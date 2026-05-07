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Revelada a posição do Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez, enquanto PSG, Arsenal e Barcelona disputam o astro argentino
Simeone reconhece o interesse da elite europeia
Diego Simeone se pronunciou sobre as crescentes especulações em torno de seu atacante estrela, admitindo que é natural que um jogador do calibre de Álvarez atraia o interesse dos maiores clubes do continente. Antes da eliminação do Atlético nas semifinais, o técnico argentino manteve a calma quanto ao futuro de seu compatriota, apesar dos nomes de peso que têm sido associados a uma possível transferência no verão.
“Acho que é normal. Ele é um jogador extraordinário”, afirmou Simeone ao comentar os rumores envolvendo os gigantes europeus. “Há interesse do Arsenal, do Paris Saint-Germain, do Barcelona e de outros times. Mas não é nada que nos preocupe.”
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O Atlético de Madrid planeja bônus contratuais apesar da decepção contra o Arsenal
Os Rojiblancos viram seus sonhos europeus chegarem ao fim no Emirates Stadium, enquanto Álvarez teve dificuldades para se destacar durante uma exibição ofensiva sem brilho em Londres. No entanto, a diretoria do clube continua convencida de que o ex-jogador do Manchester City é a pedra angular de seu projeto futuro, segundo o Mundo Deportivo. Já estão em andamento planos para uma possível melhoria em seu contrato atual, que se estende até 2030.
A saída iminente de Antoine Griezmann liberará espaço significativo na folha salarial, permitindo que o clube ofereça condições melhores a Álvarez. Além disso, a possível venda do goleiro Jan Oblak, que atualmente é o jogador mais bem pago do Metropolitano, para a Arábia Saudita poderia reforçar ainda mais o poder financeiro do Atlético de Madrid, que entra em sua primeira janela de transferências de verão apoiado pelo investimento da Apollo Sports.
Alvarez rebate a "bola de neve de mentiras"
Em meio ao frenesi dos rumores de transferência, o próprio Álvarez expressou frustração com a cobertura da mídia, especialmente em relação às notícias que o associam a uma possível mudança para o Spotify Camp Nou. O atacante não hesitou em desmentir as alegações de que sua família estaria procurando imóveis na Catalunha, já que ele pretende manter o foco na vida na capital espanhola.
“Tento não dar muita importância ao que dizem, porque a verdade é que toda semana surgem coisas novas, todo tipo de informação nova”, disse Alvarez. “Tento não desperdiçar energia com isso e me concentrar no que estamos fazendo aqui no Atleti. Tento não dar muita importância ao que é dito na mídia, porque muitas vezes isso começa a se tornar uma bola de neve de mentiras. Não posso ficar saindo para esclarecer ou negar tudo o que aparece o tempo todo.”
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A postura inflexível do Atlético
O Real Madrid detém uma posição de força em quaisquer negociações potenciais, graças à cláusula de rescisão de 500 milhões de euros (430 milhões de libras/588 milhões de dólares) inserida no contrato do jogador. Embora o clube reconheça que tal valor seja irrealista para qualquer comprador, deixou claro que nem sequer consideraria iniciar negociações por menos do que os 100 milhões de euros que investiu originalmente para trazê-lo a Madrid.
Além desses impedimentos financeiros, Álvarez se adaptou perfeitamente à vida no clube, em grande parte graças à presença acolhedora do grupo argentino no vestiário — formado por Nahuel Molina, Juan Musso e Nico González. Com o CEO Miguel Ángel Gil Marín e o diretor de futebol Mateu Alemany liderando o projeto esportivo, o Atlético não tem absolutamente nenhuma intenção de vender o jogador a um rival nacional direto como o Barcelona, preferindo construir sua nova era inteiramente em torno de seu craque camisa nove.