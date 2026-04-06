Revelada a surpreendente abordagem do Arsenal por Dani Olmo, do Barcelona, enquanto o meio-campista deixa clara sua posição sobre a transferência

Apesar do apelo da Premier League e do ambicioso projeto do Arsenal, Olmo deixou claro que não tem intenção de interromper seu sonho no Barcelona. O meio-campista está totalmente comprometido com o sucesso no clube onde passou seus anos de formação na academia La Masia, fechando efetivamente as portas para uma transferência para o Emirates Stadium no futuro imediato. Essa lealdade inabalável também foi posta à prova por ofertas astronômicas vindas de outros clubes. O Sport indica que o Al-Qadsia, da Liga Profissional da Arábia Saudita, apresentou uma proposta de dar água na boca, incluindo um contrato de quatro anos no valor de € 9,5 milhões líquidos por temporada. O Manchester City e Pep Guardiola também são admiradores de longa data, com o agente de Olmo, Andy Bara, alimentando brevemente as especulações no verão passado ao afirmar: “nunca se sabe o que o futuro nos reserva”.

No entanto, assim como fez com o Arsenal, Olmo rejeitou as riquezas do Oriente Médio e o fascínio de Manchester para continuar sua trajetória sob o comando de Flick na La Liga. Em última análise, esse compromisso inabalável torna uma negociação praticamente impossível no curto prazo. Com um contrato válido até 2030 e um valor de mercado estimado em cerca de € 60 milhões, qualquer interessado precisaria, realisticamente, que o clube catalão pressionasse ativamente o jogador a sair antes que uma transferência pudesse se concretizar.