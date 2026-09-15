AFP
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Revelada a reação LOUCA de Phil Foden no vestiário após cartão vermelho cedo no clássico de Manchester, enquanto o Manchester City surpreende o Manchester United
City, com um a menos, garante vitória aguerrida em Old Trafford
Apesar de enfrentar uma desvantagem numérica significativa durante a maior parte da partida, o Manchester City conquistou sua primeira vitória em Old Trafford em quase três anos. Os visitantes ficaram com 10 homens aos 23 minutos, quando Foden foi expulso por agredir Bruno Fernandes, reagindo mal depois de o capitão do United tê-lo chutado enquanto ele estava no chão.
O time de Enzo Maresca resistiu à pressão e, no fim, garantiu os três pontos graças a um gol controverso de Erling Haaland. Foi uma atuação defensiva sólida do City, que ajustou sua tática sem dificuldades para lidar com a ausência de seu meia inglês.
No centro dessa atuação resiliente esteve o reforço de verão Anderson, que recebeu o prêmio de melhor em campo. A contratação de £116 milhões, que anteriormente já havia se destacado contra o United quando estava no Nottingham Forest, dominou as batalhas no meio-campo para ajudar seu novo clube a manter o início perfeito na campanha.
- News Images
Anderson revela reação de Foden após a partida
Falando após o apito final, Anderson esclareceu as cenas jubilosas no pós-jogo e a reação imediata de Foden ao triunfo conquistado com muito esforço. "Ele ficou arrasado por não jogar a partida toda, mas estava pulando para cima e para baixo no vestiário. Como todos nós estávamos", disse o meio-campista.
O jogador de 23 anos destacou como a expulsão precoce obrigou o elenco a se superar. "[O cartão vermelho] tornou o jogo muito mais difícil, e todos nós nos unimos, e isso mostra uma verdadeira liderança de luta dos rapazes", observou. "Não era o ideal, com Phil saindo, mas todos nós lutamos por isso. Mudou a forma de jogar, mas fomos muito bem assim."
Refletindo sobre sua atuação individual, Anderson expressou satisfação com seu trabalho defensivo. "Eu apenas dei tudo pelo time, nos duelos e jogando entre as linhas. Achei que fui muito bem e apenas mantive a calma com a bola junto com o time e ajudei todo mundo", acrescentou.
Sustentando a alegação de ser o "rei de Manchester"
Depois de chamar o City de "reis de Manchester" em sua apresentação, em julho, Anderson enfrentou uma hostilidade previsível da torcida de Old Trafford. Ao ser lembrado de sua declaração ousada, o meio-campista disse: "Eu só estava tentando deixar meu futebol falar por si. Acho que viemos aqui e jogamos muito bem. Não há dúvida de que temos toda a qualidade, mas estamos mostrando uma mentalidade de verdade nos primeiros quatro jogos, especialmente neste aqui. Sem desistir, brigando por cada dividida, cada duelo, e esperando a nossa chance, e obviamente o Erling marca."
Anderson também creditou sua crescente sintonia no meio-campo com o também recém-contratado Enzo Fernandez, que teve papel fundamental na vitória magra. A dupla já havia se enfrentado em uma semifinal de Copa do Mundo nos Estados Unidos, mas rapidamente forjou uma forte aliança.
"Eu percebi isso, obviamente, antes, quando eu estava jogando contra ele", disse Anderson sobre seus duelos anteriores contra o argentino. "Mas não, ele é um cara brilhante. E é um jogador de altíssimo nível. Ele é muito bom. Mostra muita qualidade com a bola e saber que você tem alguém ao seu lado que te dá cobertura é uma ajuda enorme. Ele é top."
- Getty Images Sport
Ganhando embalo com solidez defensiva
Enquanto o City busca dar sequência ao seu início de temporada impressionante, a capacidade do time de arrancar resultados sob pressão será muito útil nos próximos compromissos. Anderson e companhia demonstraram que conseguem render mesmo quando são obrigados a abrir mão da posse de bola. "Estou acostumado a jogar dessa forma (sem a bola) com bastante frequência. Para mim, me sinto bastante confortável de qualquer jeito e vou apenas tentar dar o meu melhor para ajudar os rapazes ao meu redor", afirmou Anderson. "Não tem sido fácil. Obviamente fui muito exigido em todos os jogos e, sim, achei que fui muito bem. Treinei duro para me colocar na melhor condição para os jogos e tudo começou muito bem."
A rivalidade acirrada naturalmente transbordou no fim, com Fernandez recorrendo a certa catimba para fazer o relógio correr, exagerando visivelmente no contato com Kobbie Mainoo, do United. Sem se abalar com a encenação, Anderson minimizou as provocações como algo normal em um confronto desse tamanho, concluindo: "É um dérbi, não é? Sempre vai ter esse tipo de coisa no jogo."
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