Revelada a homenagem especial de Lennart Karl, sensação do Bayern e da seleção alemã, a Lionel Messi - e ele a usa em TODOS os jogos

Ao manter uma imagem do campeão da Copa do Mundo, Karl acredita que isso lhe dá a vantagem mental necessária para alcançar o auge do esporte. Em uma entrevista reveladora à revista dos sócios do Bayern, “51”, o jovem prodígio explicou por que tem uma imagem de Messi colada na caneleira.

“Sim, o Messi está na minha caneleira esquerda”, revelou Karl. “Ele tem sido meu modelo desde que comecei a jogar futebol – canhoto, também de estatura mais baixa, um jogador que faz coisas incríveis com a bola. Tê-lo comigo me dá algo em que pensar. É simplesmente um incentivo para trabalhar duro e fazer meu nome no mais alto nível.”







