Apesar de enfrentar uma desvantagem numérica significativa durante a maior parte da partida, o Manchester City conquistou sua primeira vitória em Old Trafford em quase três anos. Os visitantes ficaram com 10 homens aos 23 minutos, quando Foden foi expulso por agredir Bruno Fernandes, reagindo mal depois de o capitão do United tê-lo chutado enquanto ele estava no chão.

O time de Enzo Maresca resistiu à pressão e, no fim, garantiu os três pontos graças a um gol controverso de Erling Haaland. Foi uma atuação defensiva sólida do City, que ajustou sua tática sem dificuldades para lidar com a ausência de seu meia inglês.

No centro dessa atuação resiliente esteve o reforço de verão Anderson, que recebeu o prêmio de melhor em campo. A contratação de £116 milhões, que anteriormente já havia se destacado contra o United quando estava no Nottingham Forest, dominou as batalhas no meio-campo para ajudar seu novo clube a manter o início perfeito na campanha.



