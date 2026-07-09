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JOSE MOURINHO Getty Images

Traduzido por

Retorno perfeito! José Mourinho traz um velho companheiro para sua comissão técnica do Real Madrid

La Liga
Mercado da bola
Real Madrid
J. Mourinho
S. Khedira

De acordo com informações da SID, o retorno do campeão mundial de Rio, Sami Khedira, ao Real Madrid, clube com o maior número de títulos da Espanha, está confirmado.

O jogador, que disputou 77 partidas pela seleção nacional, se junta ao Real Madrid — que atravessa uma crise — na próxima temporada como assistente técnico do novo técnico José Mourinho e deverá atuar como elo de ligação entre a equipe, o técnico e o clube. Isso também foi noticiado na quinta-feira pelo jornal Süddeutsche Zeitung.

  • O jogador de 39 anos, que foi campeão mundial de futebol com a Alemanha em 2014, atuou pelo Real Madrid de 2010 a 2015. Segundo informações do SZ, Khedira deve começar a trabalhar na capital espanhola já na próxima semana. Mourinho, que voltou oficialmente ao Real Madrid há um mês, foi quem contratou o meio-campista defensivo diretamente do VfB Stuttgart na época.

    Com o Real Madrid, Khedira conquistou a Liga dos Campeões, além de um título do campeonato e uma Copa da Espanha, sob o comando de Carlo Ancelotti. Após passagens pela Juventus de Turim e pelo Hertha BSC, Khedira encerrou sua carreira em 2021.

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  • Ao lado de Mourinho: Khedira será assistente técnico do Real

    Para Khedira, esta é também sua estreia na carreira de técnico. Após encerrar sua carreira como jogador, soube-se que ele havia se empenhado em obter uma licença de treinador.

    Mais recentemente, o jogador nascido em Stuttgart trabalhou como comentarista de TV no serviço de streaming DAZN. No entanto, com o início de suas novas funções no Real Madrid, que começam em breve, Khedira provavelmente deixará essa atividade de lado.

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