Rostos conhecidos de La Liga se reencontraram na noite de quarta-feira, quando o Chicago Fire enfrentou o Inter Miami na Major League Soccer. O confronto, cercado de expectativa, terminou em um duro empate por 1 a 1, mas o futebol logo foi ofuscado pelo drama nos minutos finais.

Uma série de superestrelas globais entrou em campo, incluindo Lionel Messi, Casemiro, Lewandowski e De Paul. Os torcedores presentes inicialmente acompanharam um espetáculo empolgante, com belos gols dos dois lados.

No entanto, a tensão explodiu nos momentos finais da partida. Uma altercação furiosa começou em campo, mudando completamente o foco do resultado final e dos momentos anteriores de brilho individual.