Manchester city
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Reunião secreta revelada! Presidente do Manchester City se encontrou com ministro do Reino Unido dias antes do veredito de culpa
Conversas em alto nível em Downing Street
A interseção entre o futebol de elite e a diplomacia internacional entrou em evidência após relatos de que o presidente do Manchester City, Al Mubarak, se reuniu com o secretário de Negócios do Reino Unido, Jonathan Reynolds, segundo a Bloomberg.
As discussões tiveram amplo alcance, abordando áreas vitais como comércio, inteligência, segurança e defesa. O principal objetivo foi facilitar e discutir investimentos dos Emirados Árabes Unidos no Reino Unido.
Embora não haja evidências que sugiram que o processo judicial em andamento da Premier League contra o Manchester City tenha sido levantado durante o diálogo, a proximidade da reunião com a decisão histórica da comissão levantou suspeitas.
O governo britânico já havia sido alertado anteriormente por autoridades emiradenses de que um desfecho severo no caso do City poderia esfriar o entusiasmo dos Emirados Árabes Unidos por futuros compromissos econômicos de grande escala na Grã-Bretanha, como observou Alex Wickham.
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Infrações financeiras e contratos simulados
O contexto para este encontro é uma batalha judicial de proporções sem precedentes no futebol inglês. Uma comissão independente concluiu recentemente que o Manchester City era culpado de graves violações financeiras ao longo de nove temporadas, especificamente entre 2009/10 e 2017/18. A decisão foi contundente, sugerindo que o clube havia recorrido a acordos comerciais "simulados" para driblar os limites de gastos.
A dimensão do engano foi destacada por conclusões de que o clube usou financiamento disfarçado para inflar artificialmente as receitas do clube em mais de £830 milhões. Essas manobras teriam tido como objetivo contornar os regulamentos estabelecidos tanto pela Premier League quanto pela Uefa.
FA avalia os próximos passos
O documento de 40 páginas da comissão detalhou como executivos do City tentaram argumentar que os aportes financeiros vieram do Abu Dhabi Crown Prince Court, e não diretamente do Abu Dhabi United Group, de Sheikh Mansour. Essa defesa foi rejeitada de forma categórica, com o painel descrevendo-a como uma narrativa "forjada muito depois dos fatos na tentativa de obscurecer e ocultar a realidade do esquema de financiamento disfarçado". Além disso, o clube foi considerado em falta com seu dever de cooperar com a investigação da Premier League.
A decisão levou a Football Association a divulgar um comunicado dizendo: "A decisão da Comissão Independente tem implicações significativas para a integridade do jogo. Estamos analisando cuidadosamente a decisão e suas implicações e tomaremos medidas quando apropriado."
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City apresenta recurso abrangente
Na esteira do veredito, o Manchester City se recusou a aceitar as conclusões e oficializou a contestação da decisão. O clube cumpriu um prazo rigoroso na noite de quinta-feira para apresentar o que chamou de um "recurso abrangente" contra o parecer da comissão. O Manchester City segue irredutível em sua posição de que não fez nada de errado e de que o julgamento inicial é fundamentalmente falho.
Em sua comunicação oficial, o clube afirmou: "O Manchester City Football Club pode confirmar que, às 19h de quinta-feira, 1º de outubro de 2026, o clube apresentou seu recurso abrangente contra o parecer da Comissão da Premier League, em relação ao assunto disciplinar da Premier League. A posição firme do clube é de que, em vários aspectos, o parecer contém erros materiais claros, de direito, de princípio e de fato, e não é seguro."
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