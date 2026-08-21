Quando Vieri se transferiu para a Inter de Milão antes da temporada 1999–2000, fez isso com um objetivo claro: jogar ao lado de Ronaldo. O craque brasileiro já havia chegado ao clube duas temporadas antes, consolidando-se como o maior ícone. A chegada de Vieri fez a empolgação da torcida da Inter disparar imediatamente.

No papel, a parceria Vieri-Ronaldo era apontada como a dupla de ataque mais perigosa do futebol mundial e, muito possivelmente, de toda a história da Inter. O pedigree de elite de ambos gerou uma enorme expectativa de que dominariam por completo o futebol italiano e europeu.