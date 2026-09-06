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Retorno de Karim Benzema ao Lyon fracassa apesar de o vencedor da Bola de Ouro ter concordado em jogar de graça
Sonho de voltar para casa é interrompido por laços com a Arábia Saudita
A perspectiva romântica de Benzema voltar a comandar o ataque do Lyon uma última vez foi uma possibilidade real durante a janela de transferências de verão. Após sua saída do Real Madrid em 2023, o experiente atacante passou seu tempo no Oriente Médio, mas a ligação com suas raízes continua incrivelmente forte. Segundo o L'Euipe, a diretoria do Lyon procurou o atacante para medir seu interesse em um retorno à Ligue 1. No entanto, o sacrifício financeiro não foi suficiente para superar as complexidades legais de sua situação em Riad.
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A cláusula de embaixador que bloqueia a Europa
O compromisso de longo prazo de Benzema com o projeto do futebol saudita acabou sendo o obstáculo. O atacante atualmente tem um enorme contrato comercial e de embaixador válido até 2030, com o objetivo de promover a Saudi Pro League e os interesses esportivos do Reino globalmente. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) mantém uma política rígida em relação a esses ativos de alto perfil para cumprir obrigações de direitos de imagem e participar de eventos oficiais.
O estafe do atacante teria analisado maneiras de conciliar os dois papéis, mas as exigências da elite do futebol francês foram vistas como incompatíveis com as viagens e aparições exigidas por suas funções na Arábia Saudita. "É delicado dizer: 'Quero voltar para lá', porque deixei uma imagem tão bonita... Você nunca sabe o que pode acontecer. Não é medo de voltar. É que, às vezes, é melhor deixar as coisas assim", observou Benzema anteriormente.
A eliminação do Al-Hilal e o fator Watkins
A passagem de Benzema pela capital saudita chegou ao fim há alguns dias. O gigante de Riad confirmou que chegou a um acordo para encerrar a parceria com o francês. A saída aconteceu após um período de atrito relatado com o técnico Simone Inzaghi, que vinha pressionando por uma referência mais jovem e dinâmica para o seu ataque. O estopim para essa saída foi a movimentação agressiva do clube no mercado de transferências, especificamente a contratação de Ollie Watkins, do Aston Villa. Com o internacional inglês chegando para assumir a vaga de titular, a posição de Benzema se tornou cada vez mais redundante.
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A aposentadoria se aproxima para a lenda do Lyon
Com a porta do Lyon aparentemente fechada e seus dias como jogador na Arábia Saudita encerrados, cresce a especulação de que o atacante pode finalmente pendurar as chuteiras. O cargo de embaixador até 2030 segue como o principal foco de sua vida profissional e, com o PIF improvável de permitir que ele represente outro clube fora do Reino, suas opções para o futebol competitivo são limitadas. Para o Lyon, a oportunidade perdida representa mais do que apenas uma perda em campo; era uma chance de trazer de volta para casa um ícone local que ainda tem um enorme apelo comercial.
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