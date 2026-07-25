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Gabriel Marin

Retorno de Neymar e Gabigol vira esperança para Santos quebrar tabu e reagir no Brasileirão

Neymar
G. Barbosa
Santos

Dupla volta a atuar junta como titular diante da Chapecoense, mas retrospecto em 2026 ainda está abaixo das expectativas do torcedor santista

O Santos terá novamente Neymar e Gabigol lado a lado no time titular neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), diante da Chapecoense, pela 20ª rodada do Brasileirão. A expectativa é de que os dois principais nomes do elenco comandem a equipe em um momento decisivo da temporada, mas os números mostram que a parceria ainda não correspondeu dentro de campo.

Apesar da qualidade técnica da dupla, o Peixe conquistou apenas uma vitória nos nove jogos em que os camisas 10 e 9 iniciaram juntos. O desempenho contrasta com a expectativa criada desde o retorno de Neymar ao clube e coloca a partida na Vila Belmiro como uma oportunidade para mudar o panorama.

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  • Santos v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Aproveitamento com a dupla ainda decepciona

    O retrospecto do Santos com Neymar e Gabigol como titulares está longe do esperado. Em nove partidas, a equipe venceu apenas uma vez: a goleada por 6 a 0 sobre o Velo Clube, ainda em fevereiro, pelo Campeonato Paulista.

    Nos outros compromissos, o time acumulou cinco empates e três derrotas, somando apenas 29,6% dos pontos disputados. Além do baixo aproveitamento, o desempenho ofensivo também chama atenção: foram apenas nove gols marcados, média de um por partida, enquanto a defesa sofreu 11.

    Os números ficam abaixo, inclusive, do rendimento geral da equipe na temporada. Em 37 jogos, o Santos soma 11 vitórias, 14 empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 42,3%.

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  • Neymar e GabigolGetty/GOAL

    Individualmente, Neymar e Gabigol elevam o rendimento

    Embora a parceria ainda não tenha engrenado, os números individuais mostram impacto positivo de cada jogador quando está em campo.

    Com Neymar, o Santos disputou 15 partidas, venceu seis vezes e alcançou aproveitamento de 51,1%, além de apresentar melhor desempenho defensivo, com média de apenas um gol sofrido por jogo.

    Gabigol também participa de uma campanha superior à média da equipe. Nos 27 jogos em que atuou, o Peixe conquistou 43,2% dos pontos, com oito vitórias e média de 1,22 gol sofrido por partida.

    O contraste aparece justamente quando os dois iniciam juntos, cenário em que o rendimento coletivo cai de forma significativa.

  • Sem as duas estrelas, cenário também preocupa

    Se os números com Neymar e Gabigol juntos não são animadores, a situação sem a dupla é ainda mais delicada.

    Nas oito partidas disputadas sem os dois jogadores, o Santos venceu apenas uma vez, justamente na última terça-feira (21), quando superou a UCV, na Venezuela, pela Sul-Americana. O retrospecto ainda conta com três empates, quatro derrotas e apenas 25% de aproveitamento.

    O levantamento reforça a dependência técnica do elenco em relação às duas principais referências ofensivas, embora a equipe ainda não tenha encontrado uma fórmula para potencializar a parceria dentro das quatro linhas.

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  • Chapecoense oferece cenário ideal para mudar a história

    O confronto deste sábado (25) reúne ingredientes favoráveis para que o Santos finalmente transforme o bom potencial da dupla em resultado. Além de marcar o primeiro jogo na Vila Belmiro após a pausa para a Copa do Mundo, o Peixe enfrenta o lanterna do Brasileirão.

    A Chapecoense soma apenas nove pontos e conquistou somente uma vitória na competição, justamente contra o Santos, na rodada de abertura da Série A, em janeiro. Desde então, a equipe catarinense não voltou a vencer na elite nacional.

    Para o Santos, os três pontos significam mais do que encerrar o jejum com Neymar e Gabigol como titulares. O clube ocupa a parte inferior da tabela, com 21 pontos, apenas um acima do Vasco, primeiro integrante da zona de rebaixamento.

    A expectativa é que o retorno da dupla sirva como ponto de partida para uma reação na temporada e permita ao time transformar, enfim, o talento de suas duas maiores estrelas em resultados dentro de campo.

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