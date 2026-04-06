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Revelada a surpreendente abordagem do Arsenal por Dani Olmo, do Barcelona, enquanto o meio-campista deixa clara sua posição sobre a transferência
O Arsenal não consegue contratar Olmo
O Arsenal surgiu como um pretendente inesperado para contratar Olmo, do Barcelona, com o jornal *Sport* informando, por meio do *SportWitness*, que os Gunners fizeram recentemente uma tentativa concreta de atrair o meio-campista para a Premier League. De acordo com a reportagem, Mikel Arteta estava interessado em aproveitar um momento em que o jogador de 27 anos vinha tendo poucas oportunidades sob o comando de Hansi Flick, na esperança de convencer o espanhol de que seu futuro estava no Emirates Stadium.
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A posição de Olmo sobre uma possível transferência para a Premier League ou para a Arábia Saudita
Apesar do apelo da Premier League e do ambicioso projeto do Arsenal, Olmo deixou claro que não tem intenção de interromper seu sonho no Barcelona. O meio-campista está totalmente comprometido com o sucesso no clube onde passou seus anos de formação na academia La Masia, fechando efetivamente as portas para uma transferência para o Emirates Stadium no futuro imediato. Essa lealdade inabalável também foi posta à prova por ofertas astronômicas vindas de outros clubes. O Sport indica que o Al-Qadsia, da Liga Profissional da Arábia Saudita, apresentou uma proposta de dar água na boca, incluindo um contrato de quatro anos no valor de € 9,5 milhões líquidos por temporada. O Manchester City e Pep Guardiola também são admiradores de longa data, com o agente de Olmo, Andy Bara, alimentando brevemente as especulações no verão passado ao afirmar: “nunca se sabe o que o futuro nos reserva”.
No entanto, assim como fez com o Arsenal, Olmo rejeitou as riquezas do Oriente Médio e o fascínio de Manchester para continuar sua trajetória sob o comando de Flick na La Liga. Em última análise, esse compromisso inabalável torna uma negociação praticamente impossível no curto prazo. Com um contrato válido até 2030 e um valor de mercado estimado em cerca de € 60 milhões, qualquer interessado precisaria, realisticamente, que o clube catalão pressionasse ativamente o jogador a sair antes que uma transferência pudesse se concretizar.
A busca de Arteta por reforços para o meio-campo
A busca por Olmo destaca o desejo constante de Arteta de adicionar mais criatividade de nível mundial ao seu meio-campo. Esse interesse surgiu mais ou menos na mesma época em que o Arsenal, segundo relatos, lidera a disputa pela contratação do veterano do Bayern de Munique, Leon Goretzka, na Premier League. Parece que os Gunners estão lançando uma ampla rede pelas ligas de elite da Europa para encontrar o perfil perfeito para reforçar seu elenco na busca pelo título.
- AFP
Um futuro duradouro no Camp Nou
Olmo tem apresentado um desempenho consistentemente alto pelo Barça desde que voltou ao clube vindo do RB Leipzig em 2024. Sua importância para Flick também cresceu ao longo da temporada atual, com o jogador da seleção espanhola somando 16 participações em gols em 39 partidas em todas as competições.
Por enquanto, o Arsenal precisa voltar sua atenção para outras opções se quiser adicionar um novo meia-atacante ao seu elenco. A menos que a situação financeira do Barcelona exija uma venda inesperada, Olmo parece destinado a permanecer exatamente onde está.