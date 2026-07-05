Retribuindo o favor a Cruyff... Guardiola é indicado para treinar a seleção holandesa

Tanto Ronald de Boer quanto Guus Hiddink esperam que Pep Guardiola se torne o novo técnico da seleção holandesa.

Após a demissão de Ronald Koeman, na sequência da decepcionante eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, Nigel de Jong, presidente da Federação Holandesa de Futebol, teve que buscar um novo técnico para a seleção.

Vários nomes estão sendo citados na mídia, entre eles Arne Slot, bem como o ex-técnico do Bayern de Munique, do Barcelona e do Manchester City, Pep Guardiola.

Em declarações ao jornal *De Telegraaf*, publicadas pelo site *VoetbalPrimeur*, Hiddink disse: “Guardiola trabalha seguindo a tradição de Johan Cruyff, e acho que essa é uma ideia excelente. Não sei até que ponto isso é viável, mas se eu estivesse no lugar de Nigel de Jong, com certeza tentaria contratá-lo”.

Ele continuou: “Acho que Peter Bosz também é um candidato muito adequado, tanto em termos de idade quanto de estilo de jogo. Acredito que o PSV Eindhoven não vai aceitar facilmente a saída dele, mas talvez seja possível encontrar uma solução”.

Ele destacou: “Peter Bosz pode se tornar técnico da seleção holandesa, e Arnie Slot assumiria o comando do PSV”.