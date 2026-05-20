Revelada a inspiradora mensagem de despedida de Robert Lewandowski aos companheiros do Barcelona, enquanto o experiente atacante polonês se emociona antes da transferência a título gratuito

A vitória por 3 a 1 sobre o Real Betis no fim de semana serviu de palco perfeito para a despedida do atacante diante da torcida do Barça. Flick garantiu que o lendário atacante fizesse uma volta solitária de honra aos 83 minutos, permitindo que o estádio explodisse em comemoração pela última vez por um jogador que se tornou um dos principais responsáveis pelo recente domínio do clube no campeonato nacional.

Após o apito final, Lewandowski dirigiu-se à torcida ao lado de sua família, afirmando: “Para mim, este é um dia muito emocionante e difícil. Quando cheguei a Barcelona, sabia que este clube era enorme, mas o apoio de vocês tem sido incrível. Desde o início, me senti em casa aqui. Nunca esquecerei de ouvir vocês cantarem meu nome. Agradeço aos meus companheiros de equipe, aos treinadores e a todos que trabalham no clube. Foi uma honra jogar pelo Barça. Compartilhamos grandes momentos durante esses quatro anos. Tenho muito orgulho de tudo o que conquistamos. Hoje me despeço deste estádio, mas o Barça sempre permanecerá no meu coração. Visca el Barça e Visca Catalunya.”