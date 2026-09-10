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Revelada a provocação brutal da estrela do Inter Miami, Rodrigo De Paul, ao atacante do Chicago Fire, Robert Lewandowski, na Copa do Mundo
Ex-estrelas de La Liga se reencontram na MLS
Rostos conhecidos de La Liga se reencontraram na noite de quarta-feira, quando o Chicago Fire enfrentou o Inter Miami na Major League Soccer. O confronto, cercado de expectativa, terminou em um duro empate por 1 a 1, mas o futebol logo foi ofuscado pelo drama nos minutos finais.
Uma série de superestrelas globais entrou em campo, incluindo Lionel Messi, Casemiro, Lewandowski e De Paul. Os torcedores presentes inicialmente acompanharam um espetáculo empolgante, com belos gols dos dois lados.
No entanto, a tensão explodiu nos momentos finais da partida. Uma altercação furiosa começou em campo, mudando completamente o foco do resultado final e dos momentos anteriores de brilho individual.
De Paul provoca Lewandowski brutalmente
À medida que a partida se aproximava do fim, um confronto acalorado explodiu entre De Paul e Lewandowski. As duas estrelas trocaram palavras duras, culminando em um insulto marcante do meio-campista argentino.
De Paul não se conteve ao confrontar o lendário atacante polonês. "Quem é você, idiota? Eu ganhei duas Copas Américas e uma Copa do Mundo. E você?", o meio-campista aparentemente disse ao rival, segundo o Mundo Deportivo.
A provocação brutal sobre títulos pela seleção não caiu bem para o veterano atacante. Lewandowski reagiu com raiva, empurrando o campeão mundial e desencadeando instantaneamente uma confusão generalizada em campo nos minutos finais.
Voleio de Lewandowski e magia de Messi
Antes de o caos no fim acontecer, Lewandowski havia, na verdade, aberto o placar de forma espetacular. O veterano atacante colocou sua equipe em vantagem com um voleio magnífico.
A vantagem, porém, durou relativamente pouco. O Herons reagiu na partida com um artilheiro improvável dentro da área. Casemiro empatou o placar com uma cabeçada potente. O meio-campista brasileiro subiu mais alto para encontrar uma cobrança de escanteio precisa de Messi, garantindo a divisão dos pontos antes de a tensão explodir no fim.
- AFP
Autoridades da MLS aguardam relatório do árbitro
Após as cenas lamentáveis nos minutos finais, as duas equipes agora vão aguardar o relatório oficial da partida do árbitro. A briga no fim pode resultar em punições disciplinares posteriores ou multas para os jogadores e as franquias envolvidas.
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