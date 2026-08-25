Tijjani Reijnders concluiu uma transferência de grande repercussão do Manchester City para o Al Qadsiah, da Saudi Pro League. A mudança surpreendeu muita gente, especialmente pelo status do jogador como internacional holandês entrando no auge da carreira, aos 28 anos. Embora um lucrativo contrato de quatro anos, supostamente no valor de 100 milhões de euros, tenha dominado as manchetes, seu pai e assessor de negócios, Martin Reijnders, insiste que a história vai muito além das finanças.

Falando abertamente à imprensa, Martin reconheceu que a mudança inevitavelmente geraria debate. No entanto, ele enfatizou que uma combinação complexa de exigências do clube e fatores esportivos acabou determinando a saída do meio-campista do Etihad Stadium.