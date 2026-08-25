Tijjani Reijnders concluiu uma transferência de grande repercussão do Manchester City para o Al Qadsiah, da Saudi Pro League. A mudança pegou muita gente de surpresa, especialmente pelo status do jogador como internacional holandês entrando no auge da carreira, aos 28 anos. Embora um contrato lucrativo de quatro anos, avaliado em 100 milhões de euros, tenha dominado as manchetes, seu pai e assessor de negócios, Martin Reijnders, insiste que a história vai além das finanças.

Falando abertamente à imprensa, Martin reconheceu que a transferência inevitavelmente geraria debate. No entanto, ele enfatizou que uma combinação complexa de exigências do clube e fatores esportivos acabou determinando a saída do meio-campista do Etihad Stadium.