Segundo reportagem da revista “kicker”, chegou-se a um acordo sobre um pagamento de 6,8 milhões de euros a Nagelsmann e à sua antiga comissão técnica. Antes disso, havia sérias preocupações de que a DFB tivesse que desembolsar uma quantia significativamente maior.
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Revelada a indenização de Julian Nagelsmann: a DFB previa uma eliminação precoce na Copa do Mundo
Afinal, logo após a vergonhosa eliminação da Copa do Mundo nas oitavas de final contra o Paraguai, Nagelsmann havia enfatizado que, na verdade, pretendia continuar, e uma renúncia voluntária parecia, portanto, improvável a princípio. O contrato de Nagelsmann havia sido prorrogado antecipadamente em 2025, sem grande necessidade, até 2028 — incluindo um salário anual divulgado de sete milhões de euros.
“Havia bons motivos”, afirmou agora o tesoureiro da DFB, Stephan Grunwald, à revista “kicker” sobre essa decisão bastante controversa: “Embora eu não fosse responsável pela elaboração do contrato, hoje eu diria sim novamente, pois as condições gerais da época eram boas.”
- (C)Getty Images
A DFB elaborou seu orçamento prevendo uma eliminação precoce na Copa do Mundo
O fato de a DFB ter sido novamente duramente afetada financeiramente pela eliminação precoce na Copa do Mundo, sem que isso, no entanto, tenha gerado um déficit estrutural e, portanto, causado pânico grave, deve-se especialmente a Grunwald. Isso porque, devido aos desastres nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, ele havia previsto, em seu planejamento do “orçamento do torneio” — a rubrica especial no planejamento financeiro da DFB —, uma eliminação na primeira fase após a fase de grupos.
“Devido à experiência com o déficit estrutural existente na época, em 2023, planejamos o orçamento do torneio de forma conservadora”, disse Grünwald: “Tenho a tarefa de planejar de tal forma que, mesmo no pior dos casos, ninguém precise entrar em pânico.”
“O déficit”, que a DFB agora enfrenta em consequência da eliminação nas oitavas de final, “está estimado em 9,4 milhões de euros, embora só possamos divulgar o resultado real no outono, por motivos contábeis”, explica Grünwald, que também ressalta que a DFB só teria apresentado resultados positivos na Copa do Mundo se tivesse chegado à final.
Ao déficit de 9,4 milhões de euros da Copa do Mundo somam-se ainda, como itens extraordinários, as indenizações para Nagelsmann e sua comissão técnica — e, muito provavelmente, também o salário de Jürgen Klopp e sua equipe.
- Getty Images Sport
Jürgen Klopp como novo técnico da seleção alemã: a DFB confirma acordo sobre um “possível contrato”
Segundo informações da federação, existe um acordo de princípio entre Klopp e a diretoria da DFB “sobre os pontos-chave essenciais de um possível contrato”. Segundo fontes, o contrato teria vigência até 2030. O jornal *Bild* também informou que o salário anual seria “apenas minimamente” superior ao do antecessor, Nagelsmann.
Ainda não está claro como será rescindido o contrato de Klopp como diretor de futebol do império Red Bull (até 2029). O diretor executivo da Red Bull, Oliver Mintzlaff, deve viajar para Nova York ainda esta semana para conversas, onde Klopp trabalha como especialista em Copa do Mundo para a MagentaTV. Estaria fora de questão o pagamento de uma indenização pela DFB à Red Bull, e também o boato de que Klopp continuaria, como técnico da seleção alemã, atuando como embaixador da marca do fabricante de refrigerantes não se confirmaria, segundo informações.
Ainda não se sabe qual solução será encontrada no final.
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