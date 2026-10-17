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Everton FC v Southampton FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

Retorno surpreendente! Ídolo do Everton, Duncan Ferguson está prestes a protagonizar uma volta extraordinária como treinador do Glentoran, da Liga Irlandesa

D. Ferguson
Glentoran
Premiership
Everton
Premier League

Ídolo do Everton, Duncan Ferguson está prestes a fazer um retorno surpreendente como técnico ao assumir o comando do Glentoran, da Premiership da Irlanda do Norte. O ex-jogador da seleção da Escócia acertou com o clube de Belfast após longas negociações com o proprietário Ali Shams Pour. Sua apresentação oficial está marcada para segunda-feira.

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    Segundo o Belfast Telegraph, o treinador de 54 anos está prestes a assumir o comando no BetMcLean Oval para pôr fim ao prolongado jejum de títulos do clube. O ex-atacante do Everton está sem clube desde que encerrou uma passagem de 13 meses pelo Inverness Caledonian Thistle, em outubro de 2024. Sua contratação conclui um minucioso processo de busca iniciado após Declan Devine deixar o cargo em setembro.

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    Vaga atrai técnicos de elite

    A mesma reportagem observa que o Glentoran nunca anunciou oficialmente a vaga de treinador após a saída de Devine, embora tenha considerado inicialmente opções como Jim Magilton e Ian Baraclough.

    No entanto, assim que a notícia se espalhou, candidaturas chegaram rapidamente de todos os cantos do mundo do futebol. O proprietário do clube, Pour, destacou a resposta extraordinária que recebeu: “Houve muito interesse pelo cargo, e nós não anunciamos a vaga em momento algum. Depois que Deccy (Devine) saiu e a notícia se espalhou, fomos inundados por candidaturas. Empresários e ex-jogadores também começaram a nos ligar”, explicou.

    “Em pouco tempo, recebemos muitos currículos. Alguns eram razoáveis, mas muitos eram de treinadores incríveis e altamente qualificados.”

  • Tradição continental evidencia sua enorme grandeza

    Entende-se ainda que nomes de destaque de toda a Europa, incluindo o ex-atacante do Rangers Peter Lovenkrands, manifestaram interesse antes de Pour conseguir convencer Ferguson a assumir o comando da equipe.

    O proprietário ressaltou que o nível dos candidatos demonstra que o clube continua atraente: “São pessoas acostumadas a jogar em ligas como a Premier League, na Inglaterra, a Premiership, na Escócia, e a primeira divisão da Dinamarca”, acrescentou.

    “Chegamos a nos perguntar se eles realmente queriam vir para a nossa liga, mas queriam mesmo. Acredito que o interesse de tantas pessoas altamente qualificadas pelo cargo mostra o tamanho e o apelo do Glentoran e a dimensão do clube que somos.”

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  • imago-sport-1062165636.jpgNews Images

    Busca pelo título exige troféus imediatos

    Após um período de invencibilidade sob o comando da dupla interina Paddy McCourt e Tim McCann, Ferguson enfrenta de imediato o desafio de transformar a equipe em uma verdadeira candidata ao título. O clube do leste de Belfast não conquista um título desde 2009 e deixou a taça escapar de forma dolorosa na última rodada da temporada passada. Implementar rapidamente sua filosofia de alta intensidade será essencial para reduzir a diferença de 14 pontos para o líder Coleraine.

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