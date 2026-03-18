Segundo informações coincidentes do Ruhr Nachrichten e do Sport1, o técnico do Dortmund e o diretor do SGE teriam se encontrado na terça-feira em Frankfurt para um jantar e uma conversa pessoal.
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Reunião extremamente tensa entre Niko Kovac e um dirigente da Bundesliga: haverá uma grande reestruturação no BVB?
Recentemente, tem havido cada vez mais especulações sobre se Kovac e Krösche poderiam vir a ser colegas de trabalho no BVB num futuro não muito distante. Segundo informações da Sky, tanto o diretor esportivo Lars Ricken quanto o diretor técnico Sebastian Kehl estão em situação delicada no clube amarelo e preto — pelo menos, seus contratos, válidos até 2027, não devem ser renovados por enquanto.
Caso a separação realmente ocorra, Krösche estaria pronto para assumir o cargo. No Eintracht Frankfurt, segundo reportagem do Bild, o técnico de 45 anos estaria pensando em se despedir, pois não concordaria com a discrepância entre as expectativas econômicas e esportivas.
Por isso, estaria “mais em aberto do que nunca” se Krösche permanecerá no SGE após o verão. Caso ele deixe o clube, uma nova porta, atraente do ponto de vista esportivo, poderia se abrir para ele no Borussia Dortmund.
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Em breve juntos no BVB? Kovac e Krösche teriam se encontrado apenas por acaso
No entanto, segundo o Ruhr Nachrichten e o Sport1, o encontro entre Kovac e Krösche não estaria diretamente relacionado aos rumores atuais. Na verdade, o encontro teria ocorrido por acaso, já que o técnico do BVB estava em Frankfurt para comemorar o 70º aniversário da lenda do Eintracht e ex-presidente Peter Fischer.
Inicialmente, Kovac teria marcado encontro apenas com seu ex-colega do SGE, Jan Martin Strasheim, atual diretor de mídia e comunicação do Eintracht, que ele conhece desde o período em que trabalharam juntos no Frankfurt (2016-2018). Krösche teria se juntado espontaneamente a esse encontro.
BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund
Data
Jogo
21 de março, 18h30
BVB x Hamburger SV (Bundesliga)
4 de abril, 18h30
VfB Stuttgart x BVB (Bundesliga)
11 de abril, 15h30
BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 de abril, 15h30
TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)
Perguntas frequentes
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".