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Revelação sobre Reijnders! Pai fala sobre saída do Manchester City e milhões por trás de surpreendente transferência para a Arábia Saudita
Explicando a mudança para a Arábia Saudita
Tijjani Reijnders concluiu uma transferência de grande repercussão do Manchester City para o Al Qadsiah, da Saudi Pro League. A mudança surpreendeu muita gente, especialmente pelo status do jogador como internacional holandês entrando no auge da carreira, aos 28 anos. Embora um lucrativo contrato de quatro anos, supostamente no valor de 100 milhões de euros, tenha dominado as manchetes, seu pai e assessor de negócios, Martin Reijnders, insiste que a história vai muito além das finanças.
Falando abertamente à imprensa, Martin reconheceu que a mudança inevitavelmente geraria debate. No entanto, ele enfatizou que uma combinação complexa de exigências do clube e fatores esportivos acabou determinando a saída do meio-campista do Etihad Stadium.
- ANP
O obstáculo da avaliação
Segundo Martin, pretendentes europeus como Juventus, Newcastle United e Atlético de Madrid demonstraram interesse concreto depois que Reijnders ficou insatisfeito com a mudança de seu papel no elenco sob o novo técnico Enzo Maresca. Ainda assim, uma transferência esbarrou imediatamente em um obstáculo por causa da alta avaliação financeira do Manchester City.
"Tijjani simplesmente não podia ir para qualquer lugar", revelou Martin, explicando que o City exigia uma taxa de transferência substancial que nenhum clube europeu interessado estava disposto ou era capaz de pagar. Apenas o Al Qadsiah tinha força financeira para igualar esses valores elevados, levando o jogador e seu estafe a avaliar seriamente a proposta depois de recusá-la duas vezes inicialmente.
A ambição encontra a realidade financeira
Além das complicações com a taxa de transferência, o ambicioso projeto esportivo do Al Qadsiah ajudou a definir a decisão final. O clube se classificou para a Liga dos Campeões da Ásia e recrutou agressivamente talentos internacionais de primeira linha para se estabelecer como uma força dominante no futebol asiático.
Embora Martin tenha admitido abertamente que o pacote financeiro é realmente incrível e teve um papel na decisão, ele sustentou que o dinheiro só se tornou decisivo ao escolher entre um papel indesejado no banco no City ou minutos regulares e competitivos em um esquema tático sob medida. "O dinheiro só se tornou um fator quando restaram duas opções esportivas", afirmou.
- Getty Images Sport
Virando a página
Reijnders deixa Manchester tendo deixado uma marca concreta durante seu período na Inglaterra, que incluiu a conquista da FA Cup e da Copa da Liga Inglesa na temporada 2025–26. Depois de também defender a Holanda na Copa do Mundo de 2026, o meio-campista agora volta totalmente seu foco para o Oriente Médio.
Enquanto o Al Qadsiah busca causar impacto no cenário continental, Reijnders pretende garantir tempo de jogo regular e ser a âncora do ambicioso projeto do clube. A transferência controversa encerra um capítulo de sua carreira e abre uma nova aventura lucrativa e desafiadora no exterior.
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