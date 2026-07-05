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Retribuindo o favor a Cruyff... Guardiola é indicado para treinar a seleção holandesa

Copa do Mundo
Países Baixos
G. Hiddink
P. Guardiola
R. de Boer
Países Baixos

Tanto Ronald de Boer quanto Guus Hiddink esperam que Pep Guardiola se torne o novo técnico da seleção holandesa. 

Após a demissão de Ronald Koeman, na sequência da decepcionante eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, Nigel de Jong, presidente da Federação Holandesa de Futebol, teve que buscar um novo técnico para a seleção.

Vários nomes estão sendo citados na mídia, entre eles Arne Slot, bem como o ex-técnico do Bayern de Munique, do Barcelona e do Manchester City, Pep Guardiola.

Em declarações ao jornal *De Telegraaf*, publicadas pelo site *VoetbalPrimeur*, Hiddink disse: “Guardiola trabalha seguindo a tradição de Johan Cruyff, e acho que essa é uma ideia excelente. Não sei até que ponto isso é viável, mas se eu estivesse no lugar de Nigel de Jong, com certeza tentaria contratá-lo”.

Ele continuou: “Acho que Peter Bosz também é um candidato muito adequado, tanto em termos de idade quanto de estilo de jogo. Acredito que o PSV Eindhoven não vai aceitar facilmente a saída dele, mas talvez seja possível encontrar uma solução”.

Ele destacou: “Peter Bosz pode se tornar técnico da seleção holandesa, e Arnie Slot assumiria o comando do PSV”.

  • CUP-FR98-YUG-DE BOER JUBILATESAFP

    Ronald de Boer: O salário de Guardiola não é um obstáculo

    Por sua vez, Ronald de Boer, lenda do Ajax, apoiou a candidatura de Pep Guardiola.

    De Boer disse: “No documentário ‘Força Koeman’, ele mesmo afirmou que a Federação Holandesa de Futebol pode entrar em contato com ele a qualquer momento. Portanto, Nigel de Jong, na qualidade de diretor de futebol, deve dar esse passo”.

    Ele acrescentou: “Talvez Nigel descubra que ainda é cedo para o Pep, já que ele saiu do Manchester City há pouco tempo e disse que quer um período de descanso. Mas talvez essa seja uma oportunidade que lhe permita permanecer próximo ao futebol, por meio de um cargo que não exija trabalho intenso durante todo o ano”.

    Ele destacou: “Isso seria uma excelente propaganda para a Holanda, pois Pep Guardiola é a melhor imagem possível para a seleção. Ele é um dos discípulos de Cruyff e quer retribuir ao futebol holandês, pois se tornou o jogador e o técnico que é hoje graças ao técnico e consultor Johan Cruyff. Ele repete isso em todas as entrevistas que concede. E esta é a oportunidade certa para transformar sua gratidão em ações.”

    Sobre o salário de Guardiola, que pode ser visto como um obstáculo para a concretização do acordo, De Boer disse: “Isso é bobagem. Ele aceitará o cargo apenas em troca de uma compensação pelas despesas e encarará o cargo de técnico da seleção como uma função honorária. Espero sinceramente que Nigel consiga fazer isso acontecer”.

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