O jogador, que disputou 77 partidas pela seleção nacional, se junta ao Real Madrid — que atravessa uma crise — na próxima temporada como assistente técnico do novo técnico José Mourinho e deverá atuar como elo de ligação entre a equipe, o técnico e o clube. Isso também foi noticiado na quinta-feira pelo jornal Süddeutsche Zeitung.
Traduzido por
Retorno perfeito! José Mourinho traz um velho companheiro para sua comissão técnica do Real Madrid
O jogador de 39 anos, que foi campeão mundial de futebol com a Alemanha em 2014, atuou pelo Real Madrid de 2010 a 2015. Segundo informações do SZ, Khedira deve começar a trabalhar na capital espanhola já na próxima semana. Mourinho, que voltou oficialmente ao Real Madrid há um mês, foi quem contratou o meio-campista defensivo diretamente do VfB Stuttgart na época.
Com o Real Madrid, Khedira conquistou a Liga dos Campeões, além de um título do campeonato e uma Copa da Espanha, sob o comando de Carlo Ancelotti. Após passagens pela Juventus de Turim e pelo Hertha BSC, Khedira encerrou sua carreira em 2021.
Ao lado de Mourinho: Khedira será assistente técnico do Real
Para Khedira, esta é também sua estreia na carreira de técnico. Após encerrar sua carreira como jogador, soube-se que ele havia se empenhado em obter uma licença de treinador.
Mais recentemente, o jogador nascido em Stuttgart trabalhou como comentarista de TV no serviço de streaming DAZN. No entanto, com o início de suas novas funções no Real Madrid, que começam em breve, Khedira provavelmente deixará essa atividade de lado.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.