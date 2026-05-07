Revelada a posição do Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez, enquanto PSG, Arsenal e Barcelona disputam o astro argentino

Diego Simeone se pronunciou sobre as crescentes especulações em torno de seu atacante estrela, admitindo que é natural que um jogador do calibre de Álvarez atraia o interesse dos maiores clubes do continente. Antes da eliminação do Atlético nas semifinais, o técnico argentino manteve a calma quanto ao futuro de seu compatriota, apesar dos nomes de peso que têm sido associados a uma possível transferência no verão.

“Acho que é normal. Ele é um jogador extraordinário”, afirmou Simeone ao comentar os rumores envolvendo os gigantes europeus. “Há interesse do Arsenal, do Paris Saint-Germain, do Barcelona e de outros times. Mas não é nada que nos preocupe.”