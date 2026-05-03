Revelação: Ronaldinho, no auge da carreira, reconheceu que Lionel Messi era melhor do que ele ao conquistar sua própria Bola de Ouro

Durante uma entrevista ao programa argentino “Olga”, López contou como foi ver o jovem Messi se integrar a um vestiário repleto de estrelas. Ele revelou que Ronaldinho, que na época estava no auge de sua carreira, foi o primeiro a reconhecer a superioridade do colega mais jovem.

Lopez disse: “Eu já dava para ver que aquele garoto tinha 16 anos e conseguia se manter firme diante de jogadores de 30 anos. Ele tinha tanta força e velocidade... Nós, os mais velhos, conversávamos sobre como ele seria diferente.

"Ronnie [Ronaldinho] costumava dizer 'esse cara é melhor do que eu'. Ronaldinho no seu 'auge', sabe o que foi isso? Foi o ano em que ele ganhou a Bola de Ouro, e ele dizia isso para mim. Quem é diferente, sabe reconhecer."