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Revelação de Rejinders! Pai fala sobre saída do Manchester City e milhões por trás de surpreendente ida para a Arábia Saudita
Explicando a mudança para a Arábia Saudita
Tijjani Reijnders concluiu uma transferência de grande repercussão do Manchester City para o Al Qadsiah, da Saudi Pro League. A mudança pegou muita gente de surpresa, especialmente pelo status do jogador como internacional holandês entrando no auge da carreira, aos 28 anos. Embora um contrato lucrativo de quatro anos, avaliado em 100 milhões de euros, tenha dominado as manchetes, seu pai e assessor de negócios, Martin Reijnders, insiste que a história vai além das finanças.
Falando abertamente à imprensa, Martin reconheceu que a transferência inevitavelmente geraria debate. No entanto, ele enfatizou que uma combinação complexa de exigências do clube e fatores esportivos acabou determinando a saída do meio-campista do Etihad Stadium.
- ANP
O obstáculo da avaliação
Segundo Martin, pretendentes europeus como Juventus, Newcastle United e Atlético de Madrid demonstraram interesse concreto depois que Reijnders ficou insatisfeito com a mudança de seu papel no elenco sob o comando do novo técnico Enzo Maresca. Ainda assim, uma transferência esbarrou imediatamente em um obstáculo devido à alta avaliação financeira do Manchester City.
"Tijjani simplesmente não podia ir para qualquer lugar", revelou Martin, explicando que o City exigia uma taxa de transferência substancial que nenhum clube europeu interessado estava disposto ou era capaz de pagar. Apenas o Al Qadsiah tinha força financeira para igualar esses valores elevados, levando o jogador e seu estafe a avaliarem seriamente a proposta depois de inicialmente recusá-la duas vezes.
A ambição encontra a realidade financeira
Além das complicações em relação à taxa de transferência, o ambicioso projeto esportivo do Al Qadsiah ajudou a definir a decisão final. O clube se classificou para a Liga dos Campeões da Ásia e recrutou de forma agressiva talentos internacionais de alto nível para se estabelecer como uma força dominante no futebol asiático.
Embora Martin tenha admitido abertamente que o pacote financeiro é realmente incrível e tenha desempenhado um papel, ele sustentou que o dinheiro só se tornou decisivo ao escolher entre um papel de reserva, e infeliz, no City ou minutos regulares e competitivos em um esquema tático feito sob medida. "O dinheiro só se tornou um fator quando restaram duas opções esportivas", afirmou.
- Getty Images Sport
Virando a página
Reijnders deixa Manchester após ter deixado uma marca concreta durante seu período na Inglaterra, que incluiu a conquista da FA Cup e da Copa da Liga Inglesa na temporada 2025–26. Depois de também atuar pela Holanda na Copa do Mundo de 2026, o meio-campista agora volta totalmente seu foco para o Oriente Médio.
Enquanto o Al Qadsiah busca causar impacto no cenário continental, Reijnders pretende garantir tempo regular de jogo e ser a base de seu projeto ambicioso. A transferência controversa encerra um capítulo de sua carreira, ao mesmo tempo em que abre uma nova aventura lucrativa e exigente no exterior.
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