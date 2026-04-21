Revelada a preferência de Julian Álvarez para a janela de transferências de verão, enquanto Barcelona, Arsenal e PSG disputam o craque do Atlético de Madrid

A corrida pela contratação de Bastoni também ganhou força, já que o zagueiro italiano teria informado ao Inter de Milão que só deixaria o clube para ir para o Barcelona. O jogador de 27 anos rejeitou o interesse persistente do Liverpool e de outros clubes da Premier League, preferindo o estilo de vida e a visão tática de Flick na Espanha. Consequentemente, Bastoni está disposto a ajudar a facilitar a transferência, negociando uma taxa de rescisão mais baixa com o Nerazzurri, que se esperava que exigisse entre € 70 milhões e € 80 milhões.