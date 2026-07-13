Revelada a indenização de Julian Nagelsmann: a DFB previa uma eliminação precoce na Copa do Mundo

O fato de a DFB ter sido novamente duramente afetada financeiramente pela eliminação precoce na Copa do Mundo, sem que isso, no entanto, tenha gerado um déficit estrutural e, portanto, causado pânico grave, deve-se especialmente a Grunwald. Isso porque, devido aos desastres nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, ele havia previsto, em seu planejamento do “orçamento do torneio” — a rubrica especial no planejamento financeiro da DFB —, uma eliminação na primeira fase após a fase de grupos.

“Devido à experiência com o déficit estrutural existente na época, em 2023, planejamos o orçamento do torneio de forma conservadora”, disse Grünwald: “Tenho a tarefa de planejar de tal forma que, mesmo no pior dos casos, ninguém precise entrar em pânico.”

“O déficit”, que a DFB agora enfrenta em consequência da eliminação nas oitavas de final, “está estimado em 9,4 milhões de euros, embora só possamos divulgar o resultado real no outono, por motivos contábeis”, explica Grünwald, que também ressalta que a DFB só teria apresentado resultados positivos na Copa do Mundo se tivesse chegado à final.

Ao déficit de 9,4 milhões de euros da Copa do Mundo somam-se ainda, como itens extraordinários, as indenizações para Nagelsmann e sua comissão técnica — e, muito provavelmente, também o salário de Jürgen Klopp e sua equipe.