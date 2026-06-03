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Revelada a homenagem especial de Lennart Karl, sensação do Bayern e da seleção alemã, a Lionel Messi - e ele a usa em TODOS os jogos
Seguindo os passos do maior de todos os tempos
Karl se tornou o jogador mais jovem da história a marcar gols em três partidas consecutivas da Liga dos Campeões, superando o recorde anterior detido por Kylian Mbappé. Ele rapidamente se tornou um dos adolescentes mais comentados do futebol europeu, mas é a escolha de seu equipamento que agora está ganhando as manchetes. O jogador de 18 anos revelou que usa caneleiras personalizadas com a imagem do astro do Inter Miami em todas as partidas oficiais. Para Karl, a homenagem é um lembrete constante do padrão que ele aspira alcançar enquanto continua sua temporada de destaque na Baviera.
A caneleira secreta revelada
Ao manter uma imagem do campeão da Copa do Mundo, Karl acredita que isso lhe dá a vantagem mental necessária para alcançar o auge do esporte. Em uma entrevista reveladora à revista dos sócios do Bayern, “51”, o jovem prodígio explicou por que tem uma imagem de Messi colada na caneleira.
“Sim, o Messi está na minha caneleira esquerda”, revelou Karl. “Ele tem sido meu modelo desde que comecei a jogar futebol – canhoto, também de estatura mais baixa, um jogador que faz coisas incríveis com a bola. Tê-lo comigo me dá algo em que pensar. É simplesmente um incentivo para trabalhar duro e fazer meu nome no mais alto nível.”
Aprendendo com a elite da Allianz Arena
Embora Messi continue sendo sua principal inspiração à distância, Karl também faz questão de absorver cada pedacinho do conhecimento dos profissionais experientes no centro de treinamento do Bayern. Quando questionado sobre com qual de seus companheiros de equipe ele aprende mais, ele apontou para um recém-chegado que tem impressionado na Bundesliga.
“Michael Olise é alguém que eu gosto particularmente de observar”, disse Karl. “Ele atua em espaços semelhantes, também é canhoto e tem uma tranquilidade com a bola da qual posso aprender muito.”
- AFP
O profissionalismo de Kane e Kimmich
A formação de Karl não se resume apenas ao que acontece com a bola nos pés; trata-se também da dedicação necessária longe das câmeras. Ele observou que estrelas consagradas como Harry Kane e Joshua Kimmich servem de modelo perfeito de como um profissional deve se comportar no dia a dia, enquanto Karl se prepara para disputar sua primeira Copa do Mundo pela Alemanha.
“Com Jo [Kimmich] ou Harry [Kane], por exemplo, fico impressionado com o que eles fazem fora de campo”, acrescentou Karl. “Como eles treinam na academia, a seriedade com que levam isso e o quão profissional é toda a sua rotina diária. Isso é realmente impressionante.”