Revelação bombástica! Estrela do Leverkusen esteve prestes a se transferir para o FC Bayern de Munique

No entanto, a transferência acabou não se concretizando; segundo Baumgarten, foram principalmente motivos emocionais e esportivos que pesaram contra uma oferta bastante atraente do clube recordista de títulos. Rolfes se sentia perfeitamente integrado ao Leverkusen, seu ambiente ideal, e, além disso, não queria abrir mão de seu papel como capitão.

Rolfes permaneceu fiel ao Werkself por um total de dez anos até o fim de sua carreira, no verão de 2015, e ganhou notoriedade como dirigente em Leverkusen, ocupando o cargo de diretor esportivo desde 2022.

Nessa função, ele também teve um desentendimento em setembro, durante uma partida do Bayer na Allianz Arena, com Sven Ulreich, o queridinho da torcida do FCB, que o xingou de “idiota”.