A interseção entre o futebol de elite e a diplomacia internacional entrou em evidência após relatos de que o presidente do Manchester City, Al Mubarak, se reuniu com o secretário de Negócios do Reino Unido, Jonathan Reynolds, segundo a Bloomberg.

As discussões tiveram amplo alcance, abordando áreas vitais como comércio, inteligência, segurança e defesa. O principal objetivo foi facilitar e discutir investimentos dos Emirados Árabes Unidos no Reino Unido.

Embora não haja evidências que sugiram que o processo judicial em andamento da Premier League contra o Manchester City tenha sido levantado durante o diálogo, a proximidade da reunião com a decisão histórica da comissão levantou suspeitas.

O governo britânico já havia sido alertado anteriormente por autoridades emiradenses de que um desfecho severo no caso do City poderia esfriar o entusiasmo dos Emirados Árabes Unidos por futuros compromissos econômicos de grande escala na Grã-Bretanha, como observou Alex Wickham.