos. Os Gunners viram seus pagamentos aumentarem em 9,4 milhões de libras, totalizando 32,1 milhões de libras, enquanto os gastos do Liverpool aumentaram em 13 milhões de libras, atingindo 33,9 milhões de libras. O Wolves também passou a integrar o grupo dos que mais gastam, com seus pagamentos quase dobrando para 26 milhões de libras.
Os times recém-promovidos também sentiram a pressão financeira da primeira divisão. O Sunderland, após sua promoção inesperada através dos play-offs, viu suas comissões de agentes dispararem de meros 2,2 milhões de libras na Championship para 10,6 milhões de libras na Premier League. Por outro lado, o Leeds United conseguiu um feito raro ao reduzir seus gastos com agentes para 14 milhões de libras, apesar de ter garantido seu próprio retorno à primeira divisão.
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Crescimento refletido na WSL e na EFL
O boom financeiro não se limitou à Premier League. A Superliga Feminina registrou um aumento significativo de 75% nas comissões de agentes, com o total chegando a 3,8 milhões de libras. Assim como no futebol masculino, o Chelsea Feminino foi o clube que mais gastou, com um desembolso de 1,1 milhão de libras, representando mais de um quarto do total da liga.
Na Liga Inglesa de Futebol, a Championship registrou um aumento de 10%, para 69,7 milhões de libras, liderada pelos 11,7 milhões de libras gastos pelo Ipswich Town. Um crescimento ainda mais dramático foi observado na League One, onde as comissões dispararam 85%, chegando a £ 14 milhões. Isso foi impulsionado em grande parte por clubes rebaixados, como Luton Town e Huddersfield Town, que representaram quase metade dos gastos totais da terceira divisão, à medida que se adaptavam à vida fora das duas divisões principais.