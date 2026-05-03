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Revelação: Ronaldinho, no auge da carreira, reconheceu que Lionel Messi era melhor do que ele ao conquistar sua própria Bola de Ouro
Reconhecendo um futuro ícone
Muito antes de Messi conquistar o recorde de oito prêmios Ballon d'Or e 47 títulos oficiais, seu imenso potencial já era evidentíssimo para seus companheiros mais experientes no Camp Nou. López, que se juntou ao gigante catalão em 2005, relembrou recentemente como os veteranos do time principal ficaram imediatamente impressionados com a capacidade do jovem de 16 anos de dominar adversários muito mais velhos. Apesar de sua tenra idade e comportamento tímido, a velocidade explosiva e a resistência física do argentino convenceram o elenco de que estavam testemunhando o nascimento de um fenômeno do futebol.
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O maior reconhecimento
Durante uma entrevista ao programa argentino “Olga”, López contou como foi ver o jovem Messi se integrar a um vestiário repleto de estrelas. Ele revelou que Ronaldinho, que na época estava no auge de sua carreira, foi o primeiro a reconhecer a superioridade do colega mais jovem.
Lopez disse: “Eu já dava para ver que aquele garoto tinha 16 anos e conseguia se manter firme diante de jogadores de 30 anos. Ele tinha tanta força e velocidade... Nós, os mais velhos, conversávamos sobre como ele seria diferente.
"Ronnie [Ronaldinho] costumava dizer 'esse cara é melhor do que eu'. Ronaldinho no seu 'auge', sabe o que foi isso? Foi o ano em que ele ganhou a Bola de Ouro, e ele dizia isso para mim. Quem é diferente, sabe reconhecer."
Além do campo
Embora Ronaldinho e Messi tenham jogado juntos 80 vezes pelo Barcelona, somando oito gols, a experiência de López ao lado do maestro limitou-se a apenas duas partidas durante a temporada 2005-06. Além do gênio tático, López lembra com carinho de um jovem que era muito mais sociável do que sua imagem pública reservada sugeria. Ele comentou: “Hoje ele é um homem maduro e um líder para mim. Mas naquela época ele era muito jovem, muito tímido. Mas era muito divertido estar perto dele.”
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Um legado sem fim
Aos 38 anos e já campeão da Copa do Mundo, Messi continua a desafiar a trajetória típica de um atleta em fase de envelhecimento, enquanto se prepara para defender o título mundial da Argentina. O lendário craque tem como objetivo manter o troféu no próximo torneio de 2026, que terá início em junho deste ano nos Estados Unidos, México e Canadá. Enquanto ele continua sua trajetória na MLS, o mundo do futebol permanece fascinado por sua capacidade de manter níveis de desempenho de elite, ao mesmo tempo em que se esforça para ampliar suas estatísticas astronômicas no maior palco de todos.