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Traduzido por

Revelação de Bobo Vieri sobre R9: "Eu ri alto porque você literalmente não conseguia parar o Fenômeno nos treinos!"

C. Vieri
Inter Milan
Ronaldo
Campeonato Italiano

Christian Vieri compartilhou histórias internas incríveis sobre como era realmente jogar ao lado de Ronaldo na Inter de Milão. O ícone italiano também relembrou a enorme expectativa em torno da parceria entre eles e por que ela foi tragicamente interrompida.

  • Unindo forças com o Fenômeno

    Quando Vieri se transferiu para a Inter de Milão antes da temporada 1999–2000, fez isso com um objetivo claro: jogar ao lado de Ronaldo. O craque brasileiro já havia chegado ao clube duas temporadas antes, consolidando-se como o maior ícone. A chegada de Vieri fez a empolgação da torcida da Inter disparar imediatamente.

    No papel, a parceria Vieri-Ronaldo era apontada como a dupla de ataque mais perigosa do futebol mundial e, muito possivelmente, de toda a história da Inter. O pedigree de elite de ambos gerou uma enorme expectativa de que dominariam por completo o futebol italiano e europeu.

    • Publicidade
  • imago-sport-1073227903.jpgGribaudi/ImagePhoto

    Rindo de uma genialidade impossível de parar

    Em entrevista ao The Late Run, Vieri relembrou o momento exato em que percebeu o quão especial era seu novo companheiro de equipe, ainda no primeiro treino. Ver Ronaldo passar pelos defensores com facilidade e marcar de qualquer lugar deixou Vieri tão perplexo que ele caiu na risada.

    "Ele pega a bola no meio-campo, dribla todo mundo e faz o gol", relembrou Vieri. "Eu simplesmente comecei a rir, e alguém perguntou: 'Por que você está rindo?' Eu respondi: 'Vocês realmente viram ele?'... Ele era rápido como Ben Johnson, com uma técnica incrível... simplesmente não dava para pará-lo."

  • Uma parceria tragicamente breve

    Apesar do potencial astronômico, a dura realidade se impôs em campo por causa das lesões persistentes que atormentaram Ronaldo. Tragicamente, a dupla nunca conquistou um grande troféu junta e fez apenas 11 aparições no total lado a lado em campo.

    Ao longo de 667 minutos compartilhados juntos, a participação conjunta deles em gols foi de apenas três. Isso incluiu dois gols marcados por Vieri com assistências de Ronaldo, e um gol marcado por Ronaldo com passe de Vieri.

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  • imago-sport-198345.jpgBuzzi

    O fim de uma era

    Na temporada 2002–2003, a colaboração entre eles chegou a um fim abrupto quando Ronaldo optou por deixar a Inter de Milão para se juntar ao Real Madrid. A saída de grande repercussão encerrou prematuramente uma parceria que, no fim das contas, deixou os torcedores se perguntando o que poderia ter sido.

    Embora o tempo deles dividindo o gramado tenha sido extremamente limitado, as lembranças de Vieri jogando ao lado de um dos maiores talentos da história do futebol seguem vívidas. A breve passagem dos dois juntos pela Inter de Milão permanece como uma das maiores histórias de "e se?" da história do futebol.