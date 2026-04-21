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Revelada a preferência de Julian Álvarez para a janela de transferências de verão, enquanto Barcelona, Arsenal e PSG disputam o craque do Atlético de Madrid
Gigantes catalães de olho em duas contratações
O Barcelona identificou Álvarez e Alessandro Bastoni como seus dois principais alvos para reforçar a espinha dorsal do elenco durante a próxima janela de transferências de verão. O Mundo Deportivo apurou que ambos os jogadores estão ansiosos para se juntar aos campeões da La Liga. Embora Álvarez tenha contrato com o Metropolitano até 2030, o atacante deixou a porta aberta para uma saída após uma série de entrevistas sugestivas sobre seu futuro.
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Alvarez está totalmente focado no Barça
Álvarez também é alvo do interesse do Arsenal e do PSG, mas considera esses projetos menos atraentes do que uma transferência para o Barça. Álvarez não está interessado em voltar à Premier League após sua passagem pelo Manchester City, além de ter sido dissuadido pelo impacto internacional limitado da Ligue 1. Em vez disso, ele se vê como a grande aposta para substituir Robert Lewandowski no Barça e está muito atraído pelo projeto esportivo liderado por Hansi Flick.
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Bastoni dá ultimato ao Barça
A corrida pela contratação de Bastoni também ganhou força, já que o zagueiro italiano teria informado ao Inter de Milão que só deixaria o clube para ir para o Barcelona. O jogador de 27 anos rejeitou o interesse persistente do Liverpool e de outros clubes da Premier League, preferindo o estilo de vida e a visão tática de Flick na Espanha. Consequentemente, Bastoni está disposto a ajudar a facilitar a transferência, negociando uma taxa de rescisão mais baixa com o Nerazzurri, que se esperava que exigisse entre € 70 milhões e € 80 milhões.
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Flick dará a aprovação final
O início oficial das negociações por Alvarez depende de Flick dar o "OK" definitivo ao diretor esportivo Deco após uma reunião agendada para planejar o elenco. O Barcelona vai esperar garantir matematicamente o título da La Liga antes de dar início às negociações formais, enquanto o Atlético continua focado em suas obrigações nas semifinais da Liga dos Campeões. Apesar das restrições financeiras do clube, o Blaugrana estabeleceu um teto de € 100 milhões para Alvarez, contando com o forte desejo do jogador de vestir a camisa como uma vantagem significativa.