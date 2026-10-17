A mesma reportagem observa que o Glentoran nunca anunciou oficialmente a vaga de treinador após a saída de Devine, embora tenha considerado inicialmente opções como Jim Magilton e Ian Baraclough.

No entanto, assim que a notícia se espalhou, candidaturas chegaram rapidamente de todos os cantos do mundo do futebol. O proprietário do clube, Pour, destacou a resposta extraordinária que recebeu: “Houve muito interesse pelo cargo, e nós não anunciamos a vaga em momento algum. Depois que Deccy (Devine) saiu e a notícia se espalhou, fomos inundados por candidaturas. Empresários e ex-jogadores também começaram a nos ligar”, explicou.

“Em pouco tempo, recebemos muitos currículos. Alguns eram razoáveis, mas muitos eram de treinadores incríveis e altamente qualificados.”