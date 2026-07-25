Retorno de Neymar e Gabigol vira esperança para Santos quebrar tabu e reagir no Brasileirão

O Santos terá novamente Neymar e Gabigol lado a lado no time titular neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), diante da Chapecoense, pela 20ª rodada do Brasileirão. A expectativa é de que os dois principais nomes do elenco comandem a equipe em um momento decisivo da temporada, mas os números mostram que a parceria ainda não correspondeu dentro de campo.

Apesar da qualidade técnica da dupla, o Peixe conquistou apenas uma vitória nos nove jogos em que os camisas 10 e 9 iniciaram juntos. O desempenho contrasta com a expectativa criada desde o retorno de Neymar ao clube e coloca a partida na Vila Belmiro como uma oportunidade para mudar o panorama.