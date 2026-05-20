Getty Images Sport
Traduzido por
Revelada a inspiradora mensagem de despedida de Robert Lewandowski aos companheiros do Barcelona, enquanto o experiente atacante polonês se emociona antes da transferência a título gratuito
Uma previsão ousada para a Liga dos Campeões
Em um discurso emocionante dirigido ao elenco após o último treino antes do confronto contra o Real Betis, Lewandowski concentrou-se no futuro do clube, em vez de em sua própria saída. Apesar de não ter conquistado nenhum título europeu durante seus quatro anos na Catalunha, o atacante está convencido de que o atual elenco está destinado à glória continental. Segundo a CadenaSER, ele disse aos companheiros: “Vocês estão prontos para ganhar a Liga dos Campeões.”
O experiente artilheiro teria chorado ao falar, expressando imenso orgulho pelo legado que deixa para trás. Após concluir seu discurso, todos os membros do elenco principal se aproximaram do polonês para lhe dar um abraço. O capitão do clube, Ronald Araujo, e o técnico Hansi Flick também tomaram a palavra para prestar homenagem ao camisa nove que está de saída, cujo profissionalismo estabeleceu o padrão para as jovens estrelas do clube.
- AFP
Cenas emocionantes no Camp Nou
A vitória por 3 a 1 sobre o Real Betis no fim de semana serviu de palco perfeito para a despedida do atacante diante da torcida do Barça. Flick garantiu que o lendário atacante fizesse uma volta solitária de honra aos 83 minutos, permitindo que o estádio explodisse em comemoração pela última vez por um jogador que se tornou um dos principais responsáveis pelo recente domínio do clube no campeonato nacional.
Após o apito final, Lewandowski dirigiu-se à torcida ao lado de sua família, afirmando: “Para mim, este é um dia muito emocionante e difícil. Quando cheguei a Barcelona, sabia que este clube era enorme, mas o apoio de vocês tem sido incrível. Desde o início, me senti em casa aqui. Nunca esquecerei de ouvir vocês cantarem meu nome. Agradeço aos meus companheiros de equipe, aos treinadores e a todos que trabalham no clube. Foi uma honra jogar pelo Barça. Compartilhamos grandes momentos durante esses quatro anos. Tenho muito orgulho de tudo o que conquistamos. Hoje me despeço deste estádio, mas o Barça sempre permanecerá no meu coração. Visca el Barça e Visca Catalunya.”
Companheiros de equipe e técnico prestam homenagem ao polonês que está de saída
O impacto que Lewandowski causou na geração mais jovem no vestiário ficou evidente em uma série de homenagens nas redes sociais. O jovem fenômeno Lamine Yamal compartilhou uma mensagem comovente no Instagram agradecendo ao seu mentor, afirmando simplesmente: “Vamos sentir sua falta, lenda”. Frenkie de Jong também expressou sua gratidão, destacando que o atacante inspirou muitas pessoas, tanto dentro quanto fora de campo, ao longo de sua passagem pelo clube.
Flick, que teve uma relação marcante com o atacante em dois clubes diferentes, ecoou esses sentimentos. O ex-técnico do Bayern de Munique o elogiou como um “verdadeiro profissional e um exemplo a ser seguido”, admitindo que o clube enfrenta uma tarefa enorme para encontrar um substituto adequado para um jogador que marcou 119 gols em 192 partidas pelo Blaugrana.
- Getty Images Sport
Um legado repleto de troféus na Catalunha
Lewandowski deixa o Barcelona com uma impressionante coleção de troféus, tendo conquistado sete títulos durante sua passagem pelo clube. Seu palmarés inclui três títulos da La Liga, uma Copa del Rey e três Supercopas da Espanha. Embora tivesse 33 anos quando chegou vindo do Bayern de Munique, sua excelente forma física permitiu que ele permanecesse no auge de suas habilidades até suas últimas semanas no clube.
Embora seu próximo destino ainda não tenha sido confirmado oficialmente, continuam a circular rumores sobre ofertas lucrativas da Liga Profissional da Arábia Saudita e interesse da Major League Soccer. Independentemente de onde ele encerre sua carreira, seu status como um ícone moderno do Barcelona está garantido, tendo levado o clube de volta ao topo do futebol espanhol durante um período de significativa transição institucional.