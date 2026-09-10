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Chicago Fire FC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Revelada a provocação brutal da estrela do Inter Miami, Rodrigo De Paul, ao atacante do Chicago Fire, Robert Lewandowski, na Copa do Mundo

R. Lewandowski
R. De Paul
Chicago Fire FC x Inter Miami CF
Chicago Fire FC
Inter Miami CF
Major League Soccer

Rodrigo De Paul e Robert Lewandowski se envolveram em uma confusão acalorada no fim da partida, quando Inter Miami e Chicago Fire empataram em 1 a 1 em um jogo dramático da MLS. O meio-campista argentino provocou brutalmente o atacante polonês sobre sua coleção de títulos pela seleção, desencadeando uma briga generalizada entre os dois times.

  • Ex-estrelas de La Liga se reencontram na MLS

    Rostos conhecidos de La Liga se reencontraram na noite de quarta-feira, quando o Chicago Fire enfrentou o Inter Miami na Major League Soccer. O confronto, cercado de expectativa, terminou em um duro empate por 1 a 1, mas o futebol logo foi ofuscado pelo drama nos minutos finais.

    Uma série de superestrelas globais entrou em campo, incluindo Lionel Messi, Casemiro, Lewandowski e De Paul. Os torcedores presentes inicialmente acompanharam um espetáculo empolgante, com belos gols dos dois lados.

    No entanto, a tensão explodiu nos momentos finais da partida. Uma altercação furiosa começou em campo, mudando completamente o foco do resultado final e dos momentos anteriores de brilho individual.

    • Publicidade

  • De Paul provoca Lewandowski brutalmente

    À medida que a partida se aproximava do fim, um confronto acalorado explodiu entre De Paul e Lewandowski. As duas estrelas trocaram palavras duras, culminando em um insulto marcante do meio-campista argentino.

    De Paul não se conteve ao confrontar o lendário atacante polonês. "Quem é você, idiota? Eu ganhei duas Copas Américas e uma Copa do Mundo. E você?", o meio-campista aparentemente disse ao rival, segundo o Mundo Deportivo.

    A provocação brutal sobre títulos pela seleção não caiu bem para o veterano atacante. Lewandowski reagiu com raiva, empurrando o campeão mundial e desencadeando instantaneamente uma confusão generalizada em campo nos minutos finais.


  • Voleio de Lewandowski e magia de Messi

    Antes de o caos no fim acontecer, Lewandowski havia, na verdade, aberto o placar de forma espetacular. O veterano atacante colocou sua equipe em vantagem com um voleio magnífico.

    A vantagem, porém, durou relativamente pouco. O Herons reagiu na partida com um artilheiro improvável dentro da área. Casemiro empatou o placar com uma cabeçada potente. O meio-campista brasileiro subiu mais alto para encontrar uma cobrança de escanteio precisa de Messi, garantindo a divisão dos pontos antes de a tensão explodir no fim.

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  • FBL-MLS-INTER MIAMI-CHICAGO FIREAFP

    Autoridades da MLS aguardam relatório do árbitro

    Após as cenas lamentáveis nos minutos finais, as duas equipes agora vão aguardar o relatório oficial da partida do árbitro. A briga no fim pode resultar em punições disciplinares posteriores ou multas para os jogadores e as franquias envolvidas.

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