O compromisso de longo prazo de Benzema com o projeto do futebol saudita acabou sendo o obstáculo. O atacante atualmente tem um enorme contrato comercial e de embaixador válido até 2030, com o objetivo de promover a Saudi Pro League e os interesses esportivos do Reino globalmente. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) mantém uma política rígida em relação a esses ativos de alto perfil para cumprir obrigações de direitos de imagem e participar de eventos oficiais.

O estafe do atacante teria analisado maneiras de conciliar os dois papéis, mas as exigências da elite do futebol francês foram vistas como incompatíveis com as viagens e aparições exigidas por suas funções na Arábia Saudita. "É delicado dizer: 'Quero voltar para lá', porque deixei uma imagem tão bonita... Você nunca sabe o que pode acontecer. Não é medo de voltar. É que, às vezes, é melhor deixar as coisas assim", observou Benzema anteriormente.