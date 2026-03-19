Reunião entre clubes e árbitros é cancelada; Simonelli: “Rocchi está ocupado. Adiamentos para a Itália? Se me indicarem datas disponíveis, eu pago o jantar”

""A reunião entre treinadores, jogadores e árbitros foi adiada para o final da temporada. Na verdade, no dia 23, Rocchi estará ocupado com um evento da UEFA que será realizado em Malta e não poderá estar presente. Não falamos sobre a Seleção, mas estamos confiantes. Sobre o não adiamento da rodada do campeonato? Se vocês encontrarem uma data em que fosse possível recuperar os jogos, ofereço um jantar para todos. Não tínhamos como saber que todas as equipes italianas seriam eliminadas antes da Liga dos Campeões."